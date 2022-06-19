Бетербиев быстро переехал Смита, теперь все пояса в полутяжелом весе у России. Увидим ли бой Артура и Бивола?

Надо, чтобы бокс хотя бы временно перестал быть бизнесом и политикой.

Надо, чтобы бокс хотя бы временно перестал быть бизнесом и политикой.

Россиянин Артур Бетербиев в ночь на воскресенье в Нью-Йорке техническим нокаутом во втором раунде снес американца Джо Смита-младшего в объединительном поединке в полутяжелом весе и стал чемпионом мира по версиям WBC, WBO и IBF.

Бетербиев улучшил и без того впечатляющую статистику — теперь на счету 37-летнего боксера 18 досрочных побед в 18 поединках. Таким рекордом не может похвастаться ни один чемпион. Ближе всех к этим показателям в соотношении количества боев и досрочных завершений находятся чемпион WBA (Super), WBC, IBF в легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (23-0, 20 КО), обладатель поясов WBA (Super) и IBF во втором легчайшем весе узбекистанец Муроджон Ахмадалиев (10-0, 7 КО), чемпион WBA (Super) и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и чемпион WBC в первом тяжелом весе Илунга Макабу (29-2, 25 КО) из ДР Конго.

Смит изначально казался самым слабым чемпионом в полутяжелом весе. Американец завоевал пояс WВО в апреле 2021 года в поединке с россиянином Максимом Власовым, который до сих пор не согласен с решением судей. И уже тогда на официальных ресурсах промоутерской компании TopRank, представляющей интересы Смита и Бетербиева, появился анонс их объединительного боя, организацию которого пришлось ждать больше года (за это время оба успели провести по успешному поединку).

И к июньскому бою Бетербиев подходил в статусе безоговорочного фаворита. Если быть объективными, то в шансы Смита никто не верил — коэффициент на победу россиянина составлял всего 1,15.

Самая быстрая победа Бетербиева за шесть лет

Бетербиев перед этим боем был представлен как боксер из Канады (Артур проживает в Монреале). Но этому уже перестаешь удивляться, потому что немногочисленных российских боксеров допускают до международных поединков только при особых условиях. Так, Дмитрий Бивол и Сергей Ковалев были представлены в качестве боксеров американских штатов. При этом Бетербиев в заключении своей речи на ринге произнес: «Нохчийчоь — сила» («Чечня — сила» — перевод с чеченского).

Для описания самого поединка, который продлился чуть больше пяти минут, достаточно указать на факт трех нокдаунов, отсчитанных Смиту до остановки встречи. Не умаляя заслуг Бетербиева, Смит решил действовать максимально неправильно: пытаться идти в рубку с Артуром — самоубийство. В качестве сильных сторон Смита назывались его… корявость (соответственно, непредсказуемость) и мощь. Видимо, и сам американец ошибочно уверовал в эти утверждения.

«Джо был немного открыт, и мне было легко его достать, — так в ринге прокомментировал бой Бетербиев. — У нас у обоих хороший удар, мы оба пытались нанести удар первыми. На этот раз мне повезло, мне удалось это сделать первым»

Бетербиев катком проехался по оппоненту и взял третий титул — WBO. Как мы уже написали, россиянин никогда не оттягивал дело до судейских решений… Правда, вспоминается странный судейский подсчет первого объединительного боя Бетербиева в октябре 2019 года против украинца Александра Гвоздика. На момент остановки боя в десятом раунде на записках почему-то лидировал именно Гвоздик, который в том бою лишился своего пояса WBC.

Еще один интересный момент. Так быстро Бетербиев не побеждал с декабря 2016 года, когда в Канаде в первом раунде техническим нокаутом победил парагвайца Исидро Прието. А уже в следующем поединке в ноябре 2017 года Бетербиев завоевал пояс IBF, в 12-м раунде победив немца Энрико Келлинга. И тот поединок был самым долгим в карьере Бетербиева.

К слову, Артур стал третьим россиянином, которому удалось завоевать три чемпионских пояса. Ранее чемпионом IBF, WBA, WВС в первом полусреднем весе был Константин Цзю, и этого было достаточно для звания абсолютного чемпиона мира. Позднее для этого статуса возникла необходимость завоевания еще и титула WBO. Поясами WBA (Super), WBO, IBF в полутяжелом весе также владел Сергей Ковалев.

Что может помешать поединку Бивола и Бетербиева?

Смит же потерпел четвертое поражение в карьере. В последний раз американец проигрывал в марте 2019 года еще одному россиянину Дмитрию Биволу, который продолжает удерживать пояс WBA (Super). И, пожалуй, именно встречу со Смитом можно назвать самой тяжелой в карьере Бивола. Да-да, именно тот поединок, а не недавнее противостояние с лучшим боксером вне зависимости от весовых категорий мексиканцем Саулем Альваресом! Тогда Смиту удалось немного даже потрясти Бивола, но не более того. У Бетербиева бой со Смитом прошел иначе.

Сейчас сложилась такая ситуация, что все пояса в полутяжелом весе принадлежат российским боксерам, что, конечно же, очень приятно. И Бивол, и Бетербиев и ранее неоднократно заявляли о желании провести очный поединок. Сейчас, по словам Бетербиева, ничего не изменилось:

— Объединительные бои для меня предпочтительны. Я хочу стать неоспоримым чемпионом.

Этот вопрос был задан в контексте того, что еще до встречи в Нью-Йорке было объявлено: победитель встретится с обязательным претендентом по версии WВО британцем Энтони Ярдом (22-2, КО 21). Российским зрителям он может быть известен по зрелищному бою в августе 2019 года в Челябинске с Сергеем Ковалевым, когда боксер из Великобритании уступил досрочно, а Ковалев тут же начал готовиться к встрече с Саулем Альваресом (проиграл досрочно в ноябре 2019 года).

Согласитесь, перспектива боксировать с не особо известным Ярдом на фоне боя за абсолютного чемпиона — так себе идея. Но может получиться так, что вариантов особо и не будет. Существует большой риск, что российские боксеры не проведут долгожданный объединительный бой.

Вопрос даже не в трудностях организации боя Бивола и Бетербиева, ведь у боксеров контракты с разными промоутерскими компаниями (Matchroom — у Бивола, TopRank– у Бетербиева). А банально из-за ситуации, заложником которой стал Дмитрий. Причем стал умышленно и пошел на это совершенно оправданно.

В контракте на первый бой Бивола с Саулем Альваресом была опция реванша, которую активировать может именно мексиканец, и на это у него есть приличное количество времени. У Канело уже назначен бой на 17 сентября с казахстанцем Геннадием Головкиным, после чего он примет решение по Биволу. Россиянину придется ждать.

Да, Биволу будет организован поединок в этот промежуток, в качестве соперников называются Джошуа Буатси, Хильберто Рамирес, Каллум Смит, но проходили сообщения, что Канело категорически против встречи Бивола и Бетербиева.

Соответственно, Биволу нужно ждать развязки встречи Канело и Головкина, а потом уже решения со стороны Альвареса. Мексиканец пока в каждом интервью говорит о желании провести реванш. Если все так, то Дмитрию придется провести промежуточный бой (упомянутые выше боксеры представляют из себя грозную силу, особенно Рамирес), потом выйти на Альвареса, а уже потом смотреть в сторону объединения.

По такому раскладу бой при удачных стечениях обстоятельств (и при победах обоих российских боксеров) состоится не раньше, чем через полтора года. Мы исходим из того, что боксеры такого уровня проводят по два боя в год. А Бетербиеву сейчас 37 лет… Да, Артур в поединке со Смитом показал, что находится в потрясающей форме, но спортивный век любого атлета имеет свои рамки. Поэтому с точки зрения интереса и конкуренции бой Бетербиева и Бивола лучше провести сейчас. Но мы возвращаемся к вопросу — реально ли организовать эту встречу в ближайшее время?

Со-промоутер Бивола Герман Титов считает это возможным.

— И Бетербиев, и Бивол хотят этот бой. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира. И если провести бой в России, здесь у нас, в Екатеринбурге, это было бы самое замечательное, что могло бы быть в мире бокса. Сделать этот бой можно только к концу года, надеюсь, что у нас это получится, — сказал генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

Вряд ли хоть какая-то из организаций сегодня согласится санкционировать такую встречу на территории России. Более того, на данный момент в России не санкционируются вообще никакие бои. Поэтому встреча россиян, которых пусть будут представлять канадцем и американцем, должна пройти за рубежом. Интересно и выгодно ли промоутерам и организаторам делать бой двух россиян в США? Бивол и Бетербиев довольно известны в мире, и промоутерам гораздо выгоднее сводить этих звезд со своими боксерами из Великобритании, США и так далее, чем между собой. И тут мы снова упираемся в то, что профессиональный бокс — по большей части бизнес.

Очень хочется, чтобы спортивный принцип все-таки возобладал, и мы в ближайшее время увидели по-настоящему яркую битву российских боксеров за звание абсолютного чемпиона мира.