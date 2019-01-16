Чудеса стрельбы Логинова, от которых не устоит никто

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20:25 Футбол. Суперкубок Италии. "Ювентус" - "Милан". Прямая трансляция из Саудовской Аравии
20:25
Футбол. Суперкубок Италии. "Ювентус" - "Милан". Прямая трансляция из Саудовской Аравии
22:25
Все на футбол!
22:40
Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. "Саутгемптон" - "Дерби Каунти". Прямая трансляция
00:40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01:15
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Халкбанк" (Турция) - "Зенит-Казань" (Россия) [0+]
03:15
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Фридрихсхафен" (Германия) - "Зенит" (Санкт-Петербург) [0+]
05:15
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против Каллума Смита. Трансляция из Саудовской Аравии [16+]
06:00
"Вся правда про ...". Документальный цикл [12+]
06:30
"ФутБОЛЬНО" [12+]
07:00
Новости
07:05
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08:55
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09:00
"Дакар-2019" [12+]
09:30
Италия. Суперфутбол. Специальный обзор [12+]
10:00
Футбол. Суперкубок Италии. "Ювентус" - "Милан". Трансляция из Саудовской Аравии [0+]
12:00
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным [12+]
12:30
Новости
12:40
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
14:50
"Дакар-2019" [12+]
15:00
Новости
15:05
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16:10
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
18:20
Новости
18:25
"Самые сильные" [12+]
18:55
Новости
19:00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19:55
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Бавария" (Германия). Прямая трансляция
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Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов.

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