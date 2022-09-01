«Уронить его еще раз будет несложно» - Анатолий Малыхин о вызове Амира Алиакбари

Иранский боец смешанного стиля Амир Алиакбари (10-3) сразу после победы в ринге над Мауро Серилли (14-2) бросил вызов российскому тяжеловесу Анатолию Малыхину (10-0) – нынешнему обладателю временного пояса чемпиона мира по версии ONE Championship.

Иранский боец смешанного стиля Амир Алиакбари (10-3) сразу после победы в ринге над Мауро Серилли (14-2) бросил вызов российскому тяжеловесу Анатолию Малыхину (10-0) – нынешнему обладателю временного пояса чемпиона мира по версии ONE Championship.

«Малыхин, ты готов? Я иду за тобой», — прокричал Алиакбари в микрофон во время послематчевого интервью. За несколько минут до брошенного нынешнему чемпиону вызова Амир техническим нокаутом выиграл бой в рамках основного карда ONE Championship.

Эта победа была нужна иранцу, чтобы реабилитироваться против проигрыша Малыхину в сентябре 2021 года. Россиянин эффектно дебютировал в азиатском промоушене боевых единоборств в феврале 2021 года, остановив в первом раунде Александра Мачадо, и с тех пор остается непобежденным. В своем втором поединке в ONE Малыхин нокаутом на третьей минуте выиграл чемпиона мира по греко-римской борьбе Амира Алиакбари.

Анализируя бой Серилли и Акбарали, Мылыхин признает, что его предыдущий оппонент улучшил свои навыки в борьбе, но достойного конкурента в нем по-прежнему не видит:

— Шансов меня выиграть в этом дивизионе нет ни у кого. Я всегда готов на 100%. Должно случиться чудо, чтобы кто-то, включая Алиакбари, меня выиграл. Интересная будет история. У него много подписчиков в соцсетях и большая группа поддержки. Уронить Алиакбари еще раз будет несложно. Этот бой — легкие деньги для меня, — приводит слова Малыхина ONE Championship.

Амир Алиакбари / Фото: © ONE Championship

Вспоминая поединок в сентябре 2021 года, Малыхин отмечает, что его соперник — предсказуемый боец:

— Все случилось ровно так, как предсказал за день до боя мой тренер — Джонни Хатчинсон: я нокаутировал Алиакбари в первом раунде. В соцсетях я уже ответил на его вызов, так что теперь мне придется ронять его с правой — можем внести в наши бои немного разнообразия. Я посмотрел его бой против Мауро. Что сказать, Алиакбари не показал ничего нового: он все такой же медленный, он плохо дышит. Я не вижу, что он может противопоставить моей скорости и функционалке, моему напору и борьбе.

Но скорее всего следующим соперником Алиакбари станет корейский боец Канг Джу Вонг, который в прошлом уже нокаутировал иранца. У Малыхина для Канга есть совет:

— Если честно, я — фанат этого корейского бойца: мне нравится, как он ведет бой, как попадает. Он опасный парень. В том противостоянии я буду болеть за него. Уверен, что к их второй встрече Алиакбари сделает выводы. Кангу надо работать над защитой от тейкдаунов — Алиакбар наконец-то научился бороться, и у Канга в партере могут быть проблемы. Но если бой будет проходить в стойке, то Канг снова полтинничек заберет.

Речь идет о бонусе в 50 тысяч долларов, который за яркие бои присуждает генеральный директор ONE Championship Чатри Ситйодтонг.