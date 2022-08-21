Спортсмены Свердловской области стали победителями Спартакиады в баскетболе 3×3, команда Москвы выиграла в женском финале

Баскетболисты из Свердловской области стали победителями Всероссийской Спартакиады в дисциплине 3×3.

В финальном матче, который прошел в Москве, они обыграли представителей Пермского края со счетом 21:20.

В женском турнире победу одержали баскетболистки Москвы, в решающем матче они оказались сильнее представительниц Московской области (16:15).

В матче за третье место встречались баскетболисты Самарской и Московской областей. Встреча завершилась победой самарской сборной со счетом 21:15. У женщин бронзу Спартакиады завоевали баскетболистки из Свердловской области, обыгравшие команду Санкт‑Петербурга (17:16).