Последний этап Кубка мира стартует в России. Онлайн мужского спринта

Последний этап Кубка мира стартует в России. Онлайн мужского спринта

16:12
Лучший шанс российского биатлона – сегодня и до конца недели на «Матч ТВ».
  • Стартовые номера россиян в спринте: Максим Цветков - 5-й, Евгений Гараничев - 7-й, Антон Шипулин - 11-й, Александр Логинов - 18-й, Антон Бабиков - 33-й, Дмитрий Малышко - 36-й, Петр Пащенко - 55-й, Игорь Малиновский - 66-й
  • Стартовые номера конкурентов: Мартен Фуркад (Франция) - 21-й, Яков Фак (Словения) - 30-й, Арнд Пайффер (Германия) - 55-й, Йоханнес Бе (Норвегия) - 61-й. 
  • На этап в Тюмень отказались приезжать сборные Украины, Чехии, США, Канады, а также швед Кристиан Самуэлльсон и словенец Клемен Бауэр
  • В программу заключительного этапа входят: спринт, пасьют и масс-старт
  • Женская спринтерская гонка состоится завтра

Прямая трансляция

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Фото: Matthias Hangst/ Bongarts / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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