Моторы «КАМАЗов» не справляются с высотой в Боливии. У «Ивеко» таких проблем нет

Обзор восьмого этапа ралли «Дакар».

«Дакар-2018». 8-й этап. Уюни – Тупис

Грузовики

1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 4:23.32

2. Федерико Вильягра (Аргентина, «Ивеко») – +5.11

3. Айрат Мардеев – +6.28

4. Эдуард Николаев – +8.33

…8. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») – +25.06

Автомобили

1. Стефан Петерансель (Франция, «Пежо») – 5:15.18

2. Сириль Депре (Франция, «Пежо») – +0.49

3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – +2.12

Квадроциклы

1. Симон Витсе (Франция, «Ямаха») – 6:52.32

2. Марсело Медейрос (Бразилия, «Ямаха») – +3.27

3. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – +5.20

Мотоциклы

1. Антуан Мео (Франция, КТМ) – 5:24.01

2. Рики Брабек (США, «Хонда») – +1.08

3. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) – +2.45

Багги

1. Рейналдо Варела (Бразилия, Can-Am) – 7:30.18

2. Хуан Карлос Урибе Рамос (Перу, Can-Am) – +18.55

3. Лео Ларраури (Аргентина, Can-Am) – +48.09

Фото: Dakar Rally

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