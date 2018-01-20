Айрат Мардеев: «Отдали Николаеву все свои запчасти. Первое место превыше всего»

Обзор предпоследнего этапа «Дакар-2018»

«Дакар-2018». 13-й этап. Сан-Хуан – Кордоба

Грузовики

1. Эдуард Николаев – 5:59.02

2. Айрат Мардеев (оба – Россия, КАМАЗ) – +0.50

3. Мартин Коломы (Чехия, «Татра») – +6.06…

5. Дмитрий Сотников (Россия, КАМАЗ) – +32.54

Внедорожники

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 5:02.22

2. Лусио Альварес («Аргентина», «Тойота») – +11.16

3. Джиниэл де Вильерс (ЮАР, «Тойота») – +13.06

Мотоциклы

1. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) – 4:48.33

2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда) – +2.03

3. Антуан Мео (Франция, КТМ) – +2.44

Квадроциклы

1. Херемьяс Фериоли («Ямаха») – 5:55.16

2. Нельсон Галеано («Ямаха») – +3.18

3. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – +4.03

Фото: dakar.com

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-69450 от 14.04.2017
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.