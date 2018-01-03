«Да, натанцевала. Но это же правда». Девушка из группы поддержки, которая попала на работу в РФБ

– Давай начнем с того, чтобы разобраться, кем ты все-таки работаешь. Потому что в интернете пишут: телеведущая, PR-директор, пресс-атташе…
– Ничего правильного!
– Как на самом деле звучит твоя должность?
– Ведущий специалист департамента внешних коммуникаций. По сути, она как раз делится на все то, про что ты только что сказал. Невозможно так взять и одним словом, одним предложением описать все, что я делаю.
– Звучит масштабно. Внешний образ РФБ – это твоя забота.
– Да. Это мое детище. Это то, чем я горжусь.
– Что именно ты делаешь? Потому что звучит это красиво. Но в чем заключается, например, твой сегодняшний рабочий день?
– Во-первых, как изначально планировалось, – это общение с прессой. Ввиду того, что я столько лет протусовалась в баскетбольной тусовке, все меня знают, со всеми корреспондентами я на короткой ноге.
– Вот мы с тобой разговариваем – и это тоже часть твоей работы.
– По сути, да.
– Извини, я буду цепляться к словам. Протусовалась в баскетбольной тусовке. То есть пока другие получают образование, можно просто тусоваться и потом получить должность?
– А я тоже получала образование.
– Какое?
– Первое у меня было «специалист по внешнеэкономической деятельности». Вообще в никуда называется. А второе – управление брендом в связях с общественностью. То есть более целенаправленное было.
– Ты чувствуешь себя Юрием Гагариным?
– Наверное, да.
– Как ты понимаешь, я просто сижу и завидую тебе. Ты молодая, красивая, успешная, занимаешься глобальными делами.
– А главное – любимым делом. Это очень важно.
– Это вызывает зависть.
– Конечно. Это же здорово. Я люблю, когда мне завидуют люди.
– Ты питаешься чужой завистью?
– Я энергетический вампир.
– Это первый сезон, когда ты не танцуешь.
– К сожалению, это так. Что тут еще добавить? Мир спорта – он жесток и коварен. От травм никто не застрахован.
– То есть ты закончила карьеру из-за травмы?
– Да.
– Что случилось?
– Порвала «крест» в коленке. Наверное, это самая нелепая травма за всю жизнь. На ровном месте. Но обычно так и происходит. И я подумала, что, возможно, это толчок, чтобы двигаться дальше: «Аня, хватит танцевать, тебе уже не 20 и даже не 23, пора завязывать, больше работать головой, больше работать на перспективу». В принципе я этим и начала заниматься.
– Ты довольна своей карьерой в группе поддержки?
– Да. Я занималась любимым делом семь лет. Семь лет я танцевала. Помимо всего этого обросла отличной «базой» нужных мне людей, с которыми у меня сложились замечательные отношения и благодаря которым в принципе я и работаю в федерации. И они по сей день мне помогают.
– Тебя называли секс-символом российского баскетбола.
– Нет.
– Ну хорошо, я называю тебя.
– Какой секс-символ? Нет сисек для этого.
– Я не очень внимательно слежу за девочками из группы поддержки, но знаю, что это поправимо.
– Конечно, поправимо. Работаем над этим.
– В ЦСКА в регламенте все записано: девушки из группы поддержки не должны встречаться с мальчиками из баскетбольного клуба.
– Да.
– Приходилось нарушать этот регламент?
– Да.
– Какие наказания следуют за нарушения регламента?
– Ничего же не вышло. Какие наказания?
– Заголовок: «Девушка из группы поддержки ЦСКА стала PR-директором Российской федерации баскетбола». В этом люди видели негатив.
– Конечно. Но опровержение вышло почти сразу, потому что PR-директором на тот момент была Маша Лопатова. И чего тут видеть негатив, если это неправда?
– Кто пригласил тебя на работу и за какие заслуги?
– А я напросилась. Это реально очень смешная история. Когда я узнала что Андрей [Кириленко] баллотируется в президенты, буквально в этот же день я написала ему: «Куда скидывать резюме?» Он такой: «А что, в большой баскетбол хочешь?» Я: «Конечно! Как же я без любимого дела?» Ну и все, отправила резюме. Наверное, тут еще помогло то, что в свое время я работала вместе с Машей Лопатовой (женой Кириленко. – «Матч ТВ»), это был не спорт, но все же PR. И, наверное, за какие-то былые заслуги тоже…
– Кто брал тебя на работу – Андрей или Маша?
– Маша. Я работала у нее в департаменте. Хотя, наверное, так неправильно говорить. На работу принимает Андрей.
– Чемпионат мира в Турции, 2010 год. Скандал, местные газеты выходили с заголовками «Russian prostitution». Ужасно.
– Слушай, это было не на чемпионате мира. Это было на клубном соревновании зимой того же года. Меня там, к сожалению, не было, потому что я только пришла, на тот момент у нас была строгая дедовщина, ездили только «старички». А я была совсем молодая-зеленая. Да, я помню эти скандалы, эти газеты, помню, как девочек выселяли из отеля. Но всякое бывает.
– Почему? Что случилось? Только не говори, что это зависть.
– Конечно, зависть. Мы умеем веселиться без каких-либо там подоплек и так далее. Просто мы… громкие, может быть?
– Но это был очень шумный скандал. И суть его была в том, что девушки из группы поддержки мешают баскетболистам готовиться к матчам. Мягкая формулировка.
– Невозможно помешать человеку готовиться к матчу, если он этого не хочет. Согласись.
– После «Финала четырех» в Милане нечто подобное было. С меньшим размахом, но тоже какой-то негатив и чуть ли не запрет выступлений группы поддержки ЦСКА на международных соревнованиях.
– Нет, там было совсем все по-другому. Мы танцевали на этом «Финале четырех», для нас он действительно был очень сложным в моральном плане. Потому что условия, к которым нас приучили в ЦСКА, шикарные. Все делается для нас: «Девочки, вы наши звездочки». Там такого мы не увидели. Во-первых, мы были не единственной группой поддержки, вместе с нами был «Жальгирис». И как-то нас везде принижали, что ли. Мы были такая бесплатная рабочая сила. Очень много было косяков со стороны организаторов, в связи с чем у нас остались достаточно неприятные воспоминания.
– Сейчас скучаешь по танцам?
– Очень.
– У тебя хорошая карьера. Ты работаешь в РФБ.
– И я хожу каждый день на тренировки. Мне за это уже не платят, но я все равно хожу.
– Сколько зарабатывает девушка в группе поддержки?
– А это конфиденциальная информация. Ее, к сожалению, нельзя разглашать.
– Больше, чем работник федерации?
– Нет.
– Когда мы разговаривали с Андреем Кириленко, он сказал, что в федерации есть один человек, который зарабатывает больше него.
– Это не я.
– После того, как ты закончила танцевать, твой фан-клуб закрылся?
– А у меня был фан-клуб? Оу! Ну, я не знаю, у меня не было фан-клуба. У меня 40 тысяч подписчиков в инстаграме, почти все турки. В Турции, возможно, у меня есть свой фан-клуб.
– Почему жены баскетболистов не любят или даже боятся девушек из группы поддержки?
– Например, кто? Я вот со всеми женами дружу. Нет никого, с кем бы я не общалась.
– Вы дружите с девушками из других клубов?
– Да.
– Когда на life.ru появилась заметка о твоем назначении на должность, комментарии к ней стали отдельным развлечением.
– Я очень смеялась.
– Самое мягкое, что там было – «натанцевала».
– Мое любимое. Но это же правда. Натанцевала. Семь лет танцевала, танцевала – и натанцевала.
– У меня закончились вопросы. Ты рада?
– Как неинтересно!
– Мне было интересно.
– Это главное.
– Есть такой вопрос, который мог бы тебя смутить?
– Не-а.
– Скажу честно: ты либо слишком умная, либо просто глупая.
– Скорее слишком умная.
– Ты красивая или умная?
– …
– Нужно выбрать, либо-либо.
– Я понимаю. Ну, скорее я больше красивая, чем умная. Мне есть еще куда расти, к чему стремиться.Открыть видео
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Ранее в «Честном баскетбольном»:
Сергей Карасев: «Переход в НБА отметил плохо. Девушка не приехала, алкоголь не продавали»
«Мы с Моней устроили дедовщину в команде. Без этого нельзя». Откровения ветерана «Химок»
«Игрок сборной пообещал купить мне очки. Четыре года жду». Судья честно о своей работе
«В Казани тренер различал игроков по номерам». Баскетболист, который был везде и видел все