Бой Фьюри и Уайта уже бьет рекорды. 10 фактов об уникальной встрече топовых боксеров

В субботу в Лондоне на «Уэмбли» состоится суперпоединок между двумя британцами — чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.

В субботу в Лондоне на «Уэмбли» состоится суперпоединок между двумя британцами — чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.

Сейчас любой титульный поединок в королевском дивизионе сопровождается большим количеством информационных бомб, и предстоящая встреча не исключение. Объясняем уникальность противостояния Фьюри и Уайта. По пунктам.

Факт 1. ФЬЮРИ ХОТЕЛ НЕ ЭТОТ БОЙ. УАЙТ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ОТСТУПНЫХ

Уайт занимает первую строчку рейтинга WBC и является обязательным претендентом на чемпионский бой, поэтому его претензии на корону абсолютно обоснованы. При этом амбиции Фьюри не ограничиваются только удержанием титула — Цыганский король, естественно, хочет стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Последним боксером, завоевавшим все котируемые титулы в королевском дивизионе, был еще один британец Леннокс Льюис. И произошло это на рубеже тысячелетий. Достаточно давно.

Поясами WBA (Super), WBO, IBF сейчас владеет украинец Александр Усик, который в сентябре 2021 года отобрал эти титулы у британца Энтони Джошуа. В контракте на тот поединок была прописана опция реванша, которой сторона Джошуа и воспользовалась.

Несмотря на все обязательства, Фьюри и Усик в ноябре вели переговоры о бое за звание абсолютного чемпиона мира. Но и Джошуа, и Уайт при этом раскладе не оставались бы обделенными — им предлагали рекордные отступные только за ожидания. Грубо говоря, Джошуа и Уайт могли получить миллионы долларов за то, чтобы не боксировать.

По информации британских СМИ, сумма отступных Джошуа составляла 20 миллионов долларов, Уайта — 6,69 миллиона. Но оба британца отказались от таких космических сумм за ничегонеделание и настояли на легитимности своих прав на бои с чемпионами. Это их законный выбор. Еще одна интересная деталь: промоутер и Джошуа, и Уайта — Эдди Хирн. К слову, функционер участвует в организации боев и Усика.

Хирн за это решение словил, как модно сейчас говорить, приличный хейт со стороны болельщиков, встав на пути организации долгожданного боя за звание абсолютного чемпиона мира. Но давайте объективно — в профессиональном боксе все думают о своей выгоде. Например, у Хирна уже нарисовалось предложение от арабских шейхов. При условии проведения реванша Усика и Джошуа в Саудовской Аравии гонорар боксеров на двоих составит 120 (!) миллионов долларов. Однако это уже совсем другая история…

Факт 2. ПОЗАДИ САМЫЕ КРУПНЫЕ ТОРГИ В ИСТОРИИ БОКСА

Исходя из описанного выше, не стоит удивляться тому, что официальные торги WBC на организацию боя между Фьюри и Уайтом неоднократно переносились. Но 28 января это все-таки произошло.

В этой кабинетной битве выиграл промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен, сделав ставку в размере 41,025 (!) миллиона долларов. Она превзошла заявку Хирна на 8,825 млн. Представитель Уайта поставил около 32,2 млн. В мировом боксе торги за этот бой стали самыми крупными в истории.

Факт 3. ФЬЮРИ НИКОГДА НЕ ПРОВОДИЛ ТИТУЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ ДОМА

В профессиональном боксе обладатели чемпионских поясов очень часто проводят защиту титулов у себя дома. Великобритания — одна из ведущих стран в мировом боксе. И из этих тезисов кажется абсурдным факт, что Фьюри ни разу в карьере не проводил полноценные чемпионские бои в Англии.

В 2015 году Фьюри в Германии сенсационно победил Владимира Кличко и отобрал у него пояса WBA (Super), IBF, WBO. Однако после того триумфа британец немного по-своему «ушел в романтическое путешествие» и вернулся в бокс только в 2018 году.

В июне 2018-го Фьюри в своем возвращении победил Сефера Сефери (именно албанец рассматривался в качестве соперника Мурата Гассиева по его возвращении после двухгодичного простоя. В итоге Гассиев в октябре 2020 года подрался с другим Сефери — Нури). В августе 2018-го Фьюри победил Франческо Пьянету. И этот поединок был последним для боксера на территории Великобритании. Фьюри отправился покорять США, что у Цыганского короля, в отличие от того же Джошуа, великолепно получилось.

В декабре 2018 года Фьюри закатил один из лучших — как минимум в XXI веке — боксерских боев с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером. Та битва завершилась вничью, но в этом противостоянии все только начиналось.

Фьюри в США провел два успешных поединка с малоизвестными Томом Шварцем и Отто Валлиным (к бою с последним британцу помогал готовиться Евгений Тищенко), а потом снова вышел на бой с Уайлдером. В феврале 2020-го (аккурат перед пандемией) Тайсон попросту уничтожил Деонтея и забрал пояс WBC. Потом велись активные переговоры о бое за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Фьюри и Джошуа, причем обсуждались все мельчайшие детали. Например, стороны договаривались сразу о двух боях.

Но… Фьюри, как и сейчас, было не суждено провести схватку за титул абсолютного чемпиона по все той же причине. В контракте на второй бой с Уайлдером была опция реванша, которой американец, пусть и не сразу, но воспользовался. В октябре 2021 года Фьюри в зрелищном поединке снова досрочно разобрался с соперником.

Факт 4. УАЙТ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВЫЕЗЖАЕТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Диллиан Уайт, в свою очередь, никогда не дрался в США, а проводил поединки преимущественно в Великобритании. Из 30 своих боев на профессиональном ринге Уайт лишь дважды боксировал за пределами Туманного Альбиона — в Саудовской Аравии и Гибралтаре.

Факт 5. ПОСЛЕДНИЕ ДВА БОЯ У КАЖДОГО БЫЛИ С ОДНИМИ И ТЕМИ ЖЕ СОПЕРНИКАМИ

Историю встреч Фьюри и Уайлдера мы описали выше. Но и у Уайта последнее противостояние не ограничилось одним боем. В августе 2020-го у британца на территории загородного поместья Хирна (да-да, именно в таких условиях проводились бои в пандемию) был намечен поединок за звание обязательного претендента с россиянином Александром Поветкиным. Уайт рассматривался в качестве явного фаворита, и представители британца уже смотрели за спину Русскому Витязю — вели его под Фьюри. А зря.

Поветкин в пятом раунде в прямом смысле слова вырубил Уайта, забрав у него из жизни секунд 30, которых он никогда не вспомнит. Всемирный боксерский совет (WBC) назвал этот нокаут лучшим в 2020 году. Но и в данной ситуации фигурировали часто упоминаемые в этом тексте слова — «опция реванша». И уже в марте 2021-го в Гибралтаре Уайт в четвертом раунде одолел Поветкина, для которого тот бой стал последним в карьере.

Факт 6. ВПЕРЕДИ РЕКОРД ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ

Такая вывеска не могла не заинтересовать британских болельщиков, которые очень любят противостояния между местными боксерами. 85 тысяч билетов поступили в продажу 2 марта и в течение двух часов были раскуплены.

Всего, по сообщениям издания Boxing Scene, организаторы рассчитывают увидеть 94 тысячи болельщиков. Это обновит рекорд посещаемости. Предыдущее достижение датировано апрелем 2017 года, когда за боем Владимира Кличко и Энтони Джошуа на «Уэмбли» наблюдали 88 тысяч зрителей.

Факт 7. ФЬЮРИ ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ КАРЬЕРЫ

И не в первый раз. Он бросался такими заявлениями в 2016 году, а теперь объявил о намерении повесить перчатки на гвоздь после встречи с Уайтом.

— Бой с Уайтом последний в моей карьере, после него я ухожу на пенсию, — сказал Фьюри в интервью Daily Star в начале марта. — $ 150 млн в банке, здоров, молод, собираюсь купить огромную яхту за границей. Я ухожу на пенсию, это мой последний бой, я закончил.

Уже ближе к поединку отец Фьюри опроверг это намерение, да и в самих заявлениях Цыганского короля сейчас нет ничего, связанного с завершением карьеры. Так что, скорее всего, это очередной пиар-ход. И можно признать, что он успешный. Посмотрите пункты 3 и 6.

Факт 8. УАЙТ МОЛЧАЛ В ЗНАК ПРОТЕСТА

Обычно такие бои подогреваются большим количеством громких заявлений прямо с момента объявления поединка — чем, в принципе, Фьюри и занимался. Диллиан Уайт, который никогда не уступал в треш-токе, решил повести себя по-другому: претендент взял паузу в медиа. Уайт никак не реагировал на обвинения стороны Фьюри, что он, мол, мешает творить историю — выступает против проведения боя за титул абсолютного чемпиона.

Можно было подумать, что на Уайта так повлияли бои с Поветкиным, который имя завоевал именно выступлениями в ринге, а не за его пределами. Но на деле все куда прозаичнее: Уайт был попросту недоволен распределением внушительного гонорара (в процентном соотношении 80 на 20 в пользу чемпиона).

Диллиан не пришел на официальную пресс-конференцию после объявления поединка. И первую дуэль взглядов Фьюри провел в гордом одиночестве, смотря в сторону, где должен был находиться Уайт. Претендент молчал и во время совместных с Фьюри радиоэфиров, отказавшись от любых активностей в раскрутке этого боя. Лишь за десять дней до поединка Уайт коротко черканул в соцсетях: «Я готов. С нетерпением жду всех 23 апреля на стадионе «Уэмбли».

Естественно, Уайт объяснил свои действия.

— На самом деле я ни о чем не жалею, потому что я профессионал, топовый боксер. Они думают, что это шоу Тайсона Фьюри. Но это шоу Диллиана Уайта и Тайсона Фьюри. Естественно, он чемпион мира в супертяжелом весе, поэтому я понимаю, что они делают и говорят. Но нельзя купить элитный автомобиль и не заправлять его элитным бензином. Именно это они пытаются делать. Они выиграли право на проведение боя и ничего не хотят платить, не хотят заботиться обо всем должным образом. Они просто говорят: «Мы заполучили право устроить бой, и ты должен делать то, что мы скажем». Нет, это не так. Я не должен делать то, что вы скажете. Я делаю то, что хочу делать, если только вы все не разыграете правильно, не сделаете все должным образом — не сядете с моей командой и все не уладите, — сказал Уайт в интервью BT Sport Boxing.

Факт 9. ФЬЮРИ НИКОГДА НЕ ПРОИГРЫВАЛ

На счету 33-летнего Фьюри 31 победа (22 нокаутом) при единственной ничьей в первом поединке с Уайлдером. Среди оппонентов Цыганского короля, помимо Уайлдера и Кличко, стоит отметить две победы над Дереком Чисорой. Пожалуй, все. В активе 34-летнего Уайта 28 побед (19 — нокаутом) и два поражения (оба — нокаутом). Помимо поединка с Поветкиным Уайт досрочно проигрывал Джошуа в декабре 2015 года. Кроме того, в активе претендента тоже есть две победы над Чисорой (символично), а также триумфы над Мариушем Вахом, Оскаром Ривасом, Джозефом Паркером, Лукасом Брауном, Робертом Хелениусом.

В общем, по количеству топовых оппонентов Уайт, пожалуй, превосходит чемпиона. Но здесь важный нюанс: Фьюри побеждал чемпионов Уайлдера и Кличко, а Уайт проигрывал Джошуа и Поветкину.

Факт 10. И ФЬЮРИ, И УАЙТ НЕ ТАК ДАЛЕКИ ОТ ММА

Во всем мире становится популярным тренд, когда бойцы ММА пробуют себя в боксе. Так, чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну активно вызывает Фьюри на поединок по правилам бокса, причем британец согласен на такую битву.

Уайт уже дрался в ММА в далеком 2008 году. Британец изначально выступал в кикбоксинге и с рекордом 20-1 в этом виде спорта перешел… нет, не в бокс. А именно в ММА — в 2008 году Уайт за 12 секунд нокаутировал Марка Страуда. Несмотря на такой яркий дебют, британец все-таки пошел в бокс. Сначала в любительский. На профессиональном ринге Уайт дебютировал в мае 2011-го. Фьюри же впервые провел бой по профессионалам в декабре 2008-го.

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