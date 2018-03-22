Последний этап Кубка мира стартует в России. Онлайн мужского спринта

Бокс/MMA

Глава UFC собирается предложить Джошуа контракт на 500 миллионов долларов

Летние виды

Павел Колобков: «Не могу сказать, что все вопросы по восстановлению ВФЛА урегулированы»

Биатлон

Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины

Биатлон

Вольфганг Пихлер: «Слова Седерхельма? Просто у него нет таланта, чтобы стать биатлонистом мирового уровня»

Футбол

Генрих Мхитарян: «Надеюсь на интересное противостояние с ЦСКА»

Зимние виды

Маркус Крамер: «Вяльбе хочет, чтобы я остался в российской команде еще на четыре года»

Киберспорт

Team Empire одолела Immortals на DreamLeague Season 9

Фигурное катание

Федор Климов: «Для нашего дуэта результат под 80 баллов в короткой программе абсолютно реален»

Биатлон

Петр Пащенко: «Я готов соревноваться в Тюмени, и никакие сторонние факторы мне не помешают»

Допинг

Немецкая компания будет отвечать за сохранность допинг-проб на этапе Кубка мира в Тюмени

Биатлон

Ирина Услугина: «В такую погоду результаты могут быть непредсказуемыми»

Футбол

Сборная Словакии обыграла команду ОАЭ в товарищеском матче

Биатлон

Шведский биатлонист о работе Пихлера: «Нельзя тренировать 15 спортсменов по одинаковой методике, не каждому это подходит»

Киберспорт

Вышло обновление баланса в Heroes of the Storm

Футбол

Зайцев приступил к тренировкам по индивидуальному плану

Биатлон

Главный тренер сборной Чехии покинет команду

Баскетбол

Американская разыгрывающая будет вызвана в сборную России на заключительные матчи отбора на Евробаскет

Футбол

Йозеф Блаттер: «ЧМ-2018 – важнейшее спортивное событие. Поэтому никаких бойкотов!»

Футбол

«Вест Хэм» пожизненно запретил пяти болельщикам посещать матчи домашнего стадиона

Футбол

Александр Алаев: «Результат для сборной будет важен в июне, пока надо почувствовать уверенность в себе»

Биатлон

Антон Шипулин: «В Тюмени постараюсь выжать из себя максимум, но самочувствие неоднозначное»

Хоккей

Найджел Доус: «Я не хочу работать с действующим руководством «Барыса»

Хоккей

Алексей Яшин: «Думаю, все понимают, что на Олимпиаде жизнь не заканчивается»

Футбол

Жилберту Силва: «Бразилия входит в число фаворитов ЧМ-2018, а России придется непросто из-за травм некоторых игроков»

Футбол

Федор Кудряшов: «Надеюсь, в матче с Бразилией нас поддержит полный стадион»

Футбол

Станислав Черчесов: «Здоровьем Кузяева и Игнатьева рисковать не будем»

Биатлон

Йоханнес Бё: «Если выиграю общий зачет Кубка мира, то закачу большую вечеринку в Тюмени!»

Биатлон

Йоханнес Бё включил Шипулина в свою идеальную эстафетную четверку

Хоккей

Артемий Панарин: «Посмотрел список бомбардиров, они одурели совсем. За каждое очко грызешься, а у них под 100 уже!»

Допинг

Виталий Мутко: «Родченков говорил, что знает, как канадцы победили в Ванкувере, а британцы в Лондоне. Но нам не нужна была война»

Киберспорт

Cloud9 приглашена на IEM Sydney 2018 по CS:GO

Киберспорт

Российская компания разрабатывает виртуального помощника для игроков Dota 2, CS:GO и PUBG

Формула 1

Феттель определился с именем для новой машины «Феррари»

Фигурное катание

Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа

Футбол

Сборная России тренируется в полном составе в преддверии встречи с Бразилией