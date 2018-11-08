«Милан», который уволил главного тренера ЦСКА. Почему сегодняшний матч нельзя пропустить

ЦСКА - снова против Италии. Теперь и в баскетболе.

2018-11-08T15:33:27+03:00 ЦСКА - снова против Италии. Теперь и в баскетболе.

Баскетбольный ЦСКА попытается остаться без поражений в Евролиге, пока болельщики пытаются забыть поражение футболистов от «Ромы».

Прямая трансляция матча Евролиги «Милан» – ЦСКА – в 22:40 на канале «Матч! Наш спорт» и сайте «Матч ТВ».

Зачем в Милане баскетбол? Хотя бы затем, что сегодня там играет ЦСКА. Но мировой столице моды даже баскетбольный клуб носит модное имя. Джорджо Армани не просто спонсирует команду – он владеет ей уже 10 лет. С тех пор «Милан» только один раз не попал в топ-3 чемпионата Италии, а в последнее время стабильно выигрывает золото в четные годы (2014, 2016, 2018). Если так пойдет и дальше, нынешний сезон не станет миланским в национальном чемпионате, так что в Евролиге сегодняшний соперник ЦСКА особо опасен.

Два года назад крутой суперсилой ЦСКА был Милош Теодосич, выходящий со скамейки. Когда твоя стартовая пятерка – необязательно самый сильный состав, а по ходу ты еще можешь прибавить, это сильное преимущество, которое не каждый клуб себе позволит. Самый крутой игрок «Милана» – Артурас Гудайтис – конечно, не Теодосич, но тоже начинает игру в запасе. Литовский центровой не творит чудес с мячом, как знаменитый серб, зато умеет оставлять соперников без мяча так, как не умеет почти никто в Европе. Это неплохо получается у Кайла Хайнса, но он на 10 сантиметров ниже – так что могут быть проблемы.

Сейчас Гудайтису всего 25, и он еще прибавит. Но даже в 21 в «Жальгирисе» он жег. «Реал»? Руди Фернандес? Не слышали.

Еще один игрок, за которым сегодня обязательно следить, – Владимир Мицов. Этот сербский форвард уже играл в Италии, когда его позвал в ЦСКА итальянец Этторе Мессина. Мицов провел в Москве два сезона, но в 2014-м снова уехал в теплые страны – сначала в Турцию, потом обратно в Италию. Он тоже не Теодосич, но дело знает.

Кстати, для забивающего на этом видео сверху Калеба Тарчевски ЦСКА – тоже особенный соперник. Год назад американец сыграл в московском «Мегаспорте» свой первый матч в Евролиге. А когда эти же противники встретились во второй раз, уже в Милане, Тарчевски побил личный снайперский рекорд в Евролиге (17 очков).

Он умеет забивать сверху даже через двоих оппонентов, и сегодня «большим» ЦСКА, возможно, придется пережить что-то похожее.

В ноябре 2010-го матч в Милане стал последним для главного тренера ЦСКА Душко Вуйошевича. Черногорец и его штаб провалили предсезонную подготовку, клуб с самого начала сезона страдал от жуткого количества травм и отвратительно стартовал в Евролиге. Поражение в Милане стало пятым в шести играх – тогда ЦСКА уволил тренера и не вышел даже из группы. Это до сих пор единственный невыход москвичей в «Финал четырех» за последние 16 лет.

Кстати, с тех пор ЦСКА ни разу не проигрывал «Милану». Как будто все тренеры, которые были после Вуйошевича, помнят об опасности.

Но история ЦСКА и «Милана» началась задолго до истории с Вуйошевичем. И задолго до появления Армани на горизонте. Джорджо тогда было 22, он служил в армии и не помышлял о покупке баскетбольного клуба, который в 1956 году стал чемпионом Евролиги. Обыграв на пути к титулу ЦСКА – в полуфинале (68:57).

Современному баскетбольному «Милану» до такого далеко. В XXI веке его всегда относили к средним командам: даже в чемпионате Италии он стал доминировать только после того, как из серии A за финансовые махинации выгнали лучший клуб последних 10 лет – «Сиену». Но прямо сейчас «Милан» делит в Евролиге третье место (4 победы – 1 поражение). Впереди – лишь ЦСКА и «Реал». Стоит сегодня выиграть – и «Армани» догонит москвичей.