Леброн набрал 51 очко, но «Кливленд» все равно проиграл. Этот финал НБА будет невероятным

Первый матч финала НБА-2018 «Голден Стэйт» выиграл в овертайме. И это только начало.

Финал «Голден Стэйт» – «Кливленд» в четвертый раз подряд – это как четвертый «Терминатор». Вроде бы крутой кинопроект с лучшими режиссерами и продюсерами мира, а все равно что-то не так. Да и актерский состав – «уже не тот». Выходишь из кинотеатра и думаешь: «Ну зачем они снимали третью и четвертую части? Ясно же всем, что все равно вторую не переплюнуть!»

Та самая серия № 2 между «Уорриорз» и «Кавс», в 2016-м, была способна сорвать всем зрителям крышу и унести в космос. «Кливленд» первым в истории НБА отыгрался со счета 1-3 в финале, а Леброн Джеймс принес любимому городу чемпионский титул, которого тот ждал 52 года.

И сделай ты сиквел к двум первым блокбастерам, хоть со спецэффектами в 100 раз круче, сюжет неизбежно будет провисать. Потому что лучше уже не придумаешь.

Но Король доказал, что невозможное возможно.

Для Леброна это восьмой финал НБА подряд. И он начал его с личного снайперского рекорда в решающих сериях плей-офф. Набрать 51 очко за матч – это уже сумасшествие. А в плей-офф, да еще и в финале! (Окей, сегодня был овертайм, но в основное время у Джеймса тоже было не бедно – 49.) В любой другой ситуации этого хватило бы для победы. До сих пор никто, набирая в финале больше 50, не проигрывал матч. Джеймс смог (не сам, ему помогли, но как именно – это отдельный разговор).

И это только первый штрих к невероятному финалу-2018, в котором все впереди.

Следующая игра – только через три дня, в ночь с субботы на воскресенье по Москве. И все эти трое суток защитник «Кливленда» Джей Ар Смит должен провести за школьной партой на уроках математики. Никто в команде так и не смог понять, почему «Кавс» не выиграли этот матч в основное время. Особенно один Игрок.

Представьте. Вы – лучший баскетболист мира. Ваша жизнь – это не только мноогомиллионные рекламные контракты, но и адские усилия ради одной священной цели. Вы тратите космические 1,5 миллиона долларов в год просто на то, чтобы быть в идеальной форме, в 33 года рвете известное место на тренировках и соперников в матчах. Ваша команда совершает странные обмены и остается вообще без звезд, но вы продолжаете тащить ее весь сезон и выходите с ней в финал НБА (хотя все кругом говорят, что состав у вас – чуть ли не самый слабый в истории финалов). В первом матче вы набираете 40+ очков и за 50 секунд до конца забиваете «2+1», выводя свою команду вперед. Только ради того, чтобы какой-то (здесь можно вставить любое слово на ваше усмотрение) перепутал счет на табло и простучал мячом в пол вместо того, чтобы забить победный мяч.

Если вам захочется на месте придушить такого партнера, не вините себя.

Вот как это было. 4,7 секунды до конца основного времени, «Голден Стэйт» ведет «+1», Джордж Хилл идет бросать штрафные с возможностью вывести «Кливленд» вперед. Вроде бы путь к победе очевиден: надо забить 2 из 2, а потом попробовать отбиться. Но это плохой план. Когда у соперника есть тайм-аут (а значит, возможность перенести вбрасывание на чужую половину площадки), почти пять секунд на атаку – это слишком много. Особенно для «Уорриорз», где есть Стефен Карри. Ему вообще все равно, откуда забивать: хоть с трехочковой дуги, хоть с центра площадки, хоть из подтрибунного тоннеля (это не метафора, парень реально оттуда попадает). А перед сиреной на большой перерыв Карри забил вообще с 11 с половиной метров.

Поэтому, чтобы не дать сопернику шанса отыграться, «Кливленду» нужно забить первый штрафной (сравнять счет) и умышленно смазать второй. Тогда мяч останется в игре, но под кольцом «Голден Стэйт», и калифорнийцам потратят очень много из своих 4,7 секунд, чтобы просто доставить его на чужую половину. То есть на осмысленный бросок времени почти не останется, и такой расклад практически гарантирует «Кавальерс» как минимум овертайм.

Почему как минимум? Потому что еще можно попытаться выиграть подбор после смазанного штрафного. Например, специально швырнуть мяч с линии штрафных в дужку кольца так, чтобы спрогнозировать отскок в конкретное место, к своему же игроку. И Хилл действительно это сделал! Подбор выиграл Джей Ар Смит. А дальше… Хотя лучше сами посмотрите.

Что бы там ни рассказывал Смит после игры, любому понятно: здесь он повел себя, как последний дурак. Вместо того, чтобы провести последнюю атаку, Джей Ар убежал с мячом к центральной линии и попытался «выстучать в пол» оставшееся время. Так делают, когда команда ведет в счете и хочет обезопасить себя от внезапной контратаки. Но на табло в этот момент горело 107:107, и у Леброна к Смиту появилось много вопросов. Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр, показалось, сдержал смешинку. Злить Короля не было в его планах – нужно было еще играть с ним овертайм.

Это был второй случай, когда Смит мог решить судьбу матча. А в самом начале игры был первый: Джей Ар пытался достать мяч в падении и сбил с ног Клэя Томпсона примерно таким движением, как городошная бита сбивает фигуры.

Удар в колено выглядел страшно, и Томпсона сразу отправили в раздевалку. Но оказалось, что Смит не «вырубил» соперника на полгода, а только немного ушиб – уже во второй четверти Клэй вернулся. Чтобы потом стать одним из двух главных героев овертайма: он и Шон Ливингстон набрали в дополнительное время по 6 очков (всего за матч – 24 и 10 соответственно).

Суперполезный выход Шона со скамейки – это в каком-то смысле даже круче, чем 55 очков Карри и Кевина Дюранта на двоих (кого удивишь такими цифрами, когда Леброн в одно лицо набирает почти столько же?). Но именно Ливингстон вывел лидерство «Голден Стэйт» на комфортные «+9», которых за все основное время не было ни разу. Обязательная благодарность Карри за фантастическую передачу и глаза на затылке (отметка 0:18). Тот момент, когда «Воины» заулыбались. Тяжелая работа наконец превратилась в удовольствие.

Еще один ключевой момент концовки, который вряд ли захочет вспоминать Леброн. Судьи сначала свистят Дюранту фол в нападениии, потом идут смотреть видеоповтор – и определяют нарушение в защите Джеймсу. Тут, конечно, началось.

По телевизору момент даже пришлось отдельно разбирать с вице-президентом НБА по судейству Джо Борджа: «В последние две минуты игрового времени эпизоды, связанные, например, с положением ног внутри полукруга под кольцом, дают право судьям смотреть видео. Но при этом, как только у арбитров появляется право видеопросмотра, они могут принимать по его итогам любые решения, а не только те которые предусмотрены первопричиной видео». В переводе на русский: судьи пошли смотреть, успел ли Джеймс выйти из полукруга, в котором не фиксируются фолы в нападении. Да, успел. Но означает ли это, что автоматически надо давать фол в нападении. Нет, потому что Джеймс в момент столкновения с Дюрантом еще находился в движении. Значит, фол Леброну, а не сопернику.

В самом конце произошла еще одна глупая ситуация. «Голден Стэйт» уже гарантировал себе победу, и Ливингстон «выстукивал» последние секунды. Но тут заметил, что время на владение закачивается раньше, чем прозвучит финальная сирена. От мяча нужно было избавиться – Шон и бросил. Но в процессе броска «огреб» от Тристана Томпсона локтем. Игрок «Кливленда» посчитал это издевательством (видимо, подхватил от Смита и тоже не посмотрел на табло) и на ровном месте спровоцировал потасовку за 2,6 секунды до конца овертайма. Зачем это делать, когда уже все ясно – вопрос без ответа. Зато теперь Томпсон может еще и получить дисквалификацию на вторую игру.

Этот суперматч – только первый из… Сколько их будет всего? Очень хочется, чтобы шесть или все семь. Если «Кливленд» сохранит запал (это будет сложно), то новые шансы появятся. Даже против мощнейшего «Голден Стэйт». Продолжение – в ночь с 3 на 4 июня.

P. S. На послематчевой пресс-конференции Леброна снова довели. Один из журналистов стал доставать вопросами в стиле «Правда, что Смит не знал, какой счет?». Джеймс пробовал отвечать в стиле «Мы все профессионалы, и все понимали, что идем бить штрафные при „-1“, значит, после одного точного штрафного счет стал ничейным. И я не бросаю». Но акула не унималась и продолжала кусать в ту же точку. Получила еще один ответ: «Вы хотите, чтобы я залез в чужую голову? Откуда мне знать, о чем он думал в этот момент?» А после третьего наводящего вопроса суперзвезда повела себя как суперзвезда – встала и ушла.

Фото: Ezra Shaw/Staff/Getty Images Sport/Gettyimages.ru