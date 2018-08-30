Слепцова и Устюгов под подозрением, а сколько еще на очереди?

Разбираемся в очередном витке скандала в российском биатлоне.

То, о чем говорили достаточно долго, началось: IBU открыл четыре дела о нарушении антидопинговых правил российскими биатлонистами. Пока четыре, не факт, что это число окончательное.

На данный момент СМИ назвали фамилии всех четырех спортсменов: Светлана Слепцова, Евгений Устюгов, Александр Чернышев и Александр Печенкин. Появившиеся было слухи о том, что в числе подозреваемых Антон Шипулин, не подтвердились.

Открытие дела - еще не доказательство вины. Но опыт последних лет не вселяет оптимизм. Уже сейчас стоит держать голове, что грядут потери медалей и, скорее всего, они затронут более чем четырех биатлонистов. Все дело в эстафетах.

В данном случае речь идет о вероятных комплексных наказаниях. Во-первых, у спортсменов аннулируют все результаты за определенный IBU период - как личные, так и командные. Соответственно, пострадают их партнеры по всем эстафетам. Затем, уже с 30 августа 2018 года, будет вынесена дисквалификация. Срок ее сейчас предугадать сложно, но, наверняка, он составит по четыре года каждому.

Сколько медалей в итоге потеряет Россия и войдут ли в их число олимпийские, можно только гадать, поскольку даты начала нарушений не объявлялись.

Учитывая последние события, с большой вероятностью можно утверждать, что речь идет о подозрениях в нарушении антидопинговых правил на основе двух документов: доклада Макларена и база московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Обновленные данные LIMS были переданы IBU в начале августа, и логично предположить, что именно они послужили основанием для открытия этих четырех дел.

Данные доклада Макларена содержат информацию о 31 биатлонисте - 16 мужчинах и 15 женщинах. В трех случаях указывается, что в пробах были найдены запрещенные препараты, однако это скрывалось. Речь идет о амфетамине, туаминогемтане и трех анаболических стероидах: метенолоне, оксандролоне и тренболоне – компонентах так называемого «коктейля Родченкова».

Кому принадлежит проба с «коктейлем Родченкова», уже известно. Это Екатерина Глазырина, которая была дисквалифицирована не так давно. О том, что пробу с туаминогемтаном сдал, по всей видимости, Тимофей Лапшин, выступающий сейчас за Корею, можно понять, анализируя переписку Родченкова и протоколы соревнований. Личность девушки, у которой нашли следы амфетамина, пока установить достаточно сложно.

Все остальные пробы, согласно докладу Макларена, запрещенных субстанций не содержали. Александр Чернышов, закодированный как А0142, сдал всего одну пробу, попавшую в доклад, и она чистая. Евгений Устюгов, закодированный под номером А0930, сдал три - все чистые. Светлана Слепцова в докладе вроде бы вообще отсутствовала, как и Александр Печенкин.

На основании чего были сделаны выводы о вине спортсменов и что им вменяют, мы узнаем совсем скоро. Но поскольку их пробы в докладе Макларена указаны чистыми, волноваться стоит всем тем, чьи пробы имеют точно такой же статус.

То обстоятельство, что 7 сентября конгресс IBU будет рассматривать вопрос восстановления СБР в правах, лишь усугубляет ситуацию. Хочется верить, что этот скандал не затронет еще одно решение, которое WADA будет принимать 20 сентября, - в отношении возвращения лицензии RUSADA.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Евгений Тумашов / СБР