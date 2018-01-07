Экипаж Николаева замкнул тройку на старте «Дакара», Виллаш-Боаш заехал в топ-50

Первый этап знаменитого ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков выиграл чешский гонщик Алеш Лопре на «Татре».

Экипаж Лопре преодолел спецучасток за 25 минут и 15 секунд. 22 секундами позже финишировал голландец Мартен ван ден Бринк, а следом за ним этап завершил победитель «Дакара-2017» Эдуард Николаев на КАМАЗе.

Экипаж Антона Шибалова стал пятым, Дмитрия Сотникова – восьмым. Победитель «Дакара» 2016 года Айрат Мардеев занял восьмое место по итогам первого этапа стартовавшего юбилейного 40-го марафона.

В зачете внедорожников первым финиш пересек катарец Нассер Аль-Аттия, ранее дважды выигрывавший «Дакар». Россияне Иван Шихотарев и Сергей Шихотарев стали 38-м и 67-м. Отметим, что Стефан Петрансель на «Пежо» остановился в шаге от попадания в десятку. Ни один пилот французской команды в топ-10 не заехал.

Экс-главный тренер петербургского «Зенита» португалец Андре Виллаш Боаш дебютировал на «Дакаре» с 46-го места.

Завершится нынешний «Дакар» в аргентинской Кордове 20 января.

«Дакар-2018». 1-й этап. Лима – Писко

Грузовики

1. Алеш Лопре («Татра») – 25.15

2. Мартен ван ден Бринк («Рено») – +0.22

3. Эдуард Николаев – +0.29…

5. Антон Шибалов – +1.18…

7. Дмитрий Сотников – +1.48

8. Айрат Мардеев (КАМАЗ) – +2.11

Внедорожники

1. Нассер Аль-Аттия («Тойота») – 21.51

2. Бернхард тен Бринке («Тойота») – +0.25

3. Николас Фукс («Боргвард») – +00.34…

38. Иван Шихотаров («Тойота») – +7.58…

46. Андре Виллаш-Боаш («Тойота») – +11.01…

67. Сергей Шихотаров (все – «Тойота») – +25.11