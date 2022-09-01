«Ошибся, что допустил его в партер» - Кирилл Грищенко о проигрыше Маркусу Бучече Алмейде

В конце августа легенда бразильского джиу-джитсу Маркус Бучеча Алмейда победил Кирилла Грищенко болевым на ногу.

Непобежденный в ММА многократный чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу, чье имя внесено в Зал Славы IBJJF, он подписался в ONE Championship только в июле 2020 года. Не знающий поражений Бучеча сохранил свой рекорд в ММА — теперь в его активе 4 победы, одна из них — нокаутом. Бразильский спортсмен потратил всего 64 секунды на победу над Грищенко (5-2), бывшим претендентом на титул чемпиона мира ONE в тяжелом весе.

На вопрос, что же пошло не так в поединке против Бучечи, Грищенко ответил:

— Сначала я пропустил его кик. Затем, встав, пытался подталкивать Бучечу ударкой, но в результате пропустил его проход в ноги, не успел защититься, - приводит слова Грищенко ONE Championship.

Уже в начале поединка жесткий удар бразильца сбил Грищенко с ног. Некоторое время бой продолжался в стойке, где Алмейда продолжал задавать темп. Использовав свой конек — грэпплинг, — Алмейда перевел соперника в партер, зафиксировал обе ноги и перешел на болевой — скручивание пятки. Кирилл Грищенко быстро сдался.

31-летний Грищенко, который хорошо известен любителям греко-римской борьбы, стремительно поднялся в верхние эшелоны мирового ММА. В феврале этого года он получил шанс стать обладателем титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии ONE — всего через 15 месяцев после своего дебюта в ММА.

Уроженец Беларуси признает готов признать свои ошибки, но по-прежнему убежден, что превосходит бразильца в ударной технике и может его победить:

— Был только один шанс из пяти, что бой пойдет по этому сценарию, и я допустил ошибку. Что произошло — того не изменить. Я был готов морально и физически, но когда Маркус оказался в своей стихии, то сразу показал, что в партере он — зверь. Моя ошибка в том, что я допустил его в партер. Не хочу о нем говорить плохо. Я его уважаю — Бучеча отличный спортсмен, но моя ударная техника выше на порядок. На руках я его перебью — это 100%.

Грищенко признает лидирующее положение Маркуса Алмейды в дивизионе, но хотел бы получить реванш:

— Он — крутой соперник, один из лучших в дивизионе. Алмейда одержал четыре победы во всех четырех боях под эгидой ONE Championship. Я бы очень хотел получить с ним реванш, но понимаю, что сейчас мне такой шанс не представится. Алмейда идет дальше, а мне пока надо будет реабилитироваться за поражение, надо постараться сделать победную серию. Надеюсь, в будущем мне дадут шанс еще раз встретиться с ним.

Бой прошел на крытом стадионе Сингапура в рамках карда Джонсон vs Мораес II.