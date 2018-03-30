Швед опять побил рекорд Евролиги. Что дальше?

«Химки» в последнем домашнем матче регулярного сезона Евролиги проиграли чемпионам из «Фенербахче» (64:73). Похоже, в 1/4 финала они встретятся снова.

Первые очки «Химки» набрали только через три с половиной минуты после начала игры. Зато сразу исторические.

Перед началом матча у защитника хозяев Алексея Шведа было 609 очков в регулярном чемпионате Евролиги. Столько же в прошлом сезоне набрал Кит Лэнгфорд из УНИКСа. Теперь у Шведа 628 – плюс игра в запасе.

Забивать он начал при счете 0:7. Кто-то мог подумать, что уже можно расходиться. Команда, впервые попавшая в плей-офф Евролиги, против действующего чемпиона и самого титулованного тренера Европы Желько Обрадовича. Интриги в этом примерно столько же, чем в футбольном матче Россия – Бразилия. Но Швед показал, что это не точно. К 19 очкам – еще 8 результативных передач. Вот одна из них.

Рывок 8:0 вернул хозяев в игру, потом даже было «+5», и спасти «Фенер» могли только вот такие сумасшедшие трехочковые, как забил в конце первой четверти Костас Слукас.

Сейчас «Фенербахче» на втором месте в регулярном чемпионате, «Химки» – на седьмом. То есть стоят друг напротив друга в плей-офф и, скорее всего, сыграют друг с другом в 1/4 финала. Вроде бы – лучшая мотивация побороться за победу и уйти от «Фенера». Обрадович выигрывал Евролигу девять раз, а в «Финалы четырех» выходит чаще, чем погулять с собакой. И кто добровольно захочет попадать на него? Сумасшедших нет.

Но было бы совсем весело, если бы «Химки» победили, сами поднялись на шестое место, а «Фенер» опустили на третье. И все равно попали бы на суперклуб из Стамбула.

«Химкам» было незачем стараться. Они все равно старались: первый в истории Мытищ регулярный сезон Евролиги нужно было закончить красиво. Но это сложно, когда у соперника на скамейке запасных вот такие игроки, а у тебя не набирается даже 12 человек на полноценную заявку на матч – только 10.

Потом ты еще и мажешь штрафные, которые и так достаются тебе по праздникам. У хозяев с линии – 7 попаданий из 13, а у гостей – 22 из 27. Это 15 очков разницы. Ближе к концу «Фенер» уверенно вел с двузначной разницей и дал возможность своему тренеру быть великодушным на пресс-конференции.

«Пять травмированных – это очень много, а для тренера – большое испытание – сказал Обрадович. – Поэтому надеюсь, что к плей-офф ситуация для „Химок“ исправится».

Видимо, он просто еще не изучал таблицу и не знает, с кем ему встречаться в 1/4 финала. Или знает, но хочет обыграть «Химки» именно в сильнейшем составе.

«Кроме количества штрафных, вся остальная статистика была равной. Мы сделали, что смогли, но этого не хватило. Когда теряешь концентрацию и допускаешь детские ошибки, а соперник в это время отрывается на 10 очков, догонять потом слишком сложно», – это уже Георгиос Барцокас, главный тренер «Химок».

Старт плей-офф – 17 апреля.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

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