«Химки» убегают от ЦСКА в плей-офф. Пока не получается

ЦСКА в четвертый раз в сезоне победил своего главного соперника в России - 90:73. Чем это грозит «Химкам»?

В пятницу в Лужниках играли в футбол Россия и Бразилия, но в первом тайме там можно было замерзнуть от отсутствия голов, а во втором – от горя. Другое дело – ЦСКА против «Химок». Лучшее, что есть в российском баскетболе, теперь четыре раза за сезон. Два сильнейших клуба страны XXI века пересекаются в этом сезоне не только в Единой лиге ВТБ, но и в Евролиге. А значит – в два раза больше радости.

Обеим командам этот матч был нужен не то чтобы кровь из носу: и те, и другие решили свои главные задачи два дня назад. ЦСКА после победы над «Олимпиакосом» досрочно занял первое место в регулярке. А «Химки» обыграли «Эфес» в гостях и впервые в истории пробились в плей-офф Евролиги. На прошлой неделе «Матч ТВ» выдал провокационно-мотивационный заголовок о том, что ни в какой плей-офф «Химки» не выйдут. Играть в Евролиге – это как проходить «Принца Персии» на самом сложном уровне. Количество жизней не бесконечно, а когда теряешь их на ровном месте, в «своих» матчах, и остаешься с одной, последней, за пять туров до конца – тут можно не спастись даже с мощнейшим артефактом по имени Алексей Швед.

«Химки» все-таки спаслись, и нам теперь придется забирать слова назад. Но по такому поводу – с удовольствием.

И все-таки ЦСКА и «Химки» – это не Россия и Бразилия. Они не имели права относиться к этому матчу как к «товарняку». Подмосковная команда уже попала в топ-8, но какой в этом смысл, если она в итоге станет в зоне плей-офф последней и выйдет на ЦСКА, который невозможно обыграть в серии? Польза от этого будет только москвичам, у которых будет на один выезд меньше (в Мытищи на автобусе – не считается).

А мотивация ЦСКА – это Димитрис Итудис. Греческий тренер вообще всерьез считает, что играть вторым составом – это неуважение к соперникам и ко всей лиге. Максимум, что он смог сделать для «Химок» – это выпустить Нандо де Коло не в стартовой пятерке, а со скамейки. И запасные ЦСКА выиграли первую четверть у запасных «Химок» со счетом 20:4. Хотя вообще-то шло у хозяев неплохо. Швед даже сыграл в защите – поставил блок-шот Родригесу. Но увидеть это можно было только на арене – по ТВ в это время показывали повтор. Чтобы телезрителям не было обидно, Малкольм Томас тут же обеспечил еще один огненный момент. «+3» для «Химок» и автограф на постере для Андрея Воронцевича.

У ЦСКА ярко сыграли оба француза. К де Коло уже привыкли, а вот Лео Вестерманн выдал самый крутой матч сезона – 3 трехочковых из 3 только в первой половине! «Химки» как-то очень быстро погрузились до отметки «-18».

Новичок москвичей Виктор Радд (как с его комплекцией вообще можно так летать?) тоже был не против поиздеваться над хозяевами.

Хорошо, что у них есть Егор Вяльцев. 32-летний защитник в начале сезона протирал лавку и философствовал в рубрике «Честное баскетбольное», но только сейчас получил доверие тренера.

– Егор с первого дня тренируется очень усердно, – хвалил его после матча главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас. – И его нынешняя результативность связана не только с травмами лидеров. Это нормальный рабочий процесс: на таком уровне просто трудиться изо всех сил и ждать своего шанса, а потом доказать, что достоин места на площадке. Это сейчас и происходит.

В этом матче Вяльцев шансами не разбрасывался. Зато разбрасывался трехочковыми. И напоминал ЦСКА, что 16 очков разницы в большом перерыве – это еще не победа. Главное баскетбольное дерби страны не имеет права заканчиваться так легко. «Химки» отвечают за контроль качества.

В конце ЦСКА все-таки снова оторвался и даже немного гусарил. Отелло Хантер с 16 очками за матч имел право на эту попытку забить лучший данк года. Не забил, зато забрал подбор и продолжил атаку гостей, которая в итоге закончилась тоже красиво.

И снова де Коло. Крутой пас и убийственная «треха» от Серхио Родригеса, после которой все стало ясно.

– Поздравляю свою команду с очередной победой, – сказал Итудис после игры. – Мы серьезно отнеслись к этому матчу несмотря на то, что досрочно обеспечили себе первое место в регулярном чемпионате. Даже если тебе ничего не нужно в турнирном плане, нужно оказывать уважение «Химкам» и другим соперникам.

У нас были некоторые проблемы в третьей четверти. Все-таки в «Химках» хватает талантливых игроков даже без травмированных Андерсона, Ханикатта и Зубкова. В целом я доволен. Мы достигли своей нормальной результативности в 90 очков, хорошо двигали мяч. 27 передач – это о многом говорит о характере игры. Мешали только потери: их было 19 за матч, 17 за первые три четверти – это очень много. Если бы мы могли уменьшить количество ошибок до 10 за игру – это была бы совсем другая история. В любом случае еще раз поздравляю команду, впереди у нас еще две игры перед стартом плей-офф.

– Давайте будем правдивы: мы сегодня играли с командой другого уровня, у которой за весь сезон в Евролиге всего 5 поражений, – это уже Барцокас. – ЦСКА показывает очень быстрый баскетбол, с большим запасом лидирует в Евролиге по количеству атак в первые 10 секунд владения. Нам надо учитывать этот фактор в защите, не позволять сопернику брать так много подборов в нападении, и самим в атаке не допускать потерь. Периодами у нас это получалось, но с ЦСКА нужно так играть постоянно. Моя идея – надо быть терпеливыми и последовательными. Но травмы не могли не сказаться на командной «химии».

Поздно вечером, пока «Химки» ехали домой из Мытищ, из Испании пришла еще одна плохая новость. «Баскония» обыграла в гостях «Барселону» и теперь отстает от подмосковной команды всего на одну победу. Два последних матча она проведет дома – против «Маккаби» и «Эфеса» – и, скорее всего, выиграет. Получается, чтобы не остаться восьмыми, «Химкам» нужно либо самим выигрывать хотя бы один матч из двух оставшихся (дома с действующим чемпионом Евролиги «Фенербахче» и в гостях с «Барселоной»), либо надеяться, что «Жальгирис» больше не одержит ни одной победы.

В последнем «Химкам» может помочь как раз ЦСКА, который на следующей неделе летит в Каунас и снова будет играть основным составом и изо всех сил. Уважение Итудиса распространяется на всех.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов