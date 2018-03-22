Последний этап Кубка мира стартует в России. Онлайн мужского спринта

- Стартовые номера россиян в спринте: Максим Цветков - 5-й, Евгений Гараничев - 7-й, Антон Шипулин - 11-й, Александр Логинов - 18-й, Антон Бабиков - 33-й, Дмитрий Малышко - 36-й, Петр Пащенко - 55-й, Игорь Малиновский - 66-й
- Стартовые номера конкурентов: Мартен Фуркад (Франция) - 21-й, Яков Фак (Словения) - 30-й, Арнд Пайффер (Германия) - 55-й, Йоханнес Бе (Норвегия) - 61-й.
- На этап в Тюмень отказались приезжать сборные Украины, Чехии, США, Канады, а также швед Кристиан Самуэлльсон и словенец Клемен Бауэр
- В программу заключительного этапа входят: спринт, пасьют и масс-старт
- Женская спринтерская гонка состоится завтра
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Фото: Matthias Hangst/ Bongarts / Getty Images Sport / Gettyimages.ru