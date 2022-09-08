Де Риддер против Абдулаева – объявлен главный бой карда ONE Fight Night 3

Чемпион мира ONE в двух дивизионах Рейнир де Риддер проведет защиту пояса в среднем весе (205 фунтов) против Шамиля Абдулаева в рамках турнира ONE Fight Night 3.

Чемпион мира ONE в двух дивизионах Рейнир де Риддер проведет защиту пояса в среднем весе (205 фунтов) против Шамиля Абдулаева в рамках турнира ONE Fight Night 3.

Бой голландца и россиянина состоится в пятницу, 21 октября на стадионе Axiata Arena в столице Малайзии Куала-Лумпур.

Рейне Де Риддер удерживает два пояса ONE — в полутяжелом и среднем весе. Он имеет рекорд 16-0 в профессионалах. Обладатель черных поясов по бразильскому джиу-джитсу и дзюдо, он начал свою карьеру в ММА в июне 2013 года. В своем последнем поединке на турнире ONE Championship 159, Голландский Рыцарь победил россиянина Виталия Бигдаша в первом раунде удушением треугольником и защитил звание короля среднего дивизиона.

Цель голландца — третья подряд успешная защита титула, но реализовать этот план будет сложно. В лице Абдулаева действующий чемпион встретит серьезного и опасного соперника.

Уроженец Дагестана — новичок в крупнейшем азиатском ММА промоушене. Поединок против Де Риддера станет дебютом Абдулаева с момента подписания в ONE в феврале этого года. В прошлом бою, который состоялся после более чем двухлетнего простоя, он победил Шерифа Мохамеда техническим нокаутом в первом раунде на турнире IPFC 5 «Адреналин».

Абдулаев выступает за клуб Universal Fighters. В его послужном списке две победы на чемпионате мира по ММА, столько же — на чемпионате Европы и три победы на чемпионате России.

Профессиональный рекорд Абдулаева — 13-1, причем 54% побед были одержаны нокаутом, а единственное поражение он потерпел раздельным решением. Дагестанец намерен дать почувствовать Де Риддеру вкус поражения. Он хочет увеличить количество нокаутов в карьере и завоевать титул чемпиона мира ONE.