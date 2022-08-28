Сборная Москвы выиграла соревнования по баскетболу на Спартакиаде

Сборная Москвы стала победителем всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов по баскетболу.

В финальном матче, который состоялся в «Баскет Холле» Москвы, столичная команда обыграла сборную Новосибирской области со счетом 77:75 (16:21, 17:17, 22:14, 22:23).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Александр Хоменко, в активе которого 18 очков. У команды Новосибирской области 24 очка набрал Иван Евстигнеев.

В игре за 3‑е место сборная Краснодарского края одолела представителей Республики Башкортостан — 80:77.

Спартакиада по летним видам спорта продлится до 2 октября. Состязания проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.