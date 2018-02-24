Концовка матча Франция - Россия, которая сведет вас с ума

За 45 минут основного и дополнительного времени в этом матче было 47 смен лидера. Даже если вы не смотрели трансляцию на «Матч ТВ», еще не поздно увидеть самое главное.

Сборная России прилетела во Францию на отборочный матч чемпионата мира-2019 без 10 игроков. Шестеро, включая Алексея Шведа, в главную команду страны не приехали, потому что ЦСКА и «Химки» параллельно играли в Евролиге. Еще трое травмированы, а Тимофей Мозгов сейчас в НБА.

У французов тоже был не сильнейший состав (например, нет Тони Паркера и Нандо де Коло), и все-таки они были железными фаворитами. Но это не помешало Сергею Карасеву на последних секундах основного времени дважды бросать на победу. Никаких «-20», только яркий баскетбол и 47 смен лидера плюс 18 ничьих по ходу матча. И концовка, которая никого не оставит равнодушным.

Совсем как в фильме «Движение вверх», у нашей команды было «-1» и три секунды на то, чтобы отыграться. И снова мяч оказался у снайпера с берегов Невы (тогда – Александр Белов из ленинградского «Спартака», сейчас – Сергей Карасев из петербургского «Зенита»). Но в жизни не всегда бывает все, как в кино. На этот раз выиграла Франция.

У сборной России теперь 1 победа и 2 поражения в отборочной группе E. В воскресенье на канале «Матч! Игра» и сайте «Матч ТВ» – прямая трансляция матча Россия – Босния и Герцеговина. Начало – в 16:55.

Фото анонса: РФБ