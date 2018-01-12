Что сказали наши биатлонисты после бронзового финиша

Российские биатлонисты взяли бронзу в эстафете на этапе кубка мира в Рупольдинге. Мы собрали самые главные цитаты спортсменов после финиша.
Алексей Волков
«В целом неплохо. Я думал, что сегодня соперники будут намного сильнее готовы, базируясь на результатах индивидуальной гонки. Было вполне комфортно. Единственное - я не смог подъехать на последнем круге, не сумел его компенсировать. Немного поторопился. Понимал, что на вторую стрельбу нас пришло порядка пятнадцати человек и нужно выигрывать. Понимал, что с моей скорострельностью я «из шести» закрою как кто-то другой «из пяти», поэтому рисковал».
Максим Цветков
«Было тяжело, но положительным моментом являлось то, что я мог терпеть за ребятами. То есть ты идешь на зубах, но не сдаешься и можешь держать их скорость. Были досадные ошибки на стрельбе лежа, но это связано с тем, что мы только что спустились с гор и вчера были неоднозначные ощущения. Не удалось даже побывать на официальной тренировке. На лежке было странное ощущение, а на стойке волновался, потому что последняя эстафета в Хохфильцене была неудачной для меня в стрельбе стоя, и хорошо, что я с этим волнением справился».
Антон Бабиков
«Сегодня достаточно уверенно работал стрельбу, хотя на трассе ходом я понимал, что все неидеально. Но, даже подходя уставшим на стойку, я знал, что все будет хорошо. Поездка на сбор в Мартель сказалась на психологии, настроении. Вчера, когда приехали в Рупольдинг, мы с Максимом Цветковым улыбались, веселились и заряжали этим ребят, которые были немного подавлены. И качественная стрельба может быть результатом этой психологической разгрузки. Неплохой результат для команды, а третье место для нас - это минимум. Результат должен сказаться на ощущениях в дальнейшем».
Антон Шипулин
«Надеюсь, Дима Губерниев рад и по крайней мере половина страны тоже. Мало-помалу продвигались вперед, прибавляли понемножку. Это эстафета, здесь всегда есть шанс на высокие места. Когда принимал эстафету, подрасстроился, что мы были немного далеко от тройки лидеров, – сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ». - Но это эстафетная гонка, бывает, что даже пятые-шестые на последнем этапе заезжают в призы. Не мог не воспользоваться таким шансом. В начале шел не очень быстро, пропустил Ландертингера, но потом понял, да и тренеры подсказали, что мы проигрываем очень много. Понял, что нужно включаться в работу и дальше пошел в своем темпе и даже лучше. Не думал, что так быстро смогу догнать итальянца на втором круге. Основная моя задача была – отстреляться чисто на стойке. К сожалению, не вышло. Поспешил, наверное, думаю, мог отстреляться «на ноль». Третье место – это близко к победе. Думаю, впереди нас ждет большее».
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов