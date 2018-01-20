Айрат Мардеев: «Отдали Николаеву все свои запчасти. Первое место превыше всего»

Обзор предпоследнего этапа «Дакар-2018»
«Дакар-2018». 13-й этап. Сан-Хуан – Кордоба
Грузовики
1. Эдуард Николаев – 5:59.02
2. Айрат Мардеев (оба – Россия, КАМАЗ) – +0.50
3. Мартин Коломы (Чехия, «Татра») – +6.06…
5. Дмитрий Сотников (Россия, КАМАЗ) – +32.54
Внедорожники
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 5:02.22
2. Лусио Альварес («Аргентина», «Тойота») – +11.16
3. Джиниэл де Вильерс (ЮАР, «Тойота») – +13.06
Мотоциклы
1. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) – 4:48.33
2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда) – +2.03
3. Антуан Мео (Франция, КТМ) – +2.44
Квадроциклы
1. Херемьяс Фериоли («Ямаха») – 5:55.16
2. Нельсон Галеано («Ямаха») – +3.18
3. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – +4.03
Фото: dakar.com