Слепцова и Устюгов под подозрением, а сколько еще на очереди?

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт все
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг HYPEMETER Фитнес Голый спорт
live
16:30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Прямая трансляция. "Уфа" (Россия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
16:30
Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Прямая трансляция. "Уфа" (Россия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
19:00
Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка группового этапа. Прямая трансляция из Монако.
19:30
Все на футбол!.
19:55
Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Прямая трансляция. "Мольде" (Норвегия) - "Зенит" (Россия)
21:55
Новости.
22:00
КХЛ. Разогрев. [12+]
22:20
Авиаспорт. Чемпионат мира по воздушным гонкам. Трансляция из Казани. [0+]
23:20
Все на Матч!.
00:00
Смертельная игра. [16+]
01:55
Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет в Каталонии. [16+]
03:20
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. Дж. Гейтжи - Дж. Вик [16+]
05:20
В этот день в истории спорта. [12+]
05:30
Спортивный детектив. [16+]
06:30
Спорт за гранью. [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. "Уфа" (Россия) - "Рейнджерс" (Шотландия) [0+]
11:00
Новости.
11:05
Все на Матч!.
11:30
Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. "Мольде" (Норвегия) - "Зенит" (Россия) [0+]
13:30
Новости.
13:35
Все на футбол!.
14:00
Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового этапа. Прямая трансляция из Монако.
14:20
Все на футбол!.
14:40
Новости.
14:50
КХЛ. Разогрев. [12+]
15:10
Все на Матч!.
15:55
Формула-1. Гран-при Италии. Свободная практика. Прямая трансляция.
17:30
Новости.
17:35
Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. "Бешикташ" (Турция) - "Партизан" (Сербия) [0+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт все
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг HYPEMETER Фитнес Голый спорт
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Слепцова и Устюгов под подозрением, а сколько еще на очереди?

Сергей Лисин
17:39
Слепцова и Устюгов под подозрением, а сколько еще на очереди?
Разбираемся в очередном витке скандала в российском биатлоне.

То, о чем говорили достаточно долго, началось: IBU открыл четыре дела о нарушении антидопинговых правил российскими биатлонистами. Пока четыре, не факт, что это число окончательное.

На данный момент СМИ назвали фамилии всех четырех спортсменов: Светлана Слепцова, Евгений Устюгов, Александр Чернышев и Александр Печенкин. Появившиеся было слухи о том, что в числе подозреваемых Антон Шипулин, не подтвердились.

Открытие дела - еще не доказательство вины. Но опыт последних лет не вселяет оптимизм. Уже сейчас стоит держать голове, что грядут потери медалей и, скорее всего, они затронут более чем четырех биатлонистов. Все дело в эстафетах.

В данном случае речь идет о вероятных комплексных наказаниях. Во-первых, у спортсменов аннулируют все результаты за определенный IBU период - как личные, так и командные. Соответственно, пострадают их партнеры по всем эстафетам. Затем, уже с 30 августа 2018 года, будет вынесена дисквалификация. Срок ее сейчас предугадать сложно, но, наверняка, он составит по четыре года каждому.

Сколько медалей в итоге потеряет Россия и войдут ли в их число олимпийские, можно только гадать, поскольку даты начала нарушений не объявлялись.

Учитывая последние события, с большой вероятностью можно утверждать, что речь идет о подозрениях в нарушении антидопинговых правил на основе двух документов: доклада Макларена и база московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Обновленные данные LIMS были переданы IBU в начале августа, и логично предположить, что именно они послужили основанием для открытия этих четырех дел.

Данные доклада Макларена содержат информацию о 31 биатлонисте - 16 мужчинах и 15 женщинах. В трех случаях указывается, что в пробах были найдены запрещенные препараты, однако это скрывалось. Речь идет о амфетамине, туаминогемтане и трех анаболических стероидах: метенолоне, оксандролоне и тренболоне – компонентах так называемого «коктейля Родченкова». 

Кому принадлежит проба с «коктейлем Родченкова», уже известно. Это Екатерина Глазырина, которая была дисквалифицирована не так давно. О том, что пробу с туаминогемтаном сдал, по всей видимости, Тимофей Лапшин, выступающий сейчас за Корею, можно понять, анализируя переписку Родченкова и протоколы соревнований. Личность девушки, у которой нашли следы амфетамина, пока установить достаточно сложно.

Все остальные пробы, согласно докладу Макларена, запрещенных субстанций не содержали. Александр Чернышов, закодированный как А0142, сдал всего одну пробу,  попавшую в доклад, и она чистая. Евгений Устюгов, закодированный под номером А0930, сдал три - все чистые. Светлана Слепцова в докладе вроде бы вообще отсутствовала, как и Александр Печенкин.

На основании чего были сделаны выводы о вине спортсменов и что им вменяют, мы узнаем совсем скоро. Но  поскольку их пробы в докладе Макларена указаны чистыми, волноваться стоит всем тем, чьи пробы имеют точно такой же статус.

То обстоятельство, что 7 сентября конгресс IBU будет рассматривать вопрос восстановления СБР в правах, лишь усугубляет ситуацию. Хочется верить, что этот скандал не затронет еще одно решение, которое WADA будет принимать 20 сентября, - в отношении возвращения лицензии RUSADA.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Евгений Тумашов / СБР

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+