«За этот правый прямой мы волновались в лагере». Тренер Волкова разбирает бой

Тренер Александра Волкова Тарас Кияшко о самой быстрой победе в UFC.

Тренер Александра Волкова Тарас Кияшко о самой быстрой победе в UFC.

Александр Волков закрыл самое быстрое поражение в UFC (3:45 от Тома Аспиналла 19 марта) самой быстрой победой над Жаирзиньо Розенструйком (2:12, технический нокаут).

Для Волкова это 35-я победа, 45-й бой и четвертый поединок за год.

В углу у Александра был Олег Тактаров, давно собиравшийся посекундировать российского бойца. Еще двое тренеров, американцы, Кенни Джонсон и Тики Гон.

Из-за проблем с визами тренеры Волкова из России вынуждены были остаться в Москве.

— Пока мы с вами разговариваем Александр сказал на пресс-конференции, что еще по бою Розенструйка с Нганну понял, что Розенструйку некомфортно, когда его атакуют. А кто в тренировочном лагере заметил эту деталь?

— Весь тренерский штаб пересматривал очень много боев Розенструйка и с самого первого дня стали формировать план на бой. Наверное, все вместе заметили, что нужно идти вперед и давить. Возможно, даже Саша сам сказал, что нужно идти первым номером и давить на него, потому что Жаирзиньо не очень хорошо себя чувствует в такие моменты.

— К вашей команде присоединился Максим Дедик перед этим боем. Хочется пошутить, что он стал первым из нескольких тысяч людей, кто убедил Александра чаще бить ногами.

— Пускай будет так.

— Если серьезно, то Александр говорил, что ногу довольно легко травмировать при ударе. Может быть такое, что Максим как элитный каратист что-то поменял в технике ударов ногами?

— Макс с нами уже не на первой подготовке, у нас появился контакт, связь, и Александр его слышал. Наверное, Макс повлиял на Сашу с той стороны, что он стал более расслабленным, более раскованным. Стал чаще бить ногами и не переживать, что что-то может прилететь в ответ. Появилась легкость. Много времени было уделено работе ногами, и это получилось.

— На этот бой с Александром вышел Олег Тактаров в качестве секунданта. У вас с ним до этого была некая пикировка в СМИ. Обсуждали с Александром его присутствие на поединке?

— Можно следующий вопрос. Я бы хотел только про Александра сегодня поговорить.

— У Александра были проблемы, когда он пропускал одиночный тяжелый удар, от Минакова и от Льюиса. Опасались, что Розенструйк исполнит что-то подобное?

— У Саши была задача держать свою дистанцию. Быть собранным, сконцентрированным с первой минуты до последней. Он был активным, работал первым номером, хотя часто работал вторым, давил. Пережил контратаки Розенструйка после Сашиных ударов ногами, потому что мы знали, что Жаирзиньо хорошо контратакует в такие моменты. Потом сработал правый прямой и все сложилось хорошо.

— Если брать удары руками, то у Александра всегда был хороший джеб, он даже шутил про это. Правый прямой у него всегда был хорошим?

— Правый прямой у Александра всегда был хороший. На этих сборах мы немного переживали по поводу этого правого прямого, но он сработал. На спаррингах Саша то высоко задирал локоть, то как-то немного коряво его бил, но потом все хорошо было.

— Я замечаю, что в ММА бойцы, когда добивают, очень часто взрываются быстрой серией и, во-первых, сами себя очень утомляют, во-вторых, много ударов летит мимо. А нет ощущения, что добивать стоит не с такой частотой, но жестче?

— При добивании самое важное это контроль. Сдержать себя и контролировать ситуацию. Даже если ты попал, очень важна дисциплина. Но мы довольны и добиванием, и всем поединком.

— Александр сказал, что был бы готов подраться снова в ближайшее время. У него было 4 боя за год. Представляете себе, что он прилетит и вы новую подготовку начнете?

— Ну, а почему нет? Прилетит, встретим, поговорим. Как он решит, так и будет. Хотелось бы присутствовать на следующем бое всем тренерским штабом, а это, наверное, может получиться только на турнире в Абу-Даби в октябре. В других местах из-за виз это будет проблематично сделать.