Родригес – как Дед Мороз. ЦСКА не дал «Басконии» украсть Новый год

15-тысячная орущая арена в Витории и один великолепный испанец. На «Матч ТВ» - атмосферный репортаж о последнем баскетбольном матче 2017 года, в котором ЦСКА победил «Басконию» (90:81).

Последняя пятница года стала напоминанием о последнем дне сентябрьского чемпионата Европы. Снова Россия против Испании, но теперь сразу на двух площадках. В Мытищах «Химки» принимали «Барселону», а в Витории ЦСКА играл с «Басконией».

«Барса» - это всегда «Барса», даже 29 декабря. На «Арене Мытищи» перед Новым годом собрался почти полный зал - 6 с половиной тысяч зрителей (перед игрой «Химок» был концерт рэп-группы «Каста», но вряд ли дело только в нем). А на ЦСКА в Витории вообще пришло 15 тысяч человек. Магия имени многое решает.

В нынешнем сезоне эта магия – еще сильнее благодаря Серхио Родригесу. Оказывается, никакой разницы, приезжает испанец в гости к родному «Реалу» или другой команде из своей страны – везде за ним «охотятся». В Витории живет всего 250 тысяч человек – и каждый шестнадцатый пришел на баскетбол, хотя даже в ЦСКА испанцев больше, чем в «Басконии». Ради любимой игры несколько лет назад здесь даже перестроили арену – раньше она вмещала «всего» 10 тысяч. Всего этого огромного верхнего яруса не было, а теперь здесь в полтора раза громче.

15 тысяч ждали Родригеса, а он даже не вышел в стартовой пятерке. Эти пас Нандо де Коло и данк Никиты Курбанова в самом начале могли так и остаться лучшим воспоминанием о первой четверти.

Потом все стало очень плохо для ЦСКА. 18:5 в пользу хозяев – такой счет вряд ли мог создать новогоднее настроение. Но это было нужно для праздничного сюжета. Легкая победа с разницей «+20» не принесла бы «много-много радости», а в Новый год все должно быть именно так. Даже Виталий Фридзон, который в этой Евролиге много не играет, поучаствовал в погоне и отметился первым в сезоне блок-шотом. Празднично красивым.

Отыграться с «-13» - для ЦСКА не проблема. Особенно после того, как на площадку все-таки вышел Родригес. Даже официальный твиттер Евролиги сравнил его с волшебником.

С такой бородой испанцу и в самом деле подошла бы роль Деда Мороза. Его трехочковый, а следом - перехват и суперпас де Коло возвращают лидерство москвичам.

До того, как «Баскония» вернулась к историческому названию, она носила спонсорские и слишком часто их меняла. Трудно понять, что суперклуб из начала 2000-х «Таугрес» и недавняя «Каха Лабораль» - это одно и то же. Но те, кто помнит 2005 год, «Финал четырех» в Москве и поражение от «Тау» в полуфинале – никогда не будут недооценивать басков. Особенно на их площадке.

Как тут хозяевам не начать творить чудеса? Знакомьтесь, Венсан Пуарье. Два новогодних чуда по цене одного: блок-шот и бросок сверху. Определенно самый яркий момент матча, но, к счастью, не самый главный.

Давление 15-тысячной толпы иногда можно потрогать. А иногда – даже найти его отражение в протоколе матча. Разыгрывающий «Басконии» Марселинью Уэртас вроде бы получил неспортивный фол, который после просмотра видео судьи «переписали» на обычный персональный. Неужели бразилец пытался сыграть в мяч?

Разница между двумя решениями – в том, кому достанется мяч на последние три секунды четверти. Вместо шанса сравнять счет ЦСКА в теории мог получить «-5» перед последним перерывом. Но в этой игре – как в новогодней сказке, интрига должна была жить до конца.

У Родригеса на родной земле окончательно заработал режим суперзвезды. 25 очков, 6 точных трехочковых, 8 передач, 6 подборов и 1 перехват – со всем этим в любом другом туре он стал бы лучшим игроком Евролиги. Но днем раньше 18-летний Лука Дончич из «Реала» сделал еще более невозможное. Родригес не в обиде.

Новый год – экватор Евролиги. На середине дистанции ЦСКА – единоличный лидер. «Химки» благодаря победе москвичей над «Басконией» - тоже в зоне плей-офф, но на противоположном ее конце. Если бы регулярный чемпионат заканчивался сегодня, два российских клуба встретились бы в плей-офф между собой.

Фото: Евролига