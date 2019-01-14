ЦСКА — «Химки». Это интересно даже без Шведа. Пять убедительных доказательств

Очередное дерби Ленинградки.

2019-01-14T16:44:54+03:00 Очередное дерби Ленинградки.

Это два лидера Единой лиги

В этом сезоне у ЦСКА уже пять поражений, но все они — в Евролиге. А в Единой лиге — ни одного. «Химки» тоже играют в Европе сильно хуже (11 поражений), чем дома (1).

Сегодняшнее дерби Ленинградки — второе в сезоне. Принципиально оно не будет отличаться от того, которое эти же соперники сыграли в декабре (тогда было 88:74 в пользу ЦСКА). Одно отличие: в Единой лиге есть ограничение на легионеров, поэтому по два иностранца от каждой команды сегодня точно не выйдут на паркет. Вряд ли качество баскетбола сильно пострадает (речь все-таки о седьмом и восьмом легионерах). Зато тем, кто считает, что чемпионат России — в первую очередь для россиян, точно понравится.

Без Шведа «Химки» играют лучше. Но это не точно

Алексей Швед не играет уже полтора месяца, и пока не очень понятно, когда вернется. В восстановлении главной звезды «Химок» что-то пошло не по плану, придется подождать еще. Но за время отсутствия лидера подмосковный клуб уже научился выигрывать. И, например, прервал серию из 12 побед в Евролиге лидера турнира — «Фенербахче» с великим и ужасным тренером Желько Обрадовичем.

Конечно, речь не о том, что Швед — дутая величина и делает игру любой команды хуже. А о том, что «Химки» без Шведа — другая команда, от которой ничего не ждут. И она играет без тормозов. Спросите у лучшего тренера Европы: он теперь точно знает, как пишется название Мытищи и где этот город находится.

ЦСКА только что впервые в сезоне проиграл дома. И очень зол

Димитрис Итудис, как и его учитель Обрадович, недавно проиграл неожиданному сопернику. После матча с «Маккаби» прошло три дня, и все эти три дня ЦСКА (если верить главному тренеру) только и делал, что работал.

Это было не просто первое домашнее поражение ЦСКА в сезоне — первое с ноября 2017 года, когда москвичи уступили как раз тому же «Фенеру».

«Химкам» именно сейчас нужна победа над ЦСКА

На бумаге все очевидно: ЦСКА сегодня выиграет. Вообще в 20 последних играх этих соперников счет 19-1 в пользу столицы. Но дерби Ленинградки — тот случай, когда можно ждать неожиданного, несмотря ни на что.

А победа над ЦСКА давно не была «Химкам» нужнее, чем сейчас. Это возможность подняться на вершину таблицы (технически ЦСКА все равно будет выше, но на самом деле у лиги станет два лидера), а заодно покаяться перед болельщиками за Евролигу.

Шведа нет, зато есть Гилл. И это не хуже

Форвард «Химок» Энтони Гилл в первом же матче после возвращения уничтожил самого страшного соперника в Евролиге. Победа над «Фенером» — показатель запаса подмосковной команды. Огонь и драйв Гилла — то, на чем она может доехать как минимум до упорной концовки. А тогда может произойти что угодно.

И даже если в итоге ничего не сбудется и матч закончится выносом «+25», Гилл все равно сделает эту игру ярче.

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