One Friday Fights 42: Эльбрус Османов остался непобежденным

Трое бойцов из России приняли участие в турнире ONE Friday Fights 42 на стадионе Люмпини в Бангкоке в надежде получить контракт с крупнейшей в Азии организацией боевых искусств на сумму $100 000.

Трое бойцов из России приняли участие в турнире ONE Friday Fights 42 на стадионе Люмпини в Бангкоке в надежде получить контракт с крупнейшей в Азии организацией боевых искусств на сумму $100 000.

Хомутов vs Фейертекс

В со-главном поединке турнира по правилам муай-тай в легчайшем весе ONE (65,8 кг) Кирилл Хомутов встретился с тайской звездой Феррари Фейртексом. Бой прошел всю дистанцию. В первом раунде Феррари контролировал ситуацию, сбивая соперника с ног и затрудняя его передвижение. Россиянин отвечал ударами с рук, не давая Фейртексу расслабиться.

Во втором раунде 26-летний тайский боксер продолжил «сушить ноги» Хомутова, работал по нижней части корпуса и хорошо использовал дистанцию, удерживая соперника на расстоянии. В заключительном раунде Феррари Фейртекс, разгадав манеру ведения боя Кирилла Хомутова, смог успешно избегать его попаданий. Бойцовский IQ оказался решающим фактором в глазах судей, и они присудили Феррари победу единогласным решением, доведя его общий рекорд до 134-32-4.

Османов vs Ченглонг

В единственном поединке по кикбоксингу в легчайшем весе ONE (65,8 кг) Эльбрус Дагестанский Самурай Османов одержал победу единогласным решением судей над бывшим претендентом на титул чемпиона мира по кикбоксингу Чжангом Ченглонгом. Эта победа стала четвертой подряд для Османова в серии пятничных боев ONE Friday Fights.

22-летний россиянин на протяжении девяти минут осыпал своего китайского противника многочисленными атаками, нанося удары ногами с разворота и обрушивая на Ченглонга всю ударную мощь. Чжанг сопротивлялся, пытаясь соответствовать уровню и напору Османова, но так и не смог выйти вперед в поединке.

После трех напряженных раундов все трое судей на ринге присудили победу Османову. Представитель команд Team Mehdi Zatout/Akhmat Kickboxing сохранил свой рекорд. Теперь в его активе десять побед и ноль поражений.

Закиров vs Сулеманов

Оба соперника подошли к этому бою непобежденными, но одному из них пришлось расстаться с нулем по итогам поединка. Боец из Узбекистана Санжар Торнадо Закиров провел схватку с Зайнудином Черным Тигром Сулеймановым по правилам ММА в соломенном весе ONE (56,7 кг). В этом бою было все, что делает ММА зрелищным видом спорта: жесткий размен, заходы в рубку на близкой дистанции, попытки сабмишенов.

Судьи решили, что за три раунда боя Закиров нанес наибольший урон, и единогласно присудили ему победу. Теперь в активе Закирова девять побед при отсутствии поражений.

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