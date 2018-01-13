«Реал» приехал в Мытищи. И это очень плохо закончилось

«Химки» сначала оштрафовали игроков, а потом отменили наказание. И получили разгром от «Реала» - 78:95.

Формалисты могут возразить, что разгром – это 20 очков и больше. Но такие утешения – для слабых. «Химки» хотят быть вторыми в Единой лиге ВТБ и уверенно выходить в плей-офф Евролиги – значит, не для них.

Хозяева за весь матч вели в счете ровно 19 секунд, а в конце горели «-25». В конце концов, это «Реал». Но «Химки» ведь побеждали в Мадриде! А этого не смог сделать даже ЦСКА. Что изменилось?

Ямы посреди сезона случаются у всех. ЦСКА, например, долго не мог найти себя после наступления Нового года и первую победу в 2018-м одержал только с третьей попытки. «Химки» начали год блестяще: вытащили матч в Бамберге, на одной из сложнейших арен Европы. Но после этого не смогли найти силы на скромный «Калев» и очень громко проиграли. Мощнее поражения в Таллине («-25» по ходу матча, совсем как с «Реалом») было только выступление генерального директора клуба, которое специально сняли на видео и даже выложили на клубном YouTube-канале. Павел Астахов оштрафовал всех сотрудников клуба (включая водителей и уборщиц) на половину месячной зарплаты. Правда, через пару дней уточнил, что действие штрафа приостановлено и будет вообще отменено, если «Химки» проведут январь удачно. Не сработало.

Гендиректор «Химок» снимает ремень и наказывает всю команду. Очень сильное видео

Само словосочетание «Реал» в Мытищах» отдает сумасшедшим домом. Особенно когда тебе пытаются объяснить, что это настоящий «Реал», мадридский, а не «Сосьедад» или «Мальорка». И вид спорта здесь расклада особо не меняет. Баскетбольное подразделение «Королевского футбольного клуба Мадрида» – почти такое же орденоносное, как старший брат. 9 титулов чемпиона Евролиги – больше нет ни у кого. Даже у ЦСКА «всего» 7.

Седьмой номер баскетбольного «Реала» Лука Дончич – конечно, не Криштиану Роналду. Но, в отличие от португальской суперзвезды, словенский защитник уже в 18 лет стал чемпионом Европы – и не на скамейке, а в роли одного из ключевых игроков своей сборной. Его уже заждались в НБА (для баскетболиста попасть туда – почти то же самое, что для футболистов попасть в «Реал»), и он обязательно уедет летом. Для своего возраста Лука здорово развит физически – еще и поэтому, скорее всего, его ждет долгая и блестящая карьера с минимальным риском серьезных травм. А еще Лука Дончич – второй снайпер в нынешней Евролиге. После Алексея Шведа. Их дуэль могла состояться еще в сентябре на Евробаскете, но тогда сборные России и Словении так и не пересеклись. Теперь Швед против Дончича – это главный аргумент для похода на баскетбол в Подмосковье (если вдруг аргумента «Реал» в Мытищах» было мало).

Правда, после предматчевой разминки Дончич внезапно скрылся под трибуны. А когда игра началась, вернулся и сел на дальний край скамейки «Реала», как будто с ним что-то случилось и его берегут. Пока это происходило, Швед забил с фолом. Но судьи решили, что бросок был уже после свистка, и вместо «3+1» химчане получили простое вбрасывание. На уговоры Алексея посмотреть видео арбитры не согласились, но зато такая возможность есть у вас.

Кроме этого отмененного трехочкового, Швед забил их 4 из 10. Те же 40 процентов были у остальной команды (8 из 20) – вроде бы неплохо. Но «Реал» был еще лучше: 14 из 25! Трудно забить меньше половины трехочковых, когда тебе раздают такие пасы. Партнеры по команде тоже понимают, что Дончич летом уедет в НБА, и наслаждаются каждым моментом.

В раздевалке Георгиос Барцокас явно озвучил какой-то план, как догонять «Реал». Этот тренер выигрывал Евролигу с «Барселоной», а потом сам же выбивал ее из плей-офф с «Локомотивом-Кубань», так что о невозможном он не слышал. Но по реакции грека на этот фол в нападении Джеймсу Андерсону можно понять все.

А на линии штрафных со Шведом вообще случилось что-то странное. 1 из 5 с линии он не пробивал, наверное, даже в спортивной школе. Дежурные 23 очка он набрал, но по суммарному рейтингу полезности стал только третьим в команде и восьмым среди всех участников матча. Пока хозяева по привычке ждали подвигов от одного героя, «Реал» показывали, что у него их несколько. Травмы сильных центровых Айона и Рэндольфа привели к тому, что «Реал» выписал из фарм-клуба НБА Вальтера Тавареса невероятных размеров (рост - 221 см!). Ну, а Руди Фернандес жег в Мадриде всегда. 5 трехочковых из 6 плюс этот блок-шот Шведу.

В случае победы «Химки» могли догнать испанский клуб и сделать очень большой шаг к плей-офф. Но «Реал» заранее доставили сообщение: этого не случится.

Швед от отчаяния даже играл в защите, но и это не помогло. «Химки» не забивают трижды за пять секунд!

«Химки» все еще в зоне плей-офф (на самой ее границе) с балансом 9 побед – 8 поражений. На следующей неделе Швед и его команда едут в Белград – город, который примет «Финал четырех».

Фото: euroleague.net