Чудеса стрельбы Логинова, от которых не устоит никто

Мы раскрыли секрет подборок падений в интернете. Просто Логинов закрывает любые мишени!

2019-01-16T19:21:22+03:00 Мы раскрыли секрет подборок падений в интернете. Просто Логинов закрывает любые мишени! Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов.