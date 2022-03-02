Без России и действующего обладателя Большого хрустального глобуса. Чего ждать от последних этапов Кубка мира по биатлону?

Количество участников сильно сократилось, но соревнования продолжаются.

Количество участников сильно сократилось, но соревнования продолжаются.

В четверг, 3 марта, стартует заключительный триместр Кубка мира по биатлону. Расписание последних этапов сезона следующее:

3-5 марта — Контиолахти (Финляндия)

10-13 марта — Отепя (Эстония)

17-20 марта — Холменколлен (Норвегия)

На этих стартах биатлонисты разыграют Малые и Большие хрустальные глобусы. Уже известны обладатели глобусов в зачете индивидуальных гонок, потому что этой дисциплины в календаре не осталось. Победу в мужском зачете одержал норвежец Тарьей Бе, в женском — чешка Маркета Давидова.

На заключительных этапах пройдут:

1 смешанная эстафета и 1 сингл-микст (Отепя)

1 мужская эстафета и 1 женская (Контиолахти)

3 мужских спринта и 3 женских (Контиолахти, Отепя, Холменколлен)

2 мужских пасьюта (гонка преследования) и 2 женских (Контиолахти, Холменколлен)

2 мужских масс-старта и 2 женских (Отепя, Холменколлен)

В этих этапах не примут участие спортсмены сборных России, Белоруссии и Украины. Также досрочно завершил сезон трехкратный и действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бе. После успешного выступления на Олимпиаде в Пекине (4 золота и 1 бронза) Йоханнес решил отдохнуть, тем более на Большой хрустальный глобус в этом сезоне он не претендует.

У мужского и женского Кубка мира точно будет новый обладатель. Рассказываем, кто будет вести борьбу за Малые и Большие глобусы и в каких зачетах мы могли бы бороться за победу.

Общий зачет Кубка мира

Этап в Контиолахти еще не начался, а норвежка Марте Ослбю Рейселанд еще упрочила свое лидерство в женском тотале. Дело в том, что на втором месте в общем зачете идет Динара Алимбекова. Она, как и остальные белорусские спортсменки, не сможет принять участие в гонках Кубка мира.

Топ-5 выглядит на данный момент так:

1. Марте Олсбю Рейселанд (Норвегия) — 651 очко

2. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 589 очков

3. Эльвира Эберг (Швеция) — 563 очка

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 487 очков

5. Ханна Эберг (Швеция) — 482 очка

Теперь Рейселанд главное не провалиться на оставшихся этапах. Отрыв у нее большой. Впереди еще 7 личных гонок. За победу в каждой из них дают по 60 очков, за второе место 54, за третье — 48.

Преследовательница у норвежки по сути одна — младшая Эберг. Прошлогодняя победительница Кубка мира Тирил Экхофф искала форму перед Олимпиадой, пропустила несколько гонок и сейчас занимает только 20 место.

Двукратная победительница Куба мира Доротея Вирер сейчас идет на шестом месте в тотале, но догнать Рейселанд она может только в теории. Другим действующим биатлонисткам Кубок мира не покорялся, поэтому у Большого хрустального глобуса в женском зачете будет новый обладатель.

В мужском зачете, скорее всего, тоже. Здесь первую строчку уверенно держит француз Кентен Фийон Майе.

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 636 очков

2. Эмильен Жаклин (Франция) — 501 очко

3. Тарьей Бё (Норвегия) — 486 очков

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 484 очка

5. Йоханнес Бё (Норвегия) — 440 очков

Можно было бы сказать, что Йоханнес Бё просто отдал Кубок мира Кентену, сосредоточившись на Олимпиаде. Но француз хорошо себя проявил не только на этапах Кубка мира, но и на играх в Пекине. Он завоевал две золотых и три серебряных олимпийских медали. Поэтому Фийон Майе по праву заслужил выиграть Большой глобус. Он давно показывает высокий и стабильный уровень. В трех последних сезонах Кентен занимал третьи места в тотале.

Будет ли у мужского Кубка мира абсолютно новый обладатель, зависит от Тарьея Бё. Норвежец выигрывал общий зачет в сезоне 2010/2011. Затем были семь подряд чемпионств Мартена Фуркада и три Йоханнеса Бё.

Эстафеты

Эстафеты — это те виды, где мы могли завоевать малые хрустальные глобусы.

В зачете смешанных гонок мы вообще сейчас идем на первом месте, но, конечно, этого первого места мы лишимся. Как лишится второго места в этом зачете сборная Белоруссии.

1. Россия — 100 очков

2. Белоруссия — 97 очков

3. Норвегия — 85 очков

4. Австрия — 84 очка

5. Швеция — 83 очка

Здесь вообще еще ничего неясно. Главные претенденты на глобус — Норвегия, Австрия и Швеция. Отрывы мизерные, а впереди еще две зачетные гонки: смешанная эстафета и сингл-микст.

Шансы на победу в зачете мужских эстафет у нас тоже были высокие. Мы немного уступаем норвежцам. Но стоит учитывать, что скандинавы выступят на этапе в Контиолахти, где пройдут последние классические эстафеты, не в оптимальном составе — без Йоханнеса Бё.

1. Норвегия — 216 очков

2. Россия — 210 очков

3. Франция — 191 очко

4. Германия — 188 очков

5. Белоруссия — 153 очка

За победу в зачете спорят Норвегия, Франция и Германия. Кто из них выиграет заключительную эстафету, тот и заберет Малый глобус.

В женском эстафетном зачете у нас тоже второе место, но шансов взять глобус при нашем участии было бы меньше.

1. Франция — 216 очков

2. Россия — 190 очков

3. Швеция — 189 очков

4. Норвегия — 175 очков

5. Германия — 160 очков

Здесь явный фаворит — Франция, которая в каждой из четырех эстафет Кубка мира была в тройке призеров: два золота и две бронзы. Норвежки могут завоевать глобус в этом зачете, если выиграют эстафету в Контиолахти, а француженки при этом не будут в гонке вторыми.

Спринты, пасьюты, масс-старты

В этих дисциплинах вся борьба за глобусы только начинается. Мужчины и женщины проведут по три спринта, два пасьюта и два масс-старта. Российские биатлонисты тоже могли в этой борьбе участвовать.

Александр Логинов занимает четвертое место в зачете спринтерских гонок и пятое в зачете пасьютов. В этих дисциплинах главными претендентами на глобус являются француз Фийон Майе и швед Самуэльссон.

В женском зачете масс-стартов на втором месте расположилась Кристина Резцова. В этом виде программы россиянка завоевала бронзу на этапе в Анси и была четвертой в Антхольце. Кстати, на играх в Пекине Резцова тоже оказалась высоко в масс-старте — 5 место. Но результаты в олимпийских гонках не идут в зачет Кубка мира.

Имела шансы завоевать Малые глобусы и Динара Алимбекова. Белорусская биатлонистка занимает места в топ-5 в зачете спринтерских гонок (3 позиция), гонок преследования (4) и масс-стартов (4).

Кубок наций

Кубок наций для нас — главная боль. От этого зависит, сколько биатлонистов мы можем заявлять на личные гонки Кубка мира в следующем сезоне (конечно, при условии, что российских спортсменов на них вообще допустят).

Сейчас в мужском зачете Кубка наций мы занимаем второе место, а в женском — четвертое. Эти позиции позволяют получить полную квоту на следующий сезон — по шесть человек в каждой гонке.

Но Международный союз биатлонистов сначала решил, что очки, которые российские спортсмены наберут на последних этапах Кубка мира, не пойдут в зачет Кубка наций. Это было одной из главных причин того, что наша команда снялась с соревнований. А 2 марта IBU официально отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях.

Таким образом, в зачете Кубка наций мы точно сползем вниз и потеряем полную квоту. Вполне вероятно, что в следующем сезоне наш женский состав на этапах Кубка мира будет состоять из четырех человек, а мужской — из пяти.

Прямые трансляции этапа Кубка мира в Контиолахти по-прежнему показывает наш телеканал.

3 марта

16:20 Женская эстафета

4 марта

16:20 Мужская эстафета

5 марта

14:35 Женский спринт

17:20 Мужской спринт

6 марта

14:35 Женская гонка преследования

16:30 Мужская гонка преследования

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