Максим Цветков: «Сказал: «Ребята, последняя гонка. Нужно просто получить удовольствие»

Интервью победителя масс-старта на тюменском этапе Кубка мира.

- Вы любите выражение «это только цветочки». Золотая медаль – это только цветочки?

- Нет. Это не выражение. Это посыл для людей. Дабы в сложный сезон мы не опускали руки, надо, чтобы команда чувствовала поддержку. И мы должны быть признательными, что в непростой ситуации нам не говорили, какие мы плохие, какие неудачники. За это очень благодарен болельщикам.

- Расскажите о борьбе на последнем круге.

- В принципе, еще перед гонкой думал, что место, где можно убежать от преследователей, - это выход с большого подъема. Там уже негде было бы отыгрывать, потому что один подъем остается и финальный спуск. Это была тактика - я сделал то, что должен был. Четыре круга шел за спинами у ребят. Знал, что нужно поэкономить силы, так как не на сто процентов уверенно себя чувствовал на дистанции. Понимал, что, если пойду с первого и второго круга вперед, то меня не хватит на финише. И все получилось.

- Парни после гонки поздравляли?

- Я им еще перед стартом сказал: «Ребята, последняя гонка. Нужно просто получить удовольствие. Наслаждаться». До этого два дня я был очень сильно настроен. Зато сегодня всем болельщикам махал, улыбался, смеялся. Было такое хорошее весеннее настроение. Я просто хотел получить удовольствие.

- На вечеринку сегодня пойдете?

- Нет. Потому что мы рано утром стартуем на чемпионат России. В четверг медальная гонка. Я готов ее бежать. Скорее всего, мы пропустим сегодняшнее мероприятие.

- Планируете всю программу пробежать на чемпионате России?

- Побегу три гонки: индивидуальную, спринт, пасьют. Затем уеду на чемпионат мира среди военных.

- Где собираетесь отдыхать?

- Дома, в Вологде. В этом году я буду невыездной. Проведу время с семьей.

- Вы хладнокровнее всех реагировали на критику в сезоне. Можете назвать себя самым уравновешенным спортсменом команды?

- Не знаю. Это не мне судить. Я старался просто сохранять спокойствие. Лучше сделать анализ, внести коррективы, найти какой-то компромисс, который поможет тебе прийти к результату.

- Именно с этим связано, что вы разбежались к концу сезона?

- У меня, в принципе, все по плану шло. Не могу сказать, что был в плохой форме перед Олимпиадой. На том же сборе в Мартелле очень хорошо себя чувствовал. Так получилось, что не поехали. Здесь уже не в наших силах было что-то решить. Я просто продолжал подготовку, восстанавливал силы, неплохой сбор в Санкт-Петербурге перед Контиолахти провели. Но сознавал, что мне нужно буквально пару гонок. В Контиолахти у меня не вышло стопроцентно в эстафете выдать. Немного расстроился. Однако знал, что готов бороться. И в следующей гонке результат был гораздо лучше.

- Это был олимпийский сезон. Правильно рассчитали пик формы?

- Безусловно. В Мартелле форма была хорошая. Не могу сказать, сохранил бы эту форму до Олимпиады. Надо смотреть на результаты. А так – это просто гадание на кофейной гуще. Не было возможности стартовать, поэтому не знаю.

- Вы довольны подготовкой по ходу сезона?

- Во многих моментах - да. Возможно, я недоволен своей стрельбой, которая была по сезону. Не все получалось, что хотел. Были проблемы в некоторых гонках с лыжами, сервисом. Но по форме я не паниковал, потому что доверял тренерскому штабу и, повторю, всегда сохраняю спокойствие. Лучше просто спокойно переговорить с тренерами. Многие пытаются на нас давить, приставая с вопросом: «Что у вас не так?» Я уже это проходил в олимпийский сезон после Сочи. Тоже высказывались против тренерского коллектива. Я больше этого не хочу, чтобы так к команде относились, раздували скандал. Поэтому спокоен.

- Сейчас грядут очередные перемены в руководстве, в тренерском штабе наверняка произойдут изменения…

- Ну, а я спортсмен. Я не принимаю эти решения. Выберут другое управление – хорошо, выберут другой тренерский коллектив – будем работать с ним. Я здесь ничего не могу решить.

- Как оцениваете сезон для себя?

- Не могу на сто процентов сказать, что доволен им. Но на три последних этапа я выполнил свой план. Еще перед Контиолахти думал: «Будет хорошо, если два раза в «цветы» попаду и один раз на подиум». На сто процентов это реализовал. Концовкой сезона, безусловно, удовлетворен. Началом - в принципе, тоже. Результат был. Так что провальным сезон не назову. Я знал, что могу пожертвовать многим ради Олимпиады. Я шел к ней четыре года. И было бы глупо стремиться завоевать побольше очков, целенаправленно готовясь к Играм.

- Не думали о том, какой результат в Корее могли бы показать?

- Как я уже говорил, это гадание на кофейной гуще. Я – не предсказатель.

- Планы на следующий сезон и олимпийский цикл намечены?

- Безусловно, я буду тренироваться в это четырехлетие. Сто процентов. Хоть и пропала у меня немного мотивация после Игр в Корее. Если я до этого четыре года мотивировал себя Олимпиадой, сейчас попробую для себя другой мотив найти, возможно, связанный с семьей. Близкие люди будут заряжать энергией на следующее четыре года.

- Выпуск блога после этой победы какой-то готовите?

- Пока что нет. Но следите за ним. Я думаю, это показывает нашу команду с другой стороны. Не с той, которую видят журналисты, - наши тренировки и соревнования. А внутреннюю кухню, то, как мы ходим в столовую и с ребятами общаемся, - это можно посмотреть только на моем канале.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф