Номинация Коби Брайанта на «Оскар», спекуляции Кайри Ирвинга, увольнение Джейсона Кидда и прочие радости.

Два в одном

Демаркус Казинс на этой неделе был олицетворением популярной присказки про две новости, одна из которых хорошая, а другая – плохая. Начнем с позитива. Центровой «Нью-Орлеан» в матче против «Чикаго» набрал 44 очка, 24 подбора и 10 передач. И пусть для победы над «Буллс» орлеанцам понадобилось два овертайма, это нисколько не умаляет стараний как самой команды, так и отдельной феерии Казинса.

Буги сделал первый трипл-дабл с показателями 40-20-10 за 50 лет. Последний раз подобным универсализмом блеснул Уилт Чемберлен. 18 марта 1968 года легендарный центровой сподобился на 53 очка, 32 подбора и 14 передач.

На этом с положительными новостями все, и мы переходим к неутешительному прогнозу, причем не метеорологическому, а медицинскому.

В матче с «Хьюстоном» Казинс начисто порвал левый ахилл, выбыл до конца сезона, тем самым заставив погрузиться в состояние ступора добрую половину НБА. Почему? Отдельная причина для отдельного разговора. Ни о каком Матче звезд, в котором должен был участвовать Буги, речи естественно не идет – центрового «Нового Орлеана» заменит защитник «Тандер» Пол Джордж. Правда, больше заботит не это, а факт, указывающий на то, что не многим игрокам удавалось вернуться на свой уровень после подобной травмы.

Дипломатия Кидда

«Милуоки Бакс» после медитативных раздумий взяли и отправили в отставку главного тренера команды Джейсона Кидда. Руководство не устроили темпы прогресса «оленей», которые на момент ухода Кидда занимали 8-ю строчку в Восточной конференции с шатким результатом 23 победы и 22 поражения. Пусть увольнение главкома «Бакс» и можно назвать относительно тихим, без шероховатостей все же не обошлось.

Главная звезда команды Яннис Адетокунбо, который именно при Кидде вышел на уровень игрока Матча звезд, был готов вступиться за своего наставника в ультимативной форме. Пресек попытку бунта сам Кидд, который отговорил подопечного от похода в вышестоящие инстанции. Дальновидный ход, ведь увольнения вряд ли удалось бы избежать, а потенциальным нанимателям едва ли понравится тренер, который манипулирует игроками в угоду сохранения своей должности.

Так что Кидд набросал благодарственное письмо, сообщил о готовности продолжить тренерскую деятельность и сдал свой пост. До конца сезона вакантное местечко будет занимать и. о. главного тренера Джо Пранти. Вот и посмотрим, не поторопились ли «Бакс».

Анимация жизни

Вот уж сколько осуждали Коби Брайанта за его напыщенное прощание с баскетболом, а он и отсюда сумел извлечь дивиденды, благодаря которым не теряет шанса приумножить свое баскетбольное наследие. Анимационный короткометражный фильм Dear Basketball («Дорогой баскетбол»), основанный на стихотворении Брайанта, удостоился номинации на премию «Оскар».

Так что не ровен час Коби станет причастным к получению статуэтки лысого обнаженного мужика, о которой грезят все киноделы мира. Сам Брайант не стал сдерживать эмоций на сей счет:

– Это за пределами воображения. Для меня так много значит, что Академия сочла «Дорогой баскетбол» достойным номинации. Я безмерно благодарен гениальным Глену Кину и Джону Уильямсу за то, что они подняли мое стихотворение на такой уровень. Большая честь быть в этой команде.

Отпираться бессмысленно, теперь на этом поприще у Брайанта есть явный козырь против «Космического джема» Майкла Джордана.

Другие тренеры, президенты те же

Избирательные пункты закрыты, бюллетени пересчитаны, так что протестовать бессмысленно. Иерархия в государстве под названием Матч звезд-2018 уже выстроена и непоколебима. Помешать ей могут разве что травмы, как в случае с Демаркусом Казинсом.

Что мы имеем. Никаких сборных Запада и Востока. Участники выбирались капитанами двух команд по драфтовой системе. Поэтому в главной игре Звездного уик-энда, который состоится в Лос-Анджелесе 18 февраля, друг против друга сойдутся две партии – Леброна Джеймса и Стефа Карри. Составы дуэлянтов выглядят следующим образом:

Команда Леброна

Старт: Леброн Джеймс, Кайри Ирвинг, Кристапс Порзингис, Кевин Дюрант, Энтони Дэвис.

Запасные: Брэдли Бил, Ламаркус Олдридж, Кевин Лав, Расселл Уэстбрук, Виктор Оладипо, Пол Джордж, Джон Уолл.

Команда Карри

Старт: Стеф Карри, Джеймс Харден, Демар Дерозан, Яннис Адетокунбо, Джоэл Эмбиид.

Запасные: Кайл Лаури, Дрэймонд Грин, Джимми Батлер, Дэмиан Лиллард, Клэй Томпсон, Карл-Энтони Таунс, Эл Хорфорд.

Роль условного тренера команды Карри примерит на себя наставник «Хьюстона» Майк Д’Антони. Аналогичные обязанности, но уже в команде Леброна будет исполнять тренер «Торонто» Дуэйн Кейси.

Некоторые могут справедливо возмутиться, почему не Стив Керр и Брэд Стивенс. Все просто: тренеры «Уорриорс» и «Селтикс» были задействованы в прошлом году и согласно новым правилам не могут участвовать в двух Матчах звезд подряд. Ох, уж эти условия предвыборных кампаний!

Шум и ярость Леброна

Стали известны некоторые подробности ухода Кайри Ирвинга из «Кливленда». Если раньше казалось, что дипломатия и взаимопонимание смогли бы помочь удержать разыгрывающего в команде, то сейчас понятно, насколько гнилой была вся ситуация.

Например, дошло до того, что Ирвинг угрожал клубу симуляцией травм и готовностью провести весь сезон в качестве запасного, который не слишком стремится участвовать в игре своей команды. Когда условия доходят до такой степени бесстыдства, обратного пути нет.

Также стала известна причина, которая обострила и без того не ангельские отношения Леброна с владельцем «Кавальерс» Дэном Гилбертом. Джеймс рвал и метал, когда «Кливленд» не смог выменять перед началом сезона Пола Джорджа или Эрика Бледсоу. В июне «кавалеристы» пытались договориться с «Индианой» и «Финиксом» о трехсторонней сделке, в результате которой Джордж и Бледсоу перешли бы в «Кливленд», Кайри Ирвинг и Ченнинг Фрай отъехали в «Санс», а «Индиана» получила бы вожделенный пик «Кавс».

«Кавальерс» начали сомневаться в последний момент, и в итоге вся затея развалилась, как финансовая пирамида с ваучерами. У вас все еще есть сомнения в том, что Джеймс останется в «Кливленде»? Я уверен, что нет. Готов спорить на ваучер.

Не для команды, хоть для себя

А пока Джеймс у себя на родине, он продолжает ковать личные рекорды. На неделе он стал самым молодым игроком в истории НБА, который достиг отметки в 30 тысяч очков за карьеру. Памятное попадание пришлось на матч с «Сан-Антонио», в котором «Кливленд», несмотря на старания Леброна, проиграл – 102:114.

Пробив отметку в 30 тысяч, 33-летний Леброн присоединился к компании из Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков), Карла Мэлоуна (36 928), Коби Брайанта (33 643), Майкла Джордана (32 292), Уилта Чемберлена (31 419) и Дирка Новицки (30 837).

Джеймс поздравил молодого себя, выдав целый опус в инстаграме, причем сделал он это еще до игры со «Сперс», чем сильно взбудоражил прессу и аналитиков, которые посчитали жест неоправданно высокопарным.

Деятели шоубиза, рэперы и прочие культурные элементы тут же принялись восхвалять Короля, а поэт-песенник Drake незамедлительно принялся за создание песни, посвященной конкретно этому событию в жизни Леброна. Короче, все те же «Старые песни о главном», только на новый лад.

Поп говорит

Нельзя остаться равнодушными к слухам о Кавае Леонарде. Лидер нового поколения «Сан-Антонио», который сейчас восстанавливается от травмы, по сообщению ряда источников, отстранился от команды и даже продумывает о переходе в другой клуб. Можно этому верить, можно не верить, но обычно немногословный главный тренер «шпор» Грег Попович не жалел красноречия, когда его попросили расставить все точки над i.

– Кто-то написал определенные тексты. Это я могу понять, но называть то, что происходит в команде, мыльной оперой? Не стоит драматизировать ситуацию. Мы не собираемся обсуждать это. Восстановление Кавая проходит медленнее, чем ожидалось. Мы надеялись, что все получится быстрее. Если мы допустим ошибку, как уже случалось в прошлом, то это будет решение в пользу консервативного подхода. Однажды мы не допустили к плей-офф Данкана, хотя он мог играть. В данной ситуации не происходит ничего нового для нас. Просто некоторым людям по определенным причинам захотелось сделать то, что они сделали. Но это не влияет на мою команду, меня лично или кого-то еще, – расписал ситуацию Попович.

Трудно сказать, что стало причиной таких откровений, не исключено, что Попович через прессу дал понять Леонарду и всем окружающим, что клуб по-прежнему рассматривает Кавая как главную инвестицию. Частенько так делают, когда дым валит не без огня.

Фото: Jason Miller/Getty Images Sport/Getty Images