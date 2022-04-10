Ян проиграл судейским решением, Олейник и Чимаев победили. Итоги UFC 273 (видео)

Главное событие весны в мире ММА.

Главное событие весны в мире ММА.

8 апреля в Джексонвилле (США) прошел турнир UFC 273, главным боем которого стал поединок за титул чемпиона лиги в полулегком весе между австралийцем Александром Волкановски (31-1) и корейцем Чон Чхан Соном (17-6)

(31-1) и корейцем (17-6) У российской публики наибольшее внимание было приковано к со-главному бою нашего Петра Яна (16-2) с ямайским спортсменом, представляющим США, Алджамэйном Стерлингом (20-3), которые оспаривали титул чемпиона в легчайшем весе. Для них это была вторая очная встреча: в марте прошлого года на UFC 259 Ян, защищая титул, получил дисквалификацию из-за запрещенного удара коленом, хотя доминировал по ходу поединка

(16-2) с ямайским спортсменом, представляющим США, (20-3), которые оспаривали титул чемпиона в легчайшем весе. Для них это была вторая очная встреча: в марте прошлого года на UFC 259 Ян, защищая титул, получил дисквалификацию из-за запрещенного удара коленом, хотя доминировал по ходу поединка Раздельным решением судей в пяти раундах победу одержал Стерлинг. Зал встретил решение свистом. Сам Петр Ян считает, что его обокрали, и требует реванш

Победу в главном бою вечера одержал Волкановский, финишировавший 35-летнего Корейского Зомби в четвертом раунде. Это был технический нокаут, благодаря которому австралиец защитил титул

В раннем предварительном карде UFC 273 россиянин Алексей Олейник (59-16-1) победил американца Джареда Вандераа (12-7)

(59-16-1) победил американца (12-7) В главном карде в полусреднем весе имеющий шведское гражданство Хамзат Чимаев (10-0) одолел бразильца Гилберта Бернса (20-4)

(10-0) одолел бразильца (20-4) Лучший бой вечера: Хамзат Чимаев vs Гилберт Бернс

Выступление вечера: Александр Волкановски и Алексей Олейник

Петр Ян vs Алджамэйн Стерлинг: главные моменты боя

Как это было:

(запись турнира полностью)

10:45 Тот же Тактаров высказал еще одно предположение — в судейском решении был политический подтекст.

— Если бы бой был в Абу-Даби, то победу отдали бы Петру, но это Америка, ситуация такая. Кто-то из военного руководства мог шепнуть Дэйне Уайту, что нужна обязательна победа американца, тем более темнокожего, это вполне могло быть, это бизнес, политика. Наверняка были разговоры о том, чтобы привести Стерлинга к победе, но Ян сам не выиграл, — добавил Тактаров.

10:40 Экс-боец UFC Олег Тактаров сожалеет, что не был в углу Яна.

— В углу у Яна был один парень, который более-менее что-то советовал, но, видимо. он не авторитет для Петра, не слушал его особо. Для меня самое больное, что я не был рядом, нужно было настоять, Петр из вежливости отказался от моей помощи, в углу не было никого, кто мог рассказать все. Третий раунд мог пройти по-другому, не нужно было делать левой ногой лоукики. Петр до этого был готов лучше как борец, сейчас он вышел как ударник, россиянину раньше международные вольные борцы не могли пройти в ноги, а сейчас какой-то Стерлинг перевел несколько раз. Самое ужасное, что Ян позволил сделать замок на себе. Слабо верю в третий бой, — сказал Тактаров.

10:10 В будущем будет интересно узнать, почему Петр Ян на сей раз вышел на бой без флага. Хотя в предыдущих боях он появлялся на арене окутанным в триколор. Повторимся, UFC остается одной из немногих международных организаций, которая не применяла никаких дискриминационных санкций по отношению к россиянам.

10:07 Сергей Харитонов высказал нетривиальное мнение среди российских представителей единоборств. На его взгляд, Стерлинг добился заслуженной победы.

— Стерлинг максимум что мог сделать — сделал, красавец. Я не знаю, что за тактика была у Яна на этот бой, ходил, выстреливал, пытался одним ударом, что ли, прикончить Стерлинга. Третий бой может быть, но не сразу, Петя должен пересмотреть свою подготовку. Поединок прошел под диктовку Стерлинга, первый раунд был равным, но чемпиону можно отдать. Однозначно, победа за чемпионом, — заявил Харитонов.

10:05 Яркую победу Хамзата Чимаева отметил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— Хамзат доказал, что он король клетки! — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

10:03 Кстати, считаем уместным напомнить об одном денежном пари. Временный чемпион ONE FC в тяжелом весе россиянин Анатолий Малыхин поспорил с грузинским бойцом UFC Мерабом Двалишвили на бой своих товарищей по команде. Цена вопроса — 50 тысяч долларов. Малыхину, к сожалению, придется раскошелиться…

10:00 Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции заявил, что не согласен с решением двух судей. По его подсчетам, Ян выиграл этот бой со счетом 3:2. Также функционер назвал россиянина одним из ярких представителей легчайшего веса и готов рассмотреть возможность трилогии. Но сначала, по словам Уайта, UFC будет смотреть в сторону боя Стерлинга и Ти Джея Диллашоу.

9:50 Отвлечемся от судейского решения в поединке Яна и Стерлинга и обратимся к словам 44-летнего Олейника, который вышел на второе место в истории UFC в тяжелом дивизионе по числу сабмишенов. В поединке с Вандераа Олейник в седьмой раз вышел победителем таким образом.

— Когда ты 25 лет что-то отрабатываешь, у тебя неплохо получается. Соперник — огромный парень, на голову выше меня, сгоняет вес, чтобы влезть в весовую категорию, с хорошим ударом. Было два-три варианта развития событий, нужно было поработать в стойке и потом в партере — это было в плане номер один, так и получилось. Ущерба не получил, моя задача была выйти на два положения, которые очень люблю. Вышел на одно из них, и соперник застучал.

Сегодня шутили, что могу выйти драться уже в ближайшее время, действительно по форме у меня сейчас все отлично, никаких травм, — сказал Олейник.

9:35 Тренер россиянина Яна Кайрат Нурмаганбетов, который не смог попасть в США на этот поединок, разобрал ситуации во втором и третьем раундах:

— Может, я предвзят, но, думаю, что нам не отдали бой. Я не увидел, за счет чего Стерлинг выиграл первый раунд. Дальше, по сути, он просто забрал две позиции, и все. Ни задушить, ни провести прием не смог.

— Если кто-то скажет, что вы не работали над борьбой…

— Мы тренировались три месяца. Петр подошел к бою без травм. Над борьбой работал много, и борьба у Петра в порядке. Повторюсь, Стерлинг просто взял две позиции в двух раундах. Вы видели, как Петр защищался. Мы очень много нарабатывали защиту в сложных позициях в этом лагере. Судьи приняли предвзятое решение! 3:2 по раундам победа Петра.

Стерлинг забрал атакующие позиции во втором и третьем раундах, закрыв треугольник на спине россиянина. Ян защищался от попыток провести прием, но был в проигрышной позиции по правилам ММА.

9:05 Лучшим боем UFC 273 стал зрелищный поединок Хамзата Чимаева и Гилберта Бернса, а бонусы за выступление вечера забрали Волкановский и… Олейник!

8:40 Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков уверен, что руководство UFC просто обязано организовать третий бой между Яном и Стерлингом:

— Однозначно нужно организовывать третий поединок. Ведь в этом весе нет прям явного претендента. По любому надо делать третий бой, чтобы окончательно закрыть все вопросы. Этот поединок получился равным, хотя Петя все-таки поздновато включился. Честно скажу, не удивлен победе Стерлинга. Он был в хорошей форме, психологически хорошо держался. Стерлинг давно дерется на высоком уровне, его нельзя было списывать со счетов. Хотя все говорили, что Петя победит в одну калитку. Думаю, Стерлинг сделал работу над ошибками по итогам их первой встречи.

8:20 Первое экспертное мнение — от российского бойца ММА Ивана Штыркова.

— По поводу результата боя — считаю, что Петр выиграл первый, четвертый и пятый раунды, — начал оценивать выступление своего одноклубника Иван Штырков. — Первый раунд забрал неуверенно и дал повод судьям за это зацепиться — отдать отрезок Стерлингу. На этом и выехал Стерлинг. По поводу самого боя — казалось, что Петр как будто немножко не в своей тарелке первые раунды, потом раскрываться начал. Четвертый, пятый раунды. А так — обокрали. Считаю, что обокрали Петра и забрали у него победу.

8:10 А вот и карточки судей.

07:55 Ян, разумеется, не согласен.

«Я считаю, что выиграл. Меня обокрали. Считаю, что я выиграл три раунда из пяти. Я хочу реванш», — слова россиянина в ринге.

«Я приехал сюда, во мне сомневались. Мне говорили, что он опасен. Он действительно был опасен. Но мы победили, — сказал в свою очередь Стерлинг. — Я сделал достаточно для победы. Ти Джей Диллашоу, ты готов со мной сразиться? Ты готов?»

07:52 Все-таки Стерлинг одерживает победу раздельным решением судей. Зал неодобрительно гудит.

07:50 Всё. Пятый раунд должен остаться за Яном. Стерлинг устал, но додержался до сирены. Ждем судейское решение. Но, к сожалению, победить в одну калитку, что многие предсказывали, не получилось.

07:42 Перед четвертым отрезком в углу Яна говорили: «Нам нужно забрать этот раунд». И наш боец услышал эти слова — Ян в первой половине перебил Стерлинга в стойке, а вторая половина отрезка прошла под контролем Яна в партере. Перед последней пятиминуткой находящийся в углу россиянина Артем Левин высказал очевидную мысль: «Кто заберет пятый раунд, тот и выиграет»

07:36 Третья пятиминутка ничем не отличалась от второй. Стерлингу опять в самом начале удалось занять спину. Ничего критического для Яна не происходило — американец не был близок к тому, чтобы провести удушающий. Но надо признать, что Стерлинг контролировал и этот раунд, который судьи должны отдать в его пользу. Яну нужно менять ситуацию.

А зал тем временем гудит. Даже слышен свист. Видимо, болельщики не впечатлены действиями Стерлинга.

07:30 Второй раунд в одной картинке.

Тяжелый раунд для Яна. В самом начале второго отрезка Стерлингу удалось перевести соперника, забрав спину. Все оставшееся время бойцы провели в партере под контролем американца. Ян грамотно оборонялся и даже огрызался из невыгодной для себя позиции. Но, к сожалению, второй раунд точно не за нашим бойцом.

07:25 В первом раунде бойцы не форсировали ситуацию. Петр Ян по-хозяйски занял центр октагона и контролировал ход ситуации, заставляя Стерлинга значительно больше двигаться. Хватит ли бензина у Стерлинга?

07:15 Петра Яна представляют как бойца из России. Не часто сейчас услышишь такое на международных соревнованиях. UFC старается держаться принципа «спорт вне политики». Во время представления Стерлинга зал в Джексонвилле неудовлетворительно гудел.

07:10 Итак, совсем чуть-чуть осталось до боя Ян — Стерлинг. Пора!..

07:07 Судейские карточки боя Гилберт Бернс vs Хамзат Чимаев.

Лучшие моменты боя.

07:05 По лицу Чимаева видно, насколько непростым оказался этот поединок.

Как раньше анонсировали, в следующем поединке он может встретиться с Колби Ковингтоном. Согласится ли на такое испытание американец — это вопрос.

«Я не знал, что он настолько силен. Бернс провел хорошую работу. Бой получился тяжелым. Я рад, что мне удалось победить. Сейчас я чувствую боль, я устал. Это все, что я могу сказать», — отметил Чимаев в октагоне.

07:00 Есть! Одиннадцатая победа Хамзата!

В тяжелом бою Чимаев одержал заслуженную победу единогласным решением судей. Однако все рефери отдали ранее занимавшего вторую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе Бернсу один раунд.

06:56 Признаем, что Чимаев и Бернс закатили настоящее зрелищное шоу. Третий раунд, где темп упал, точно остался за Чимаевым, он несколько раз потряс оппонента. Бернс, на лице которого также появилась кровь, по большей части выживал. И бразильцу удалось додержаться до сирены. Чимаев впервые в карьере услышит судейское решение.

06:52 Более опытный Бернс смотрится достойно — бразилец часто доносит удары до цели. Бой преимущественно проходит в стойке, соперники обмениваются выпадами. В концовке второго раунда Чимаев пропустил несколько тяжелых ударов. Даже после гонга бойцы обменялись ударами. Чимаев впервые в карьере выйдет на третий раунд.

06:49 Жесткая заруба во втором раунде. Бернсу удалось пустить кровь Чимаеву (разбил нос). Латиноамериканец, кажется, доволен собой.

06:43 Отличный первый раунд! Хамзат начал с борьбы, а в конце стартового отрезка уронил соперника попаданием с правой и разбил ему лицо. К чести Гилберта тот опасно контратаковал, провел качественный лоукик и сумел собраться в сложнейшей ситуации в концовке. Блицкриг у Чимаева не получился. Впервые с июля 2021 года он выходит на вторую пятиминутку (с тех пор швед одержал три победы в первом раунде).

06:35 По-разному заходят в клетку Чимаев и Бернс. Хамзат расслаблен, на позитиве, бразилец — напротив, весь сосредоточен и как будто старается не смотреть по сторонам.

06:30 Одноклубники Петра Яна организованно следят за турниром UFC 273 прямо в зале в Екатеринбурге. Это уже добрая традиция. Ждем и мы.

06:25 Совсем скоро состоится бой Чамаева с Бернсом. Ух…

06:15 Доброе утро! Начинаем текстовой онлайн с отличной новости: Олейник победил Вандераа в первом же раунде! Для нашего бойца это уже 60-я победа в ММА. В 44 года он доказал, что по-прежнему в полном порядке.

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