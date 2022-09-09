Настюхин, Аллазов, Гасанов и Фрейманов – громкие имена турнира ONE Fight Night 2

Объявлен кард турнира ONE Fight Night 2, который пройдет 1 октября в Сингапуре. Среди участников – Тимофей Настюхин, Чингиз Аллазов, Шамиль Гасанов и Илья Фрейманов. Турнир ONE Fight Night2: Xiong vs. Lee III в Сингапуре возглавят три поединка за титул чемпиона мира.

Объявлен кард турнира ONE Fight Night 2, который пройдет 1 октября в Сингапуре. Среди участников – Тимофей Настюхин, Чингиз Аллазов, Шамиль Гасанов и Илья Фрейманов. Турнир ONE Fight Night2: Xiong vs. Lee III в Сингапуре возглавят три поединка за титул чемпиона мира.

Главный бой — новая часть эпический трилогии между самыми доминирующими чемпионками мира в истории ONE: Ксионг Джин Нан и Анжелы Ли. Ксионг будет отстаивать свой пояс в соломенном весе против королевы атомного веса Анжелы Ли. Несмотря на свой возраст (26 лет), она является двукратной чемпионкой мира по панкратиону, чемпионкой штата Гавайи по борьбе 2013 года и обладательницей черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В апреле 2021 года Ли стала мамой. Это будет ее первый бой после перерыва.

В первом со-главном бою чемпион мира по кикбоксингу в полулегком весе Супербон Сингха Мавинн поставит на кон свой пояс против чемпиона Гран-при ONE за титул чемпиона мира по кикбоксингу в полулегком весе Чингиза Аллазова.

Во втором со-главном бою суперзвезды BJJ Майки Мусумечи и Клебер Соуза сразятся за первый в истории ONE титул чемпиона мира по сабмишен грэпплингу в наилегчайшем весе.

Свой пояс Супербон завоевал в октябре 2021, нокаутировав легендарного ударника Джорджио Петросяна. В его послужном списке более 150 боев по тайскому боксу и кикбоксингу. Официальный рекорд Супербона — 113-34-0. Аллазов за свою карьеру одержал 59 побед и потерпел 5 поражений. За свою карьеру Чингиз Аллазов выходил в ринг против топовых мировых бойцов — Марата Григоряна, Ситтичая Ситсонгпинонга, Джорджио Петросяна и Энрико Киля. В июне 2017 года он стал первым спортсменом с постсоветского пространства, который сумел завоевать титул чемпиона K-1 World GP.

Также в карде ONE Fight Night2 будут представлены следующие бои:

Илья Фрейманов против Мартина Нгуйена (полулегкий вес)

Мартин Нгуен — бывший чемпион полулегкого дивизиона, который сейчас занимает третью строчку рейтинга. Представитель Австралии Нгуен подписал контракт с ONE Championship в 2014 году и сделал потрясающую карьеру. Он забрал чемпионское золото в полулегком весе, выиграв нокаутом у Марата Гафурова на турнире в Куала-Лумпуре. Три месяца спустя он завоевал чемпионский пояс и в легком весе, нокаутировав филиппинскую звезду Эдуарда Фолаянга. Нгуенг едва не стал первым в истории чемпионом мира по смешанным единоборствам в трех дивизионах, но в итоге решил сосредоточиться на полулегком весе.

Для Ильи Фрейманова поединок с Нгуеном станет дебютным в ONE Championship. 26-летний представитель краснодарского клуба «Кузня» имеет впечатляющий рекорд 10-1. Он — сильный ударник: большинство побед Фрейманов одержал через технический нокаут или нокаут. Единственное поражение в своей профессиональной карьере (сабмишен) он потерпел от Бакутбека Дуишобаева в апреле 2021 года. На сегодняшний день россиянин идет с серией из трех побед. Он готовится к бою на Пхукете в лагере Tiger Muay Thai and MMA.

Тимофей Настюхин против Халила Амира (легкий вес)

Турецкий боец Халил Амир остается непобежденным с рекордом 7-0. Представитель клуба Runners Fitness Centre Fight Club из Антальи, он одержал 86% побед нокаутами и техническими нокаутами. Сибиряк Тимофей Настюхин — ветеран ONE Championship. Он провел свой первый бой под эгидой ONE еще в 2014 году и надолго запомнился фанатам ММА жестким ударом с колена, которым он отправил на канвас Эдуарда Фолаянга, а также победой над легендарным Эдди Альваресом. Настюхин уверенно шел к титульному бою, но ряд поражений и тяжелых травм, отбросили его назад. Он вернется в ринг после серии из двух поражений — Кристиану Ли и Сайгиду Арсланалиеву. Сейчас Настюхин (14-6) занимает 3-е место в рейтинге претендентов на титул чемпиона мире в легком весе по версии ONE.

Шамиль Гасанов против Ким Дже Вонга (полулегкий вес)

Шамиль Кобра Гасанов представляет клуб «Пересвет» из Ростова-на-Дону. В любительской карьере он провел более 400 боев. В профессиональной карьере дагестанец идет с чистым рекордом из восьми побед, 85% были одержаны через сабмишен, остальные — решением судей. Гасанов с детства занимался вольной борьбой. До подписания в ONE Championship он уже завоевал пояс PRO FC.

Оппонент россиянина — Ким Дже Вонг занимает вторую строку в рейтинге претендентов на золото ONE, поэтому победа Шамиля может произвести фурор и встряхнуть дивизион. Рекорд представителя Южной Кореи — 12-6, и большинство побед он одержал нокаутом или техническим нокаутом. Он не боится идти в размен, нападать, обладает хорошим таймингом. Сильные бойцовские качества позволили ему выиграть чемпионский титул в региональном корейском промоушене TFC, причем сделать это он смог всего за 36 секунд главного боя. Сейчас Ким хочет реабилитироваться за поражение Кай Тангу в марте этого года. Южнокорейская звезда также является региональным чемпионом по боксу.

Анжела Ли / Фото: © ONE Championship

ПОЛНЫЙ КАРД ONE Fight Night2: Xiong vs. Lee III

Чемпионка Ксионг Цзин Нань против Анжелы Ли — за титул чемпионки в соломенном весе среди женщин;

Чемпион Суперобон Сингха Мавинн против Чингиза Аллазова — за титул чемпиона по кикбоксингу в полулегком весе;

Майки Мусумечи против Клебера Соузы — за титул чемпиона по сабмишен грэпплингу в наилегчайшем весе;

Стэмп Фэртекс против Джихина Радзуана (вес атома);

Мартин Нгуен против Ильи Фрейманова (полулегкий вес);

Тимофей Настюхин против Халила Амира (легкий вес).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД

Марат Григорян против Тайфуна Озкана (кикбоксинг, полулегкий вес);

Анисса Мексен против Даоконгфаха Банчамека (муай-тай, вес атома);

Ким Чжэ Вонг против Шамиля Гасанова (полулегкий лес);

Раде Опачич против Гианниса Стофоридиса (альтернативный поединок гран-при по кикбоксингу в тяжелом весе)