Короткометражка про баскетбол выиграла «Оскар». Это история первой женщины, выбранной на драфте НБА

Душещипательная драма Люсии Харрис.

Душещипательная драма Люсии Харрис.

На 94-й церемонии вручения кинонаград «Оскар» лучшей документальной короткометражкой была признана картина «Королева баскетбола». В 22-минутном фильме, спродюсированном Шакилом О’Нилом и Стефом Карри, рассказывается об одной из самых важных баскетболисток в истории США — Люсии Харрис.

Харрис родилась в 1955 году в крохотном городке Минтер-Сити, штат Миссисипи. Она была десятым ребенком в семье, которая существовала за счет сбора хлопка на полях.

Все шестеро ее братьев и одна сестра играли в баскетбол, и Люсия тоже любила проводить время у самодельного баскетбольного кольца во дворе и смотреть матчи НБА. Ее кумирами были Бил Рассел, Уилт Чемберлен, Карим Абдул-Джаббар и, самый любимый, Оскар Робертсон.

Харрис всегда была самой высокой девочкой в классе (перед выпуском — 190 сантиметров). Сначала ее дразнили «long, tall and that’s all» — мол, кроме роста и похвастаться нечем. Все изменилось, когда Люсию взяли в женскую школьную команду по баскетболу, где та быстро стала лучшей в составе. Три года подряд Люсия признавалась MVP школьной команды, установила рекорд школы по очкам за игру (46) и попала в сборную штата Миссисипи.

В 1972 году в США был принят закон о равенстве в спорте, и женские команды начали создаваться во всех колледжах страны. Это позволило Харрис продолжить играть в баскетбол, хотя вместо местного колледжа для чернокожих ей пришлось поступить в университет Дельта Стейт, который располагался в городе Кливленд (только не из штата Огайо, а из Миссисипи).

В университете Дельта Стейт работала тренер Маргарет Уэйд. Со слов Люсии, наставница редко говорила что-то перед матчами, только оттягивала пиджак, на обороте которого был приколот значок с надписью «задайте им жару».

Люсия Харрис была единственной чернокожей девушкой в команде, и хотя не особенно общалась с одноклубницами за пределами площадки, непосредственно в игре демонстрировала с ними фантастическое взаимопонимание. Рост и навыки позволяли Харрис доминировать под кольцом.

Первый курс ушел на раскачку — команда Дельта Стейт «Леди Стейтсмен» проиграла всего две игры из 18, но финишировала третьей в своей региональной группе. А вот на второй год пребывания Харрис в команде произошел прорыв — девушки дошли до финала национального турнира, в котором одолели фаворитов из колледжа Иммакулата со счетом 90:81.

Женская команда Иммакулата до этого выигрывала чемпионат три года подряд. Учитывая, что это был католический колледж, команду на трибунах поддерживали сотни монахинь, стучавших в барабаны. Пожелание «give «em hell» от тренера «Леди Стейтсмен» выглядело особенно цинично.

Первый чемпионский матч между Дельта Стейт и Иммакулата произвел фурор в мире студенческого спорта США — женский баскетбол привлек интерес зрителей. Женская команда университета стала популярнее мужской — на ее матчи арена в 4,500 зрителей забивалась битком, тогда как мужчины собирали от силы ползала. Женская команда также получила возможность летать самолетами на игры, тогда как мужчины добирались исключительно на автобусах.

В 1976 году Харрис в составе женской сборной страны отправилась на Олимпийские игры в Монреаль — впервые в программу Игр попал женский баскетбол. И именно Люсии довелось совершить первый точный бросок в корзину в истории женского олимпийского баскетбола. На том турнире сборная США заняла итоговое второе место, уступив команде СССР.

Три года подряд «Леди Стейтсмен» выигрывали национальный чемпионат, после чего Люсия Харрис закончила обучение и столкнулась с неизвестностью. Женской профессиональной лиги еще не существовало, и ей негде было продолжать играть в баскетбол.

Летом после выпуска из колледжа Харрис вышла замуж и забеременела. И как раз в этот момент стало известно, что клуб НБА «Нью-Орлеан Джаз» приглашает спортсменку на просмотр.

Люсия сочла это пиар-фокусом и решила, что не готова к НБА. Она только начала семейную жизнь, да и соревноваться против мужчин совсем не то же самое, что против женщин. Она отклонила предложение о просмотре, но несмотря на это, все равно была выбрана на драфте в седьмом раунде под общим 137-м номером. После нее было выбрано 33 мужчины.

Технически она не была первой женщиной, выбранной на драфте НБА. В 1969 году «Сан-Франциско Уорриорс» в 13-м раунде выбрали Денис Лонг, но комиссионер отменил выбор на том основании, что Лонг была еще школьницей, да и в лиге еще не были готовы к самому факту выбора женщин. И поскольку выбор был отменен, Люсия Харрис считается первой и единственной женщиной, задрафтованной в НБА.

Фото: © Delta State University

Харрис поиграла пару лет в баскетбол профессионально, когда в 1979 году была запущена первая женская профессиональная лига WBL. Но все-таки на тот момент она уже связала свою жизнь с семьей и тренерской карьерой — сначала она работала в родном университете, затем в Техасском южном университете, после чего вернулась к работе в школе, в которой выросла.

Вскоре после окончания недолгой баскетбольной карьеры Харрис диагностировали биполярное расстройство. Но о том, что не удалось попасть в НБА, Люсия не жалела — только о том, что на момент окончания колледжа не было профессиональной женской лиги. Все компенсировали успехи четверых детей, каждый из которых закончил университет и добивался там как академических, так и спортивных успехов.

В 1992 году Люсия Харрис стала первой чернокожей женщиной, которую ввели в Зал баскетбольной славы. Во время церемонии на сцену ее выводил кумир детства Оскар Робертсон.

Люсия Харрис умерла в январе этого года, не дожив месяц до 67-летия.

Читайте также: