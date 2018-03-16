«Химки» спаслись в Тель-Авиве. Дело снова в Шведе

Но не только. Подмосковная команда выживает на одной из самых тяжелых площадок Евролиги. И в гонке за плей-офф.

«Химки» еще ни разу не играли в плей-офф Евролиги. Нынешняя попытка – номер пять. В том числе вторая с Алексеем Шведом в составе. Две весны назад подмосковный клуб закончил «Топ-16» с одинаковыми показателями, страшно сказать, с «Реалом». Но в пользу испанцев были результаты личных встреч, и команда в желто-синем забыла о Евролиге на полтора года.

В тот сезон клубным чемпионом Европы стал ЦСКА, а главным открытием турнира – «Локомотив-Кубань», который внезапно выбил из плей-офф «Барселону» в пяти матчах и сенсационно дошел до «Финала четырех». Краснодарцев тогда тренировал Георгиос Барцокас. Который до краснодарского чуда стал в 2013 году чемпионом Евролиги с «Олимпиакосом», а теперь возглавляет «Химки». Вокруг Шведа собрали команду и поставили выигрывающего тренера. Прямо сейчас в Подмосковье есть все ингредиенты успеха.

Гендиректор «Химок» снимает ремень и наказывает всю команду. Очень сильное видео

И шансы на плей-офф – тоже есть. Они выжили после победы над «Маккаби», которая была одержана то ли вопреки, то ли благодаря вызову от «Матч ТВ» на одной из самых тяжелых площадок Евролиги. При 11 тысячах желтых фанатов, которые вообще не умеют молчать.

Как вы догадались, Швед снова при делах. Лидер «Химок» набрал 22 очка, и этим уже никого не удивишь. Но при этом он еще и раздал 12 результативных пасов, то есть в итоге поучаствовал примерно в половине всех очков гостей. Двузначные показатели сразу в двух статистических категориях (или просто дабл-дабл) – такого с Алексеем в Евролиге еще не было.

Швед забил только первый трехочковый, а потом промазал восемь подряд. «Химки» за это время успели выйти вперед на 11 очков, потом растерять это лидерство и даже пропустить «Маккаби» вперед, а после этого снова вернуться в игру.

Если ты поиграл в одной команде с Леброном Джеймсом, это останется с тобой навсегда. Чемпион НБА в составе «Майами» Норрис Коул после очередного дальнего промаха Шведа подобрал мяч и пролетел с ним всю площадку, и в тот момент показалось, что все закончится как обычно. «Химки» вели с двузначной разницей и дали сопернику сравнять счет – где-то мы это уже видели.

В таких случаях все обычно заканчивается известно чем. И непременно закончилось бы снова, если бы Швед за 36 секунд до конца основного времени при равном счете решил спасти Россию. На трехочковой дуге его стерегли двое, а статистика дальних попаданий была 1/9. Лучшее время, чтобы отдать пас Энтони Гиллу. Так американец отобрал у Шведа звание лучшего снайпера матча и принес победу «Химкам».

Что будет теперь? Российская команда поднялась в таблице и теперь делит с «Жальгирисом» пятое-шестое места (у обоих по 15 побед и 11 поражений). На границе зоны вылета – «Баскония» и «Маккаби» (13-13). Задача «Химок» на оставшиеся четыре тура – не дать догнать себя сразу обоим этим соперникам (одному – можно).

Фото: Евролига