Албанское танго Тайсона Фьюри. Александр Беленький - о лучшем тяжеловесе последних лет

Фьюри сам не знает, чего от себя ожидать.

Возможно, через неделю, в субботу 9 июня в Манчестере, на ринг вернется лучший тяжеловес последних лет. Возможно, что не вернется. Но возможнее всего, что вернется, но далеко не лучший.

Если сравнивать два последних боя Владимира Кличко, которые он проиграл, с британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, то первый был раз в пятьдесят менее зрелищным, чем второй. Однако если сравнивать соперников многолетнего украинского чемпиона, то я бы сказал, что «тот» Фьюри победил бы «того» Джошуа примерно в той же увлекательной манере, что и Кличко.

Двенадцатираундовый бой вместе с перерывами продолжается 47 минут. Вот представьте себе, что вас заставили смотреть, как кто-то 47 минут вручную выжимает мокрое белье. Выжимает, выжимает, выжима-а-а-ает, вы… ой, выжал уже. Только часы почему-то уже совсем другое время показывают.

Вот таким был бой Фьюри с Кличко. Таким же был бы и с Джошуа и, как мне кажется, с таким же результатом: новый Тайсон одолел бы своего мускулистого соотечественника по очкам с приличным отрывом. Проблема только в том, что «тот» Джошуа остался почти таким же, как был, ну, разве что чуток деградировал, судя по его последнему бою. А вот что осталось от того Фьюри, который после победы над Кличко 28 ноября 2015 года в ринг вообще не выходил, зато вынюхал, по его собственным словам, горы кокаина, подумывал о самоубийстве и сначала поправился, а потом похудел килограммов на шестьдесят, мы не знаем.

Сам Фьюри почти уверен в том, что стал только лучше, но ему в этом году исполнится тридцать. Это очень немного для нынешнего тяжеловеса, но именно в этом возрасте организм человека перестает с пониманием относиться к издевательствам над собой. Так что как-то не верится, что Фьюри стал крепче на изломе. Возможно, стал крепче на занюхе. То есть, чтобы привести его в соответствующую форму, теперь нужно больше кокаина, чем раньше, но вот что он стал лучше как боксер, как-то не верится.

Что касается самого Фьюри и его мнения о себе любимом, то он, конечно, сейчас в своей фирменной манере то ли городского сумасшедшего, то ли сумасшедшего деревенского на каждом шагу выпускает в пространство вокруг себя много малопонятных слов, из которых не без труда удается разобрать, что чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO Джошуа и обладатель титула WBC американец Деонтей Уайлдер по сравнению с ним, Яростью Тайсона (именно так можно перевести его имя и фамилию Tyson Fury), просто два фуфлыжника, два мальчика, а точнее даже две девочки, которых он легко отымеет во всех смыслах. Можно даже в один и тот же день. Однако в соперники себе на возвращеньице Фьюри выбрал, как кто-то тонко подметил в сети, «второго номера албанской команды» Сефера Сефери (первым там его старший брат Нури Сефери), причем даже не в тяжелом весе, а в первом тяжелом – до 90,7 кг. И этот бедовый младший брат ради встречи с новым Тайсоном и его Яростью наберет несколько лишних кило. Кстати, сам Фьюри этого Сефери сейчас яростно расхваливает. Конечно, куда Джошуа и Уайлдеру до него?

Для тех, кому имя Сефера Сефери все-таки ничего не говорит, скажу, что ему всего 39 лет, так что нет ничего удивительного в том, что вы его не знаете. Просто не успели еще узнать: молод парень пока. За свою жизнь он проиграл только Мануэлю Чарру (помните такого великого боксера?), причем не в одну калитку, а во все полторы!

Кстати, это был один из крайне немногих боев Сефера Сефери в тяжелом весе, впрочем, и там он потянул всего 96 кг. Младший Сефери – боец секретный, поэтому точных данных о его росте, как и о скорости истребителя шестого поколения и ракеты седьмого, у нас нет. Но если сравнить с Чарром, получается, что он не выше 185 см. Для сравнения рост Фьюри – 206 см, а вес при условии нахождения в идеальной форме, в которой он, правда, давно не был, - примерно 112-114 кг.

В общем, если кто-то считает выбор соперника Фьюри не позорным, то я просто не знаю, что такое позор. Нет, ну можно, конечно, было бы подобрать тайского мухача, но, видимо, решили, что это будет перебор. Для Фьюри. Тайские мухачи бывают очень сильные.

Если же говорить серьезно, что у меня сегодня так и не получилось, то Фьюри явно сам не знает, чего от себя ожидать. Отсюда и это албанское танго. Есть маленький шанс, что мы еще увидим подобие прежнего Фьюри. Однако пока куда более вероятным мне кажется, что мы увидим даже не Фьюри без Тайсона, а Фьюри без Фьюри. Зато с Сефери Сефером.

Фото: globallookpress.com, Sefer Seferi