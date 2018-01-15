Моторы «КАМАЗов» не справляются с высотой в Боливии. У «Ивеко» таких проблем нет

«Дакар-2018». 8-й этап. Уюни – Тупис
Грузовики
1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 4:23.32
2. Федерико Вильягра (Аргентина, «Ивеко») – +5.11
3. Айрат Мардеев – +6.28
4. Эдуард Николаев – +8.33
…8. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») – +25.06
Автомобили
1. Стефан Петерансель (Франция, «Пежо») – 5:15.18
2. Сириль Депре (Франция, «Пежо») – +0.49
3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – +2.12
Квадроциклы
1. Симон Витсе (Франция, «Ямаха») – 6:52.32
2. Марсело Медейрос (Бразилия, «Ямаха») – +3.27
3. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – +5.20
Мотоциклы
1. Антуан Мео (Франция, КТМ) – 5:24.01
2. Рики Брабек (США, «Хонда») – +1.08
3. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) – +2.45
Багги
1. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) – 7:30.18
2. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) – +18.55
3. Лео Ларраури (Аргентина, Can-Am) – +48.09
Фото: Dakar Rally