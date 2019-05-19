Визит «Краснодара» в Тулу, «Зенит» против команды Карпина, ЦСКА в финале Евролиги. Все трансляции 19 мая
10:15 Футбол. Урал — Локомотив. Российская Премьер-лига. 29 тур
Утро начинается не с кофе… а с репетиции финала Олимп Кубка России. На днях мы вспоминали, как два года назад «Урал» и «Локо» разыгрывали трофей. Сегодня эти команды встретятся в Екатеринбурге в рамках 29-го тура РПЛ, а 22 мая в Самаре поспорят за Кубок страны. Железнодорожники на эту игру заряжены серьезно — команда Юрия Семина удерживает второе место в турнирной таблице, а «Краснодар» — близко.
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10:55 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Юниорки. Группы. Финалы в отдельных видах
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11:20 Авто/мотоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Нижегородское кольцо
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12:55 Футбол. Чемпионат Испании. Реал — Бетис
Сможет ли Зинедин Зидан привести «Реал» к победе в заключительном матче сезона? Станет ли эта игра последней в футболке «королевского клуба» для валлийского форварда Гарета Бэйла?
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13:25 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Личное первенство. Финалы в отдельных видах
Накануне наши гимнастки выиграли золото в командном многоборье. Сегодня сестры Аверины и Александра Солдатова поборются за награды в личном первенстве.
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13:25 Футбол. Енисей — Динамо. Российская Премьер-лига. 29 тур
Последний домашний матч «Енисея» в РПЛ: команда Дмитрия Аленичева официально вылетела из премьер-лиги. В Красноярск прибыло московское «Динамо», которое в матче первого круга уступило сибирякам (1:2).
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13:25 Футбол. Чемпионат Италии. Кьево — Сампдория
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13:30 Авто/мотоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Нижегородское кольцо
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14:50 Шахматы. Гран-при ФИДЕ. Москва-2019. Круг 1. Тай-брейки
В Москве продолжается этап Гран-при ФИДЕ. По итогам двух партий первого раунда в четвертьфинал вышли четыре российских гроссмейстера — Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Даниил Дубов и Александр Грищук.
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15:55 Авто/мотоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Нижегородское кольцо. Туринг
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15:55 Футбол. Чемпионат Италии. Эмполи — Торино
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15:55 Футбол. Арсенал — Краснодар. Российская Премьер-лига. 29 тур
«Краснодар» продолжает погоню за «Локо», но в предпоследнем туре у «быков» очень непростой выезд. Подопечные Игоря Черевченко во второй половине сезона в домашних матчах «потопили» и ЦСКА, и «Спартак», и «Локо». Сумеют ли южане увезти такие нужные им очки из Тулы?
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17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия — Чехия
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17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Германия — СШАОткрыть видео
Вице-чемпионы Олимпиады-2019 до вчерашнего дня шли без поражений на ЧМ, но сборная Канады устроила бундестим холодный душ (8:1). Времени на «оклематься» у команды Германии нет, ведь в воскресенье на повестке дня уже игра с американцами.
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17:10 Футбол. Чемпионат Испании. Эйбар — Барселона
Заключительный матч чемпиона Испании в сезоне.
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18:15 MMA/Единоборства. PROFC. Борис Мирошниченко против Руслана Данченко. Максим Швец против Леандро Сильвы
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18:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Финал 4-х. Матч за 3-е место. Фенербахче — Реал
Самый титулованный клуб Европы на этот раз может рассчитывать максимум на третье место в «Финале четырех» Евролиги. И то, если сдюжит с непростым «Фенербахче».
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18:25 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей 2019 (U-17). Финал. Нидерланды — Италия
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18:45 Футбол. Ростов — Зенит. Российская Премьер-лига. 29 тур
Чемпион РПЛ отправился в Ростов-на-Дону в облегченном составе. Сможет ли команда Сергея Семака «малой кровью» добиться успеха в матче с дружиной Валерия Карпина? Напомним, что сине-бело-голубые не проигрывали в чемпионате на протяжении 11 встреч.
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18:55 Футбол. Чемпионат Италии. Милан — Фрозиноне
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21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция — Финляндия
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21:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Финал 4-х. Финал. Анадолу Эфес — ЦСКАОткрыть видео
Главный матч сезона для баскетболистов ЦСКА. В финале Евролиги армейцам предстоит встретиться с турецким «Анадолу Эфес». По ходу «регулярки» красно-синие дважды победили этого соперника, но «Финал четырех» — это совсем другая история. Не пропустите эту трансляцию на канале «Матч! Арена» и нашем сайте.
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21:25 Футбол. Чемпионат Италии. Ювентус — Аталанта
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21:25 Футбол. Чемпионат Италии. Наполи — Интер
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