Мякяряйнен - победительница Кубка мира

Мякяряйнен - победительница Кубка мира

16:51
Последняя женская гонка сезона на Кубке мира.

Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина финишировали в начале третьего десятка. 

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала победительницей масс-старта на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. Чуть менее двух секунд ей проиграла словачка Паулина Фиалкова, а бронзу взяла Анаис Шевалье из Франции.

Главный вопрос в последней гонке сезона заключался в том, кто же станет обладателем Кубка мира – Кайса Мякяряйнен или Анастасия Кузьмина. Финишировав на шестом месте, финская спортсменка обошла Кузьмину и выиграла свой 3-й Большой хрустальный глобус в карьере. Ранее трофей покорялся Мякяряйнен в 2011 и 2014 годах.

Четвертый огневой рубеж.

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Финиш

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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