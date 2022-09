Настюхин, Аллазов, Гасанов и Фрейманов – громкие имена турнира ONE Fight Night 2

Тимофей Настюхин / Фото: © ONE Championship

Объявлен кард турнира ONE Fight Night 2, который пройдет 1 октября в Сингапуре. Среди участников – Тимофей Настюхин, Чингиз Аллазов, Шамиль Гасанов и Илья Фрейманов. Турнир ONE Fight Night2: Xiong vs. Lee III в Сингапуре возглавят три поединка за титул чемпиона мира.