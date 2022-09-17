Анатолий Малыхин знает, как победить чемпиона UFC Франсиса Нганну

Боец смешанного стиля Анатолий Малыхин в своем недавнем интервью прокомментировал возможный исход супербоя против действующего чемпиона UFC Франсиса Нганну.

Российский тяжеловес, подписанный в ONE Championship, признал, что «Нганну — опасный соперник, у него отличные физические данные и он стал лучше в борьбе. Но Нганну рано начинает тяжело дышать, возможно, ему надо работать над функционалкой. А еще у него есть сила, но нет баланса».

Малыхин (11-0) считает, что сможет выиграть у Нганну (17-3): «Мне нужно будет наносить больше ударов по корпусу, дергать его, угрожать переводом вниз, постоянно держать его в напряжении, при любой возможности сбивать его с ног».

Генеральный директор и президент ONE Championship Чатри Ситиодтонг разделяет мнение российского тяжеловеса. Он считает, что Фрэнсис Нганну «был бы уничтожен нашими тяжеловесами».

Говоря о Нганну, который в конце этого года должен стать свободным агентом, он сделал следующее заведение:

«Мне нравится Фрэнсис Нганну, но я думаю, что наши тяжеловесы его разнесут. Он просто не разносторонний боец — спросите любого опытного мастера боевых искусств. Да вы посмотрите на [временного чемпиона ONE в тяжелом весе] Анатолия Малыхина — российского борца, у него руки — динамит. Он и намного быстрее Фрэнсиса, и лучше его в партере».

«Фрэнсис не очень впечатляет в партере. У него большие, петлеобразные удары, он не такой техничный боксер, как Анатолий».

Малыхин, который остается непобежденным в своей профессиональной карьере, в феврале этого года выиграл титул временного чемпиона в тяжелом весе ONE Championship — крупнейшей азиатской лиге ММА. Он нокаутировал Кирилла Грищенко во втором раунде. 34-летний спортсмен не имеет поражений и ведет в ONE Championship со счетом 3-0.

Франсис Нганну — действующий чемпион UFC в тяжелом весе. 36-летний спортсмен занимает 5 строчку среди бойцов вне зависимости от весовой категории. Нганну известен своей феноменальной физической силой: он установил рекорд на автомате, измеряющем силу в научном центре UFC с ударом в 1,3 тонны.

На вопрос о том, как бы он смог сравнить собственные физические данный с силой и выносливостью Нганну, россиянин ответил:

«Мне трудно судить по его внешнему виду — есть парни с пузом и тонной силы, а другие все в мышцах, но силы у них — ноль. Миочич показал нам, как нужно работать с Нганну. И вообще, если легендарный Карелин проиграл в прошлом, то любой другой может проиграть, даже Нганну — к каждому есть свой ключ».

Встретиться с чемпионом UFC в суперпоединке было бы огромной удачей и вершиной карьеры для Малыхина:

«Если этот поединок когда-нибудь состоится, то это будет самый большой бой в моей карьере, бой двух чемпионов».

Чатри Ситиодтонг уверен, что тяжелый дивизион ONE, который значительно расширился за последние пару лет, уже скоро сможет потягаться с UFC:

«Скоро мы сделаем несколько новых подписаний в тяжелом весе, о которых мы еще не объявили, и они просто убийственны», — сказал он. «Думаю, что в этом году, особенно в последние несколько месяцев, мы придем к тому, что наш дивизион тяжеловесов будет на одном уровне с дивизионом UFC».

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