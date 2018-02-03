Герой Югославии, симулянт и плохой босс. История Владе Диваца, который «привел» Брайанта в «Лейкерс»

Сегодня исполняется 50 лет Владе Дивацу – чемпиону мира и человеку, который вывел симуляции в НБА на новый уровень.

Победа великой сборной Югославии на чемпионате мира 1990 года изменила историю баскетбола. Центровой и один из лидеров команды Владе Дивац, отобрав флаг Хорватии у выбежавшего на площадку фаната после выигранного финала, не только надолго сделал себя врагом этой страны, но и потерял своего лучшего друга Дражена Петровича. Из-за националистического угара, который набирал обороты в находившейся на грани распада Югославии, навсегда рассорились два великих баскетболиста, серб и хорват.

Дивац хотел дать всем понять, что это была победа всего югославского народа, и такая же участь ожидала бы и флаг Сербии, но его никто не услышал. Для своих, сербов, он стал героем. А Петрович три года спустя трагически погиб в автокатастрофе, так и не успев помириться с человеком, который был ему как брат.

«Раньше у меня был очень близкий друг – Владе Дивац. Мы созванивались почти каждый день. Но теперь такого нет. Недавно мы виделись на игре, сказали друг другу пару слов. И все», – с этих слов Петровича начинается документальный фильм «Когда-то братья», снятый НБА много лет спустя. Если вы понимаете английский, обязательно найдите полную версию и посмотрите. И даже если нет – многое тут понятно без слов.

Из таких противоречий и складывается вся карьера Диваца. Он приехал в НБА в 1989 году в статусе европейской суперзвезды, но на новом месте ему пришлось начинать с нуля. Для заокеанской публики он был неизвестным долговязым бородачом, не говорившим по-английски, которому почему-то выпала честь заменить в составе «Лейкерс» одного из величайших центровых в истории – Карима Абдул-Джаббара. И самое странное - у Диваца это получилось.

Он легко влился в команду со стареющими звездами эпохи «шоутайм» во главе с Мэджиком Джонсоном, а после их ухода из баскетбола и вовсе стал на несколько лет лидером «Лейкерс». Его яростная игра в защите, умение пасовать и точно бросать со средней дистанции держали команду на плаву, пока продолжался один из самых смутных периодов в ее жизни. В 1996 году Диваца обменяли в «Шарлотт». Взамен «Лейкерс» получили право выбора на драфте, которое использовали на 17-летнего Коби Брайанта. Так, даже своим уходом из клуба Дивац приложил руку к его истории.

«Лейкерс» 80-х. Где сейчас Мэджик, Абдул-Джаббар и другие звезды самой яркой команды в истории НБА

Через пару лет он оказался в другой команде из Калифорнии - «Сакраменто Кингз», где стал важной частью заботливо выстроенной тренером Риком Адельманом команды-претендента. Здесь Дивац уже выступил в роли ветерана-весельчака, превратившего симуляцию в искусство. Это сейчас в НБА конкурсы картинных падений можно проводить вместе с соревнованием в бросках сверху. А тогда никто не умел «рисовать» соперникам фолы так, как Владе. Он мог упасть от касания одним пальцем – или без касания вообще. Великан весом с перышко.

Но за одно умение красиво «нырять» не поднимают майку под своды арены. А «Сакраменто» поднял. Потому что в начале этого века был одной из самых сильных и зрелищных команд НБА благодаря Дивацу.

А Дивац своей великолепной и разносторонней игрой помогал «Сакраменто» быть одной из самых сильных и зрелищных команд НБА начала нулевых. Однако выше второго раунда «Короли» поднялись всего однажды. И проиграли в скандальном семиматчевом полуфинале-2002 «Лейкерс» Фила Джексона, которые шли напролом за третьим подряд титулом.

После окончания карьеры Дивац несколько лет рулил Олимпийским комитетом Сербии, а потом ему снова выпала возможность вернуться в Сакраменто, где эксцентричный владелец клуба Вивек Ранадиве сделал его генеральным менеджером. Только «Кингз» давно уже не были тем клубом уровня плей-офф, откуда уходил Дивац-игрок. Команда стала беспросветным аутсайдером со взбалмошным и непредсказуемым Демаркусом Казинсом в качестве главной звезды. И в прошлом году Дивац прямо во время звездного уик-энда решил взорвать состав обменом Буги в «Нью-Орлеан».

Сделка со стороны выглядела настолько торопливо и неожиданно обставленной, что все эксперты и болельщики с недоумением чесали затылки, а сам Казинс был шокирован и обижен на руководство «Сакраменто». Генменеджер «Кингз» подставил себя под шквал критики за радикальное начало перестройки клуба. Многие даже поспешили включить его в число худших управленцев лиги.

Однако сейчас у «Сакраменто» есть и новенькая арена, и неплохой тренер Дэйв Йергер, и достаточное количество молодых перспективных игроков, и ветераны-менторы в лице Зака Рэндольфа и Винса Картера, и высокий выбор на драфте в этом году. Пусть команда все еще обитает на дне, но признаки жизни она подает, и какая-никакая перспектива там есть. Может быть, на этот раз у Диваца действительно все получится, и он сумеет вернуть себе статус легенды клуба?

Наверное, именно этого Владе сегодня сам себе и пожелает.

Текст: Максим Гареев

Фото: Tom Hauck / Staf / Getty Images Sport / Getty Images; Tim DeFrisco / Staff / Getty Images Sport / Getty Images; Jed Jacobsohn / Staff / Getty Images Sport / Getty Images