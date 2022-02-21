Конкурс данков — главный провал НБА. Звездный уик-энд спасли только Леброн и 16 трехочковых Карри

Король вернулся в Кливленд и снова забросил победный мяч.

Король вернулся в Кливленд и снова забросил победный мяч.

Из 75 лет, что существует НБА, в течение 70 проводятся Матчи звезд. Лига постоянно вынуждена что-то изобретать, чтобы шоу продолжалось. С 2018 года даже отказалась от традиционного формата «Восток против Запада» (неравенство сил между конференциями — давняя проблема, которая с переходом Леброна Джеймса в «Лейкерс» приобрела масштабы катастрофы). Поэтому в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени в Кливленде сыграли Команда Леброна и Команда Дюранта: две главные звезды лиги сами выбирают себе партнеров по принципу «дворового драфта».

Более-менее не изменился только конкурс бросков сверху. Хотя и с ним были проблемы. Когда-то победителями становились Коби Брайант и Винс Картер, но в последнее время состав участников обмелел. Для НБА было бы круто, если бы в субботу в качестве разогрева перед Матчем звезд зрители увидели данки того же Джеймса. Но Королю это элементарно невыгодно: лишняя нагрузка на организм, да еще и возможный проигрыш — ненужный риск для имиджа.

Поднять интерес к конкурсу лига пыталась с помощью трюков и спонсоров. В 2011-м на паркет выкатили настоящий автомобиль, и Блэйк Гриффин забил сверху, перепрыгнув через него. Правда, слишком многие после того конкурса говорили, что победа форварда «Клипперс» была подстроена.

Странное судейство на конкурсе — еще одна проблема. Аарон Гордон из «Орландо» вошел в историю как дважды обокраденный: в 2016-м он уступил Заку Лавину из «Миннесоты», а в 2017-м Гленну Робинсону из «Индианы» — и оба раза при спорных оценках.

В какой-то момент конкурс данков так себя дискредитировал, что в нем никому не было интересно участвовать. Лига прошла через стадии отрицания, торга и принятия, и в 2022 году конкурс мог получиться действительно крутым. Но нет.

Над «Нью-Йорк Никс» в НБА смеются все. Клуб, у которого вроде бы есть всё, — история, бюджет, легендарная арена «Мэдисон Сквер Гарден» с самыми дорогими в лиге билетами, — в XXI веке постоянно в болоте. Единственный для «Никс» шанс выиграть трофеи в этом тысячелетии — это конкурс бросков сверху. Три победы (2006, 2009, 2010) принес Нэйт Робинсон, а спустя 12 лет трофей лучшего данкера на Манхэттен вернул Оби Топпин. Навес самому себе от щита с «мельницей», данк с тычком в опору кольца — все это было красиво. Но при нормальной конкуренции этого набора едва хватило бы для выхода в финал.

Единственное соревнование, которое действительно удалось, — это кто смешнее пошутит про конкурс бросков сверху. 44-летний Пол Пирс, например, заявил, что даже он смог бы выиграть. При том что крутым данкером он никогда не считался.

В комментариях тут же начался огонь: «Это ты?»

И, конечно, куда же без мемов с Шакилом? Как это начиналось — как это сейчас:

А главный сквернослов американского баскетбольного ТВ Стивен Эй Смит оказался неожиданно благодушен и пообещал… просто ничего не говорить об этом конкурсе два дня.

Это оказалось мудрым решением. Воскресный Матч звезд заставил всех забыть о субботнем провале. Тот удивительный момент, когда вроде бы результат не имеет значения, но команды борются за победу.

С 2020 года Матч звезд стал местом, где вспоминают Коби Брайанта. Именем погибшей легенды «Лейкерс» назван трофей, который вручают самому ценному игроку вечера.

Даже удивительно, как так Стефен Карри стал MVP звездного матча впервые. Для этого ему понадобилось забить 16 трехочковых.

В России этим никого не удивишь: Виталий Фридзон уже делал такое на Матче звезд Единой лиги ВТБ. Но реакция Карри — бесценна.

За 50 очками Стефа легко упустить достижения других суперзвезд. «Греческий Псих» Яннис Адетокунбо набрал 30 очков и точно наиграл на участие в конкурсе данков-2023:

И немного Команды Дюранта в нашу ленту. Джоэл Эмбиид все еще верит в Процесс. А вы?

Но победный мяч все-таки забил Леброн. Король Кливленда и всей НБА уже четвертый год как ушел из «Кавальерс», но домашняя площадка этого клуба — все еще место его силы.

В регламенте Матча звезд заложена память о Черной Мамбе. Последняя четверть теперь играется не на время, а до тех пор, пока одна команда не наберет определенное число очков. Рубеж определяется просто: после трех четвертей берут количество очков лидирующей команды и прибавляют 24 — игровой номер Коби.

Такой формат имеет мало отношения к спорту, зато отлично укладывается в рамки шоу. Матч звезд — это вообще не про победу. Но в этот раз Команда Леброна и Команда Дюранта реально боролись за концовку. Пока не пришел Владыка.

Да, и если вы вдруг не знали: Леброн Джеймс и Стефен Карри родились в одном городе. Акрон, Огайо, 50 километров от Кливленда. Где им еще было зажечь на Матче звезд, как не в родном штате?