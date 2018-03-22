Фуркад уже выиграл рекордный седьмой Кубок мира?

Фуркад уже выиграл рекордный седьмой Кубок мира?

22 марта 23:17
Считаем шансы француза.

Если коротко, то да. Для того чтобы остаться лидером, Мартену достаточно дважды занять места в десятке.

А вот Антону Шипулину для сохранения третьей позиции нужно убегать от Арнда Пайффера. Напомним ситуацию в тотале:

1. Мартен Фуркад – 1056 очков

2. Йоханес Бё – 974 очка

3. Антон Шипулин – 658 очков

4. Арнд Пайффер – 624 очка

5. Яков Фак – 572 очка

Отставание немца от нашего спортсмена всего 34 очка, это разница между победителем гонки и пятнадцатым местом. Учитывая, что гонок осталось две, выбрать это отставание Пайффер вполне способен. В гонке преследования Антон стартует с десятой позиции, отставая от немца, который уйдет на дистанцию восьмым, на 17 секунд. В случае, если такой разрыв по местам сохранится и на финише, то за Антона можно быть спокойным – в контактном масс-старте он много проиграть не должен. А вот если лидер нашей сборной уступит много мест в преследовании, то и в масс-старте возможно всякое. В любом случае все будет зависеть от результатов пятничной гонки.

Призовые за общий зачет Кубка мира по биатлону (в евро)

1 место – 28 000

2 место – 23 000

3 место – 18 000

4 место – 15 000

5 место – 13 000

6 место – 10 000

7 место – 9 000

8 место – 8 000

9 место – 7 000

10 место – 6 000

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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