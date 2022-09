Илья Фрейманов о дебюте в ONE Championship: «Я рад быть свежей кровью»

29 сентября чемпион мира по ММА Илья Фрейманов проведет дебютный бой в ONE Championship в рамках турнира ONE Fight Night 2 в Сингапуре.

Первым соперником Фрейманова (10-1) станет звезда ONE, бывший чемпион мира в двух дивизионах Мартин Нгуен (14-5). Нокаутировав Марата Гафурова в августе 2017 года, Нгуен сначала забрал золото в полулегком весе, и всего три месяца спустя — в легком. Он выиграл бой — и вновь через нокаут -, отправив на канвас филиппинского бойца Эдуарда Фолаянга.

За плечами Фрейманова — более трехсот боев в разных видах спорта, от армейского рукопашного боя и французского бокса «сават» до кикбоксинга и ММА. В профессиональной карьере ММА у него 10 побед и одно поражение, полученное в апреле 2021 года от Бакытбека Душиобаева на турнире OFC3 (Open Fighting Championship). Фрейманов — нокаутер: более 80% побед он одержал либо нокаутом, либо техническим нокаутом. В это раз, он надеется, победа опять будет за ним:

«У меня будет преимущество в стойке. Думаю, Мартин не захочет со мной долго стоять. Он будет пробовать бороться, будет переводить меня в партер».

«Я бы хотел выиграть нокаутом, не важно в каком раунде».

26–летний представитель краснодарского зала «Кузня» не удивлен тем, что что в качестве первого соперника ему сразу достался третий номер дивизиона:

«Я думаю, что первая тройка, если не вся пятерка, между собой уже передралась и им нужна свежая кровь. Я рад быть этой свежей кровью, а бой с третьим номером — отличный шанс приблизиться к титульному бою».

Фрейманов, который проходит сборы в Таиланде в лагере «Тайгер муай тай и ММА», рад подписанию в крупнейшую азиатскую лигу единоборств:

«Я доволен тем, что мне сейчас предлагает лига. ONE — одна из лучших лиг мира, если не лучшая на сегодня. Я давно хотел в нее попасть. Для меня контракт c ONE — возможность перейти на новый уровень».

Фрейманов, который идет с серией из трех побед, видит свою задачу так:

«Хорошо залететь в рейтинг и начать путь к поясу».

Соперник россиянина только реабилитировался после двух поражений, и будет пытаться закрепиться в рейтинге, чтобы как можно скорее получить шанс на титульный бой.

Дебютант ONE признает, что бой с таким высокорейтинговым соперником как Нгуен — это удача:

«Да, может быть мне повезло по сравнению с кем-то другим. Не исключаю, что есть претенденты, которые уже давно выступают в лиге и двигаются к титулу».

«Но, как говорится, везет сильнейшему».