Концовка матча Франция - Россия, которая сведет вас с ума

Сборная России прилетела во Францию на отборочный матч чемпионата мира-2019 без 10 игроков. Шестеро, включая Алексея Шведа, в главную команду страны не приехали, потому что ЦСКА и «Химки» параллельно играли в Евролиге. Еще трое травмированы, а Тимофей Мозгов сейчас в НБА.
У французов тоже был не сильнейший состав (например, нет Тони Паркера и Нандо де Коло), и все-таки они были железными фаворитами. Но это не помешало Сергею Карасеву на последних секундах основного времени дважды бросать на победу. Никаких «-20», только яркий баскетбол и 47 смен лидера плюс 18 ничьих по ходу матча. И концовка, которая никого не оставит равнодушным.
Совсем как в фильме «Движение вверх», у нашей команды было «-1» и три секунды на то, чтобы отыграться. И снова мяч оказался у снайпера с берегов Невы (тогда – Александр Белов из ленинградского «Спартака», сейчас – Сергей Карасев из петербургского «Зенита»). Но в жизни не всегда бывает все, как в кино. На этот раз выиграла Франция.
У сборной России теперь 1 победа и 2 поражения в отборочной группе E. В воскресенье на канале «Матч! Игра» и сайте «Матч ТВ» – прямая трансляция матча Россия – Босния и Герцеговина. Начало – в 16:55.
Фото анонса: РФБ