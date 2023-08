Возвращение Рамазанова, главный бой Кабутова – о предстоящем турнире ONE Friday Fights 31

В пятницу 1 сентября лига ONE Championship проведёт турнир в Бангкоке, который включает 11 боев по правилам муай-тай, ММА и кикбоксинга.

Возглавит кард бой Шерзода Кабутова (62-12 в муай-тай и кикбоксинге), представляющего Кыргызстан, и тайца Конгторани Сор Соммаи (63-15-1) — двукратного чемпиона стадиона Раджадамнен, чемпиона мира по муай-тай. За последний год он был очень активен, проведя восемь поединков под эгидой ONE со счётом 6:2.

24-летний Кабутов имеет базу в кикбоксинге, выступал по летвей (боевое искусство, также известное как бирманский бокс, где исход поединка решается только нокаутом). Кабутов победно дебютировал в ONE в мае прошлого года, выиграв у Дениса Пурича, но потерпел поражение в двух последних схватках (единогласным и раздельным решением). Бой пройдет в наилегчайшем весе ONE (61,2 кг) по правилам муай-тай.

Уроженец Дагестана Алаверди Рамазанов (63-9 в кикбоксинге и муай-тай) вернётся в ринг ONE, где столкнётся с бойцом из Италии Аллесандро Сарой (50-18-3). Бой пройдет в легчайшем весе ONE (65,8 кг) по правилам муай-тай. Оба спортсмена тренируются в Таиланде: Рамазанов — в кемпе Venum, а Сара представляет Jitmuangnon Gym.

28-летний Рамазанов — экс-чемпион ONE по кикбоксингу в полулегком весе и чемпион мира по муай-тай по версии IFMA. На данный момент ему необходимо вернуться в победную серию после двух поражений подряд — нокаутом тайцу Нонг-О Хама в январе и решением Мавлуду Тупиеву в марте на турнире ONE Friday Fights 18. Сара провёл один бой в ONE в феврале, который закончился для него неудачно в первом раунде — он был нокаутирован хуком справа.

Откроет кард бой двух проспектов, которые дебютируют в ONE. В промежуточном весе 139 фунтов по правилам ММА встретятся Гаджимурад Гасангусейнов (31-1), представляющий Россию и Узбекистан, и спортсмен из Кыргызстана Илимбек Акулбек Уулу (7-1).

Трансляция турнира ONE Friday FIghts 31 в прямом эфире начнётся 1 сентября в 15:30 по московскому времени на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.