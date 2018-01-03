«Да, натанцевала. Но это же правда». Девушка из группы поддержки, которая попала на работу в РФБ

Анна Резницкая семь лет танцевала в группе поддержки ЦСКА, а теперь пиарит Российскую федерацию баскетбола. В рубрике «Честное баскетбольное» она рассказывает Никите Загдаю об уме, красоте, сравнениях с Юрием Гагариным и запрете на отношения с баскетболистами.

– Давай начнем с того, чтобы разобраться, кем ты все-таки работаешь. Потому что в интернете пишут: телеведущая, PR-директор, пресс-атташе…

– Ничего правильного!

– Как на самом деле звучит твоя должность?

– Ведущий специалист департамента внешних коммуникаций. По сути, она как раз делится на все то, про что ты только что сказал. Невозможно так взять и одним словом, одним предложением описать все, что я делаю.

– Звучит масштабно. Внешний образ РФБ – это твоя забота.

– Да. Это мое детище. Это то, чем я горжусь.

– Что именно ты делаешь? Потому что звучит это красиво. Но в чем заключается, например, твой сегодняшний рабочий день?

– Во-первых, как изначально планировалось, – это общение с прессой. Ввиду того, что я столько лет протусовалась в баскетбольной тусовке, все меня знают, со всеми корреспондентами я на короткой ноге.

– Вот мы с тобой разговариваем – и это тоже часть твоей работы.

– По сути, да.

– Извини, я буду цепляться к словам. Протусовалась в баскетбольной тусовке. То есть пока другие получают образование, можно просто тусоваться и потом получить должность?

– А я тоже получала образование.

– Какое?

– Первое у меня было «специалист по внешнеэкономической деятельности». Вообще в никуда называется. А второе – управление брендом в связях с общественностью. То есть более целенаправленное было.

– Ты чувствуешь себя Юрием Гагариным?

– Наверное, да.

– Как ты понимаешь, я просто сижу и завидую тебе. Ты молодая, красивая, успешная, занимаешься глобальными делами.

– А главное – любимым делом. Это очень важно.

– Это вызывает зависть.

– Конечно. Это же здорово. Я люблю, когда мне завидуют люди.

– Ты питаешься чужой завистью?

– Я энергетический вампир.

– Это первый сезон, когда ты не танцуешь.

– К сожалению, это так. Что тут еще добавить? Мир спорта – он жесток и коварен. От травм никто не застрахован.

– То есть ты закончила карьеру из-за травмы?

– Да.

– Что случилось?

– Порвала «крест» в коленке. Наверное, это самая нелепая травма за всю жизнь. На ровном месте. Но обычно так и происходит. И я подумала, что, возможно, это толчок, чтобы двигаться дальше: «Аня, хватит танцевать, тебе уже не 20 и даже не 23, пора завязывать, больше работать головой, больше работать на перспективу». В принципе я этим и начала заниматься.

– Ты довольна своей карьерой в группе поддержки?

– Да. Я занималась любимым делом семь лет. Семь лет я танцевала. Помимо всего этого обросла отличной «базой» нужных мне людей, с которыми у меня сложились замечательные отношения и благодаря которым в принципе я и работаю в федерации. И они по сей день мне помогают.

– Тебя называли секс-символом российского баскетбола.

– Нет.

– Ну хорошо, я называю тебя.

– Какой секс-символ? Нет сисек для этого.

– Я не очень внимательно слежу за девочками из группы поддержки, но знаю, что это поправимо.

– Конечно, поправимо. Работаем над этим.

– В ЦСКА в регламенте все записано: девушки из группы поддержки не должны встречаться с мальчиками из баскетбольного клуба.

– Да.

– Приходилось нарушать этот регламент?

– Да.

– Какие наказания следуют за нарушения регламента?

– Ничего же не вышло. Какие наказания?

– Заголовок: «Девушка из группы поддержки ЦСКА стала PR-директором Российской федерации баскетбола». В этом люди видели негатив.

– Конечно. Но опровержение вышло почти сразу, потому что PR-директором на тот момент была Маша Лопатова. И чего тут видеть негатив, если это неправда?

– Кто пригласил тебя на работу и за какие заслуги?

– А я напросилась. Это реально очень смешная история. Когда я узнала что Андрей [Кириленко] баллотируется в президенты, буквально в этот же день я написала ему: «Куда скидывать резюме?» Он такой: «А что, в большой баскетбол хочешь?» Я: «Конечно! Как же я без любимого дела?» Ну и все, отправила резюме. Наверное, тут еще помогло то, что в свое время я работала вместе с Машей Лопатовой (женой Кириленко. – «Матч ТВ»), это был не спорт, но все же PR. И, наверное, за какие-то былые заслуги тоже…

– Кто брал тебя на работу – Андрей или Маша?

– Маша. Я работала у нее в департаменте. Хотя, наверное, так неправильно говорить. На работу принимает Андрей.

– Чемпионат мира в Турции, 2010 год. Скандал, местные газеты выходили с заголовками «Russian prostitution». Ужасно.

– Слушай, это было не на чемпионате мира. Это было на клубном соревновании зимой того же года. Меня там, к сожалению, не было, потому что я только пришла, на тот момент у нас была строгая дедовщина, ездили только «старички». А я была совсем молодая-зеленая. Да, я помню эти скандалы, эти газеты, помню, как девочек выселяли из отеля. Но всякое бывает.

– Почему? Что случилось? Только не говори, что это зависть.

– Конечно, зависть. Мы умеем веселиться без каких-либо там подоплек и так далее. Просто мы… громкие, может быть?

– Но это был очень шумный скандал. И суть его была в том, что девушки из группы поддержки мешают баскетболистам готовиться к матчам. Мягкая формулировка.

– Невозможно помешать человеку готовиться к матчу, если он этого не хочет. Согласись.

– После «Финала четырех» в Милане нечто подобное было. С меньшим размахом, но тоже какой-то негатив и чуть ли не запрет выступлений группы поддержки ЦСКА на международных соревнованиях.

– Нет, там было совсем все по-другому. Мы танцевали на этом «Финале четырех», для нас он действительно был очень сложным в моральном плане. Потому что условия, к которым нас приучили в ЦСКА, шикарные. Все делается для нас: «Девочки, вы наши звездочки». Там такого мы не увидели. Во-первых, мы были не единственной группой поддержки, вместе с нами был «Жальгирис». И как-то нас везде принижали, что ли. Мы были такая бесплатная рабочая сила. Очень много было косяков со стороны организаторов, в связи с чем у нас остались достаточно неприятные воспоминания.

– Сейчас скучаешь по танцам?

– Очень.

– У тебя хорошая карьера. Ты работаешь в РФБ.

– И я хожу каждый день на тренировки. Мне за это уже не платят, но я все равно хожу.

– Сколько зарабатывает девушка в группе поддержки?

– А это конфиденциальная информация. Ее, к сожалению, нельзя разглашать.

– Больше, чем работник федерации?

– Нет.

– Когда мы разговаривали с Андреем Кириленко, он сказал, что в федерации есть один человек, который зарабатывает больше него.

– Это не я.

– После того, как ты закончила танцевать, твой фан-клуб закрылся?

– А у меня был фан-клуб? Оу! Ну, я не знаю, у меня не было фан-клуба. У меня 40 тысяч подписчиков в инстаграме, почти все турки. В Турции, возможно, у меня есть свой фан-клуб.

– Почему жены баскетболистов не любят или даже боятся девушек из группы поддержки?

– Например, кто? Я вот со всеми женами дружу. Нет никого, с кем бы я не общалась.

– Вы дружите с девушками из других клубов?

– Да.

– Когда на life.ru появилась заметка о твоем назначении на должность, комментарии к ней стали отдельным развлечением.

– Я очень смеялась.

– Самое мягкое, что там было – «натанцевала».

– Мое любимое. Но это же правда. Натанцевала. Семь лет танцевала, танцевала – и натанцевала.

– У меня закончились вопросы. Ты рада?

– Как неинтересно!

– Мне было интересно.

– Это главное.

– Есть такой вопрос, который мог бы тебя смутить?

– Не-а.

– Скажу честно: ты либо слишком умная, либо просто глупая.

– Скорее слишком умная.

– Ты красивая или умная?

– …

– Нужно выбрать, либо-либо.

– Я понимаю. Ну, скорее я больше красивая, чем умная. Мне есть еще куда расти, к чему стремиться.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

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