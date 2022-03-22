Леброн станет рекордсменом уже в следующем году. Как это скажется на его величии?

Помешать суперзвезде «Лейкерс» могут только травмы.

Помешать суперзвезде «Лейкерс» могут только травмы.

В субботнем матче против «Вашингтон Уизардс» Леброн Джеймс обошел Карла Мэлоуна (36,928) по набранным очкам за всю историю регулярных сезонов НБА. Минувшей ночью началась охота за историческим рекордом — в матче против знаковой для него команды «Кливленд Кавальерс» лидер «Лейкерс» набрал 38 очков.

До Карима Абдул-Джаббара осталось 1402 очка. В нынешней регулярке «Лейкерс» проведут еще 10 матчей, и если Леброн сохранит здоровье и нынешний темп, то станет рекордсменом в середине следующего сезона — где-то к 42-й игре.

«Я не позволю себе думать о рекорде. Годами я просто играл в баскетбол, и все достижения приходили сами собой. Я продолжу пытаться выиграть каждый матч и играть надлежащим образом», — прокомментировал Джеймс.

Выигрывать матчи для Леброна сейчас куда более сложная задача, чем набирать очки в рекордном темпе — победа над «Кливлендом» стала для «Лейкерс» лишь второй в шести последних играх. Команда занимает девятое место в конференции и уже лишилась шансов попасть в плей-офф напрямую — только через турнир плей-ин.

Поэтому и публика в Лос-Анджелесе встречает новые вехи в карьере легенды скромными аплодисментами — как бы из вежливости. Когда «Лейкерс» проигрывают «Вашингтону» в 20 очков, ни о каких овациях не может идти и речи. И самые крепкие объятья на площадке — не от одноклубников, а от рэпера 2 Chainz.

В нынешнем сезоне Леброн уже обошел Абдул-Джаббара по суммарным очкам (включая и плей-офф), но этот момент прошел почти незамеченным на фоне поражения «Лейкерс» в одну калитку от «Голден Стейт Уорриорз». Болельщиков беспокоят сиюминутные перспективы команды, а набивание статистики ее лидера — словно параллельное соревнование.

В похожем ключе проходили последние сезоны Коби Брайанта в безнадежных «Лейкерс», но проведшего всю карьеру в Лос-Анджелесе «Черную Мамбу» фанаты обожали без всяких условий. Леброн выстроил карьеру иначе, он — конкистадор. И за пределами штата Огайо (хотя и там все сложно с восприятием легенды) его любят за трофеи, завоевания и просто исторический масштаб личности. Но не просто за то, что он Леброн.

Джеймс, скорее всего, уже не догонит Джордана по чемпионским перстням, а того же Абдул-Джаббара — по титулам MVP регулярки. Погоня за рекордом по набранным очкам — все, что осталось у Короля. Вполне в тренде американского спорта, где в другой лиге Александр Овечкин пытается догнать «вечный» рекорд Уэйна Гретцки.

Рекорд Абдул-Джаббара держится без малого 38 лет — когда он был установлен, Леброн еще даже не родился. Но, скорее всего, у него уйдут те же 20 сезонов на то, чтобы набрать 38,388 очков. Сейчас интересно рассматривать эту заочную гонку сквозь пространство и время:

1) на первом этапе карьеры (шесть лет) Абдул-Джаббар набирал ощутимо больше. Он тогда выступал за «Милуоки», а Леброн — за «Кливленд». Преимущество первого 14,211 — 12,993

2) переход в «Майами Хит» позволил Джеймсу сократить отрыв до одной тысячи очков

3) после второго пришествия Джеймса в «Кливленд» дистанция составляла меньше 500 очков

4) в последующие три сезона Абдул-Джаббар вновь понемногу наращивал преимущество, но нынешний сезон все это перечеркивает

Последний раз мяч в корзину в игре НБА Абдул-Джаббар забросил в 41 год, стабильно сбавляя в результативности последние три сезона карьеры. У Леброна динамика иная, и никто сейчас не рискнет сказать, что по итогам сезона–2022/23 он наберет меньше, чем в нынешнем. Даже самые страшные призраки прошлого для него всего лишь планка на пути к красивым цифрам — 40 тысяч.

Может быть, его джем никогда не будет настолько космическим, как у Джордана. Может быть, он так и не станет своим парнем в Мекке американского баскетбола — Лос-Анджелесе.

Но после того, как Джеймс обошел практически неуязвимого Мэлоуна (в 17 из 19 сезонов он отыграл 80+ матчей) и наверняка обойдет Абдул-Джаббара, ни у кого не останется сомнений в главном достижении Леброна: никто не играл на столь высоком уровне так долго.

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