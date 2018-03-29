Насколько хорошо вы следили за биатлонным сезоном? Тест «Матч ТВ»

Футбол

Павел Погребняк: «В «Тосно» у меня зарплата меньше, чем в «Динамо». Раз в 10»

Зимние виды

Аввакумова и Корнилов стали победителями чемпионата России

Биатлон

Ирина Услугина: «До последнего сомневалась, что выйду на гонку. Лежала и не знала, что делать»

Биатлон

Алексей Волков: «Понимал, что нужно придерживаться своей тактики «четыре ноля»

Биатлон

Александр Логинов: «На российском уровне очень серьезная конкуренция»

Биатлон

Евгений Гараничев: «Готов еще побегать и посоревноваться. Есть еще силы»

Допинг

Родченков брал наличную оплату с армянских тяжелоатлетов

Волейбол

В Кемеровской области загорелся автобус с детской волейбольной командой

Футбол

Сергей Карасев попал в окончательный список арбитров ЧМ-2018

Киберспорт

Virtus.pro – лидер группы В на турнире в Китае, российская команда Effect проиграла два матча

Волейбол

Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. Уралочка-НТМК - Динамо-Казань. 2-й матч

Волейбол

Казанский «Зенит» передаст вырученные с продажи билетов средства в фонд помощи пострадавшим в Кемерове

Хоккей

Меньшиков останется в «Авангарде» еще на два года

Зимние виды

«СКА-Нефтяник» продлил контракт с главным тренером

Формула 1

Даниэль Риккьярдо: «Хэмилтон – очень хороший гонщик, но его машина еще лучше»

Футбол

Натхо не намерен продлевать контракт с ЦСКА

Допинг

Александр Лукашенко: «Сало – самый лучший белорусский допинг»

Футбол

Саввиди после инцидента в чемпионате Греции запретили посещать футбольные матчи на три года

Биатлон

Логинов вырвал у Гараничева золото индивидуальной гонки, Волков замкнул топ-3

Киберспорт

16-кратный чемпион мира по рестлингу Джон Сина сыграет Дюка Нюкема

Хоккей

Анкипанс утвержден в должности главного тренера рижского «Динамо»

Биатлон

Анастасия Егорова: «Сейчас мой козырь — ход, но стрельба к концу сезона стала лучше»

Хоккей

Шаров подписал долгосрочный контракт с «Сибирью»

Футбол

Кузяев восстановится к «Краснодару»

Футбол

В РФС подтвердили, что финал Кубка России примет Волгоград

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Новости от 29.03.2018 12:20

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Хоккей. КХЛ. Обсуждаем полуфинальные серии

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Загитова, Медведева и Устюгов получили премию «Серебряная лань»

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«Честное баскетбольное»: Никита Моргунов

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«Вид сверху» от 29.03.2018

Хоккей

Определен состав олимпийской сборной России на матчи Еврочелленджа против Германии

Хоккей

Нойвирт в первом же матче после возвращения получил новую травму

Биатлон

Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины

Хоккей

«Амур» продлил контракт с Дедуновым

Биатлон

Шипулин увеличил отрыв от Логинова и Бабикова в рейтинге СБР