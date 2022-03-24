Макгрегор снова влип в историю — обвиняется в опасной езде. Сколько уже можно?!

Конор давно не ассоциируется с достижениями в клетке и всячески пытается соответствовать прозвищу «Печально известный».

Конор давно не ассоциируется с достижениями в клетке и всячески пытается соответствовать прозвищу «Печально известный».

С ноября 2016 года ирландец Конор Макгрегор провел всего пять поединков в ММА, одержав лишь две победы — над Эдди Альваресом (как раз в ноябре 2016-го) и над ветераном UFC Дональдом Серроне (в январе 2020-го), которого в последнее время побеждали все подряд. Также за это время Макгрегор потерпел три громких фиаско — сначала от Хабиба Нурмагомедова (октябрь 2018-го), а потом дважды от Дастина Порье (январь и июль 2021-го).

Ужасная статистика выступлений не мешает ирландцу оставаться на слуху. Конор реагирует абсолютно на все инфоповоды в мире единоборств, стараясь словесно зацепить оппонента или вызвать его на поединок — так совсем недавно дошло до вызова россиянина Петра Яна. Еще Макгрегор удивляет заявлениями о желании купить футбольные клубы: от «Ман Юнайтед» до «Челси».

Высказывания и заявления в соцсетях — это еще цветочки. Ирландец раз за разом попадает в неприятные ситуации, и вот тут просвета совсем не видно. Кажется, Макгрегору даже нравится такой образ.

ЧТО СНОВА СЛУЧИЛОСЬ?

На днях Макгрегор был задержан в Дублине за опасную езду на Bentley стоимостью примерно €170 тысяч. Естественно, полиция не разглашала имя преступника, но участие бойца в инциденте подтвердил пресс-секретарь Конора. Читая новость о задержании Макгрегора за рулем, многие, наверное, ожидали увидеть абзац про алкоголь. Но не тут-то было. Ирландец просто таким образом спешил на тренировку.

Удивлены? Вскоре в этой истории могут нарисоваться нюансы. Например, уже появилось видео с погоней полиции за машиной «Печально известного». Сейчас Макгрегора отпустили из участка под залог, но в апреле бойца ждет суд. Конору грозит штраф до €5 тысяч или лишение свободы на шесть месяцев. Вряд ли дойдет до последнего, и ирландец, как всегда, отделается денежным штрафом. Это для него уже в порядке вещей.

Предлагаем вспомнить последние «выступления» Макгрегора за пределами клетки. И возьмем в качестве отправной точки поражение от Хабиба Нурмагомедова с последующими разбирательствами вокруг громкого поединка. Есть ощущение, что именно тогда и закончилась спортивная карьера Конора.

2019

Март

Макгрегор был арестован в Майами, его обвиняли в грабеже и хулиганстве. Ирландцу не понравилось, что его снимают на телефон у ночного клуба (такие заведения будут часто встречаться далее). В итоге «Печально известный» выбил аппарат из рук снимающего, наступил на телефон ногой, после чего забрал с собой. В конечном итоге Макгрегор был выпущен под залог в пять тысяч долларов.

Апрель

Макгрегор любил хвастаться своим виски, по возможности угощая окружающих. Однако не все были в восторге от такого радушия. Один из посетителей бара в Дублине отказался отведать напиток, что разгневало звездного бойца. Макгрегор ударил пожилого мужчину, и об этом факте СМИ узнали только в августе. В результате ирландец публично извинился перед потерпевшим и заплатил тысячу долларов в качестве штрафа.

2020

Сентябрь

Макгрегор был арестован, извините, за эксгибиционизм. Ирландец должен был принять участие в соревнованиях на водных велосипедах во Франции, но посиделки в баре на Корсике свели все на нет. На Конора пожаловались за «демонстрацию сексуального поведения», а ряд французских СМИ охарактеризовали это как эксгибиционизм. Такое поведение казалось странным еще и по тому, что ирландец тогда отдыхал с семьей.

Сторона Макгрегора все отрицала. Адвокат ирландца заявил, что бойцу не были предъявлены обвинения. Всего же Конор находился в полицейском участке больше суток.

К слову, Макгрегора несколько раз пытались обвинить в изнасиловании и даже сообщали о существовании внебрачного ребенка. Но в данных эпизодах вина не была доказана, и останавливаться на этих моментах смысла нет.

2021

Сентябрь

На церемонии MTV Video Music Awards Макгрегор устроил потасовку с рэпером Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер). Причиной распри, по одним данным, послужил отказ музыканта от совместной фотографии. Так или иначе ирландец выплеснул в исполнителя жидкость из стаканчика. А спустя какое-то время «друзья» снова встретились, и Бейкер толкнул Макгрегора, тот попытался учинить драку, но в дело вмешалась охрана. Макгрегор это все отрицает. Также одной из версией конфликта было общение ирландца с девушкой рэпера Мэган Фокс, которая была с Колсоном в тот вечер.

Октябрь

Макгрегор в Ватикане крестил ребенка, а после в ночном клубе сломал нос итальянскому диджею Франческо Факкинетти, известному как Dj Francesco или Oz. Неплохое комбо в одном предложении, не правда ли?

«В 2:30 ночи на меня напал мистер Макгрегор, — описывал инцидент потерпевший. — Очень знаменитый боец ударил меня кулаком в лицо, сломал нос на глазах у десяти свидетелей, его друзей и телохранителей. Он напал на меня без какой-либо мотивации. Мы разговаривали более двух часов, и нам было весело вместе. Я бы мог заткнуться и никому ничего не говорить, но я должен рассказать, что этот человек жестокий и опасный».

Вроде как итальянский диджей написал заявление в полицию, но в СМИ развития ситуации не последовало.

2022

Март

Задержан в Дублине за опасное вождение. Суд в апреле.

Возможно, мы забыли упомянуть о каких-то еще интересных событиях в жизни звездного ирландца. В таком потоке инцидентов можно что-то упустить. Но в одном можно быть уверенным: на этом похождения Макгрегора не закончатся.

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