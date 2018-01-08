Пилот не послушал подсказки штурмана. Машина разлетелась на запчасти, у штурмана - перелом

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Обзор второго этапа ралли «Дакар-2018»

«Дакар-2018». 2-й этап. Писко – Писко

Грузовики

1. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) – 3:24.23

2. Федерико Виллагра (Аргентина, «Ивеко») – +3.25

3. Алеш Лопре (Чехия, «Татра») – +6.07…

9. Дмитрий Сотников – +39.42…

17. Айрат Мардеев – +2:39.01…

18. Антон Шибалов (все – Россия, КАМАЗ) – +2:46.02

Внедорожники

1. Сириль Депре – 2:56.51

2. Стефан Петерансель – +0.48

3. Себастьен Леб (все – Франция, «Пежо») – +3.08…

37. Иван Шихотаров (Россия, «Тойота») – +2:29.13…

44. Андре Виллаш-Боаш (Португалия, «Тойота») – +3:28.09.

Фото: Dan Istitene / Staff / Getty Images Sport / Getty Images

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