Светлана Ишмуратова: «Никогда не считала Польховского своим тренером»

Двукратная олимпийская чемпионка – о последних решениях СБР.

Новость о том, что Валерий Польховский, как объявил глава СБР, не будет работать с женской командой, мы попросили прокомментировать двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Ишмуратову.

– Вы успешно выступали именно в те годы, когда женской командой руководил Валерий Польховский. Какое у вас осталось о нем мнение?

– Я не работала под его руководством, поскольку большей частью была на самоподготовке с Валентином Задонским. Тренируясь у Польховского, я бы никогда не достигла того, что в итоге имею по итогам карьеры. Кроме того, не надо забывать, что рядом с Польховским в женской сборной были и другие специалисты. В принципе, у меня нет развернутого мнения о нем.

– Польховский отпускал вас на самоподготовку спокойно или были проблемы с тем, чтобы выбить себе это право?

– Проблемы были. Я никогда не считала его своим тренером. И не могу давать ему какую-либо оценку, потому что не сотрудничала с ним достаточно близко.

– На позицию старшего тренера женской сборной предварительно назначен 34-летний Виталий Норицын. Как вы относитесь к привлечению в сборную таких молодых специалистов и не думаете ли, что это, возможно, единственный выход для нашего биатлона сейчас?

– Не назвала бы методы возрастных тренеров устаревшими. Есть основа подготовки, база. Это беговая работа, работа на лыжах, без этого никуда. Но все очень быстро развивается, постоянно появляются новые средства, технологии, методы, и, конечно, их нужно использовать. Циклические виды спорта вообще достаточно скучны и однообразны в плане тренировок, так что оптимизировать и совершенствовать старую систему необходимо. Сравнивать наши времена и сегодняшний день невозможно. Меняется все, в том числе экипировка. Женскую команду возглавит молодой специалист? А почему нет? Он же все равно сам прошел через классическую схему подготовки и знает, что такое база тренировочного процесса. Но сможет добавить и что-то новое.

То, что рокировка произошла, очень хорошо. Нашему биатлону сейчас возбраняется стоять на месте, потому что ниже упасть, как я думаю, уже нельзя.

– Владимир Драчев, когда описывал свое видение подготовки сборной, говорил о централизованном подходе. По его словам, самоподготовка должна осуществляться только за счет регионов, но не за счет СБР. Вы как человек, который работал отдельно от команды, что думаете по этому поводу?

– Не все спортсмены могут уходить на самоподготовку. Не у всех есть по-настоящему талантливые тренеры, и кроме того, на самоподготовке очень тяжело тренироваться, потому что нет такой внутренней конкуренции, как в команде. Когда сбор подходит к концу, спортсмен устает, и заставить себя бежать быстрее очень трудно. А в команде всегда есть раздражитель – спортсмен, который бежит рядом или впереди. И ты пытаешься его обогнать, навязать борьбу. Это делает тренировки более эмоциональными и яркими, облегчает их.

– На самоподготовке этого нет?

– Там ты должен сам себя заставлять. Каждый день, на каждой тренировке, практически каждую минуту. Это тяжелее. Всякий раз видеть одно и то же лицо, не имея ни массажиста, ни врача, очень непросто. Но есть спортсмены, которые уже достаточно опытны, и они могут себе позволить тренироваться отдельно, потому что на основании своего стажа, знаний, видения четко понимают: так будет лучше. В этом случае, конечно, нужно уходить на самоподготовку, чтобы ничего не мешало и не раздражало.

– А как оценивать готовность таких спортсменов с точки зрения сборной?

– Должны быть обозначены ключевые моменты, старты, когда собирается вся команда и находящиеся на самоподготовке тоже приезжают. На контрольных тренировках или соревнованиях тренеры сборной смогут отслеживать состояние спортсменов, понимая, куда движется каждый из них. И если спортсмен, находящийся на самоподготовке, показывает плохие результаты, то это повод задуматься и предложить ему вернуться в команду. В роли такого старта, например, может выступать чемпионат России по летнему биатлону. Что-то можно проводить на вкатывании. То есть ребята с самоподготовки должны проходить дополнительный отбор в команду. И, кстати, именно это накладывает дополнительную, двойную-тройную ответственность. Поэтому спортсмен обязан понимать, на что он решается и с чем ему предстоит столкнуться.

– То есть если такое решение примет Шипулин, это будет его вызов прежде всего самому себе?

– Если Антон так скажет, значит, он все взвесил и считает, что для него лучше работать отдельно. И противиться этому нельзя. В первую очередь рискует сам биатлонист, а затем уже все остальные.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина