Бой Бивола и Альвареса в Лас-Вегасе будут обслуживать американцы. Кто эти судьи?

Двое уже работали на тех боях Канело, которые доходили до судейского решения.

Двое уже работали на тех боях Канело, которые доходили до судейского решения.

Стали известны судьи одного из главных боев 2022 года между Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Поединок состоится 7 мая в Лас-Вегасе, на кону только принадлежащий россиянину пояс WBA (Super) в полутяжелом весе.

Сауль Альварес занимает первую строчку рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Сейчас мексиканец держит абсолютно все пояса во втором среднем весе. Также Канело владел титулами в среднем, первом среднем и полутяжелом дивизионах. Единственное поражение в карьере Альвареса случилось в 2013 году от Флойда Мейвезера. С тех пор мексиканец провел 16 боев, и лишь один из них завершился вничью (в 2017-м, первый бой с Геннадием Головкиным).

Сегодня команда Сауля Альвареса представляет из себя настоящую бизнес-машину, досконально просчитывающую все возможные ходы. Данное утверждение подтверждается статистикой выше. Однако Канело во второй раз серьезно поднимается в весе и встретится с одним из лучших боксеров в полутяжелом дивизионе на данный момент. Бивол сейчас в самом рассвете сил. В этом и состоит главное отличие Дмитрия от Сергея Ковалева, который в ноябре 2019 году досрочно уступил Альваресу в возрасте 36 лет и при малом количестве времени на подготовку.

Канело сильно рискует, выходя на бой с Биволом. Об этом в один голос говорят не только российские эксперты (что не кажется удивительным), но и специалисты во всем мире. Такого соперника у Альвареса давно не было. В связи с этим закрадываются опасения, что если бой продлится всю дистанцию и сам поединок получится достаточно равным и близким (а такой сценарий весьма вероятен), то на авансцену выйдут судьи.

Самое время ответить на популярный вопрос из монолога Чацкого: «А судьи кто?»

По данным Boxing Scene, все судьи будут представлять США. Угловые — Тим Читэм (штат Невада), Дейв Моретти (Невада) и Стив Вайсфельд (Нью-Джерси), рефери в ринге — Расселл Мора (Невада).

Это очень опытные и квалифицированные судьи, получившие признание в боксерском сообществе. За плечами каждого из них не один десяток топовых противостояний. Однако в какой-то степени напрягает факт, что практически все они обсуживали множество боев с участием Альвареса. Все, кроме Читэма, работали на прошлом поединке Сауля Альвареса с Калебом Плантом, когда мексиканец завоевал звание абсолютного чемпиона.

Эти судьи очень часто работают если не все вместе сразу, то парами или тройками. Из последних боев достаточно вспомнить, что вся четверка обслуживала третий бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. (Вайсфельд и Моретти были назначены и на их вторую встречу.) Даже в 2022 году все эти рефери дважды работали вместе — на боях Мигеля Берчельта и Джеремии Накатилы, а также Эриксона Любина и Себастьяна Фандоры. В 2020-м означенная четверка была на бою Хосе Рамиреса и Виктора Постола. Все угловые судьи (без Мора в ринге) обслуживали поединок за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе в 2021 году между Джошем Тейлором и Хосе Рамиресом.

Все судьи, кроме Читэма, работали на встрече в августе 2021-го между Пакьяо и Йорденисом Угасом. И все, кроме Моретти, были на поединке Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса (Читэм отдал победу Лопесу со счетом 116-112, а Вайсфельд — 117-111).

ЧТО ИЗВЕСТНО О МОРЕТТИ

Лидером по количеству боев с участием Альвареса является Моретти — 11, включая встречи Канело с тем же Мейвезером (Моретти был одним из двух судей, которые отдали победу американцу), Эрисланди Ларой (тот бой завершился раздельной победой Альвареса. И на карточках Моретти выиграл Альварес) и Сергеем Ковалевым. И именно Моретти работал на обоих спорных поединках мексиканца с Геннадием Головкиным. Первая встреча, по мнению Моретти, завершилась победой Головкина, а вторая — Альвареса (оба раза счет на его карточках был 115-113).

За последние три года — с поединка Альвареса с Даниэлем Джейкобсом (май 2019-го) — Моретти работал на четырех боях Альвареса из шести. При этом для этого судьи предстоящая встреча будет первой с участием Бивола.

Судить Моретти начал в 1977 году и за свою карьеру работал на боях таких звезд, как Роберто Дюран, Ларри Холмс, Майкл Спинкс, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Хулио Чавес, Эвандер Холифилд, Джеймс Дуглас, Рой Джонс, Оскар Де Ла Хойя, Артуро Гатти, Бернард Хопкинс, Джеймс Тони, Антонио Тарвер, Мэнни Пакьяо, Рикки Хаттон, Мигель Котто, Теренс Кроуфорд, Тимоти Брэдли и многих других.

Если рассмотреть его бои за последнее время, то Моретти работал на втором бою Сергея Ковалева и Андре Уорда, резонансной встрече Мейвезера и Конора Макгрегора (именно Моретти отдал экс-чемпиону UFС в двух весовых категориях больше всего раундов — три), боях Мэнни Пакьяо против Кита Турмана и Йордениса Варгаса, Тайсона Фьюри и Тома Шварца, Василия Ломаченко и Энтони Кроллы, был в бригаде на нескольких поединках Максима Дадашева, Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса, Девина Хейни против Хорхе Линареса и Джозефа Диаса.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ВАЙСФЕЛЬДЕ

Карьера Вайсфельда началась значительно позже, чем у Моретти, — в 1991 году. Вайсфельд работал на четырех боях Альвареса: на втором поединке с Головкиным (115-113 в пользу Канело), а также боях с Дэниэлом Джейкобсом, Каллумом Смитом и Калебом Плантом.

Но, в отличие от Моретти, Вайсфельд имел возможность поучаствовать и в обслуживании боя Бивола: он судил встречу россиянина с Салливаном Баррерой в 2018 году. Интересная деталь — победа над Баррерой была последней досрочной для Бивола, потом все его поединки проходили полные 12 раундов и завершались победой единогласным решением судей.

На статусные бои Вайсфельда начали назначать уже в XXI веке. Он успел отработать на встречах Леннокса Льюиса, Бернарда Хопкинса, Джеймса Тони, Эвандера Холифилда, Владимира Кличко, Мигеля Котто, Геннадия Головкина, Сергея Ковалева (против Наджиба Мохаммеди в 2015-м), Мэнни Пакьяо, Тимоти Брэдли и многих других. Вайсфельд прикоснулся к противостоянию Микки Уорда и Артуро Гатти.

Из последних крупных боев Вайсфельда стоит выделить встречу осенью 2021 года Энтони Джошуа и Александра Усика (он поставил плюс-минус объективные цифры — 116-112), бой Эррола Спенса и Дэнни Гарсии в 2020-м.

И только Вайсфельд и Моретти работали на боях Альвареса, которые доходили до судейского решения.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ЧИТЭМЕ

Удивительно, но в активе Читэма лишь один бой с участием Альвареса — в 2021-м против Билли Джо Сондерса. И именно этот судья отдал больше всего раундов британцу на момент остановки боя в восьмом раунде. Поединки Бивола Читэм не обслуживал.

Из трех угловых судей именно Читэм менее опытный — его карьера началась в 2009 году. Довольно часто Читэм работает на одних боях с Вайсфельдом и Моретти. Из последних крупных поединков с участием Читэма — встреча Спенса и Дэнни Гарсии (вместе с Вайсфельдом), бой Мэнни Пакьяо и Кита Турмана (вместе с Моретти).

КТО БУДЕТ В РИНГЕ С БИВОЛОМ И АЛЬВАРЕСОМ

Мора находился в ринге вместе с Альваресом три раза. Впервые в далеком 2009 году в бою в Мексике против Джеферсона Гонсало, а далее уже в чемпионских боях мексиканца с Ковалевым и Плантом. Мора был рефери поединка Бивола против Седрика Агнью в 2017-м.

Рассел Мора работает с 1997 года. Все топовые поединки за последние время с участием этого рефери мы уже описали. Мора представляет штат Невада, поэтому и работенки у него всегда достаточно — бои в Лас-Вегасе проходят постоянно. При этом Мора, пожалуй, работал на меньшем количестве топовых событий по сравнению со своими коллегами, которые будут находиться по углам в бою Бивола и Альвареса. Мора обслуживал бои с участием таких боксеров, как Мэнни Пакьяо, Оскар Вальдес, Джермелл Чарло, Шон Портер и других.

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Просмотрев послужной список всех судей, можно сделать вывод, что это квалифицированные и опытные специалисты, которые переживают за свою репутацию. Ни один из них не был уличен в сколько-нибудь серьезном судейском скандале. Хочется верить (а предпосылок для этого хватает), что ситуация не изменится и 7 мая.

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