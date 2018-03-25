Мякяряйнен - победительница Кубка мира

Последняя женская гонка сезона на Кубке мира.

Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина финишировали в начале третьего десятка.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала победительницей масс-старта на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. Чуть менее двух секунд ей проиграла словачка Паулина Фиалкова, а бронзу взяла Анаис Шевалье из Франции.

Главный вопрос в последней гонке сезона заключался в том, кто же станет обладателем Кубка мира – Кайса Мякяряйнен или Анастасия Кузьмина. Финишировав на шестом месте, финская спортсменка обошла Кузьмину и выиграла свой 3-й Большой хрустальный глобус в карьере. Ранее трофей покорялся Мякяряйнен в 2011 и 2014 годах.

Четвертый огневой рубеж.

Финиш

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов