«Зенит» подписал звезду из НБА. Когда-то он был наравне с Карри и Леброном

Брэндон Дженнингс приедет в Россию. Круче в Петербурге – только Дзюба.

Кто это такой?

Брэндон Дженнингс – разыгрывающий, 28 лет, рост 185 см. Большой соблазн написать, что он пробился в НБА прямиком из Комптона – пригорода к югу от Лос-Анджелеса, ставшего знаменитым благодаря гангста-рэпу и фильму «Голос улиц». Но в сильнейшую лигу мира Брэндон попал не через университет, а через Европу.

В школе Дженнингс был настоящей звездой. В 2008-м, в выпускном классе, стал MVP национального школьного матча звезд. За пять лет до этого титул достался Леброну Джеймсу, который сразу из школы ушел в НБА. Дженнингс и рад был бы пойти тем же маршрутом. Но его выпускной состоялся уже после того, как лига запретила делать, как Леброн. По новым правилам, между школьными учебниками и первым контрактом НБА должен был пройти минимум год. Подразумевалось, что молодые звезды будут проводить этот год в университете (именно так в 2006-м сделал Кевин Дюрант), но Брэндон учиться не захотел и уехал в Италию. Отыграл сезон в римском «Виртусе», после чего наконец выставился на драфт НБА-2009.

Оттуда Дженнингс ушел в «Милуоки» под 10-м номером – всего через три ступеньки после Стефена Карри. В «Бакс» он сразу стал звездой и в первый же сезон собрал очень мощную для новичка статистику: 17,1 очка, 6,3 передачи, 3,8 подбора. Лучшим новичком сезона-2008/09 почему-то стал Тайрик Эванс. Который до сих пор известен не как звезда НБА, а как тот, из-за которого Карри не стал новичком года. Стеф тогда занял в голосовании второе место, Брэндон – третье.

Его тропинка проходила примерно там же, где и тропинки лучших баскетболистов мира. Потом эти пути разошлись, но все равно Дженнингс – это событие для Единой лиги. Игроки такого уровня сюда еще не приезжали.

Он что, и правда так крут?

Нет. Но он был даже круче.

По перспективам Дженнингс реально котировался как будущая суперзвезда. На уровне если не Леброна, то хотя бы Дуэйна Уэйда.

Через 15 дней после дебюта в лиге он выдал свой самый выдающийся матч в НБА: 55 очков против «Голден Стэйт». У Карри в той игре было только 14. И только два трехочковых.

Есть версия, что именно после этой встречи Стеф научился бросать из-за дуги. А в карьере Брэндона так и не произошло ничего лучше.

В январе 2015 года Дженнингс получил тяжелую травму, разрыв ахиллова сухожилия. К тому моменту он играл уже за «Детройт», но издевательство в том, что погубил его родной паркет в Милуоки. Когда новая команда приехала играть против старой. Брэндон восстанавливался почти весь календарный год и вернулся 29 декабря. Но уже никогда не был прежним.

Из одного из самых ярких игроков лиги он превратился в ролевика на минималках. Вместо хайлайтов – мусорное время, вместо Матча звезд – скамейка запасных, вместо контракта на 64 миллиона долларов – постоянные обмены. «Детройт», «Орландо», «Нью-Йорк», «Вашингтон» – чтобы сменить четыре клуба, Брэндону хватило двух лет.

Почему он не в НБА? Неужели сбитый летчик?

Линейка личных рекордов в карьере Дженнингса говорит о том, что его место – именно в этой лиге.

Очки – 55

Передачи – 21

Подборы – 11

Перехваты – 6

Трехочковые – 8

Перед началом прошлого сезона Брэндон не пригодился ни в НБА, ни в Евролиге. В 27 лет ему как будто сказали: «Пора заканчивать». Он не послушал и уехал играть в Китай.

Только в конце регулярного чемпионата-2017/18 талантливый защитник снова появился в НБА. «Милуоки» подписал его на два 10-дневных контракта, а потом – и на остаток сезона. В первом же матче после возвращения Дженнингс показал, что все не зря.

Сейчас история повторяется, только вместо Китая – Россия.

Что ждет его в «Зените»?

Даже если Дженнингс и правда приехал в Россию не играть, а доигрывать, это уже круто. Он, конечно, не Аллен Айверсон, который жег в «Бешикташе» в 2010-м. Но в 2010-м в Санкт-Петербурге еще не было не то что команды с названием «Зенит», а даже денег на ее существование. А сейчас Питер – на пороге большого европейского баскетбола. Два раза подряд «Зенит» становился третьим в стране и останавливался в шаге от выхода в Евролигу. Но больше двух лет топтаться на месте точно нельзя, а приобретение Дженнингса может стать этим следующим шагом.

Фото: Jonathan Daniel / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru