Что нужно знать о «Дакаре-2018»

Легендарный ралли-марафон стартует сегодня в Лиме.

6 января в столице Перу – Лиме – возьмет старт 40-й ралли-марафон «Дакар». Участники преодолеют 14 спецучастков длиной почти в 9000 километров, пересекут две границы и финишируют в аргентинской Кордове 20 января.

Российские болельщики, как и всегда, ждут победы от команды «КАМАЗ-мастер», которая в этом году отметит и свой собственный юбилей – 30 лет с момента основания коллектива.

В Южную Америку челнинцы отправили четыре экипажа: Эдуарда Николаева (действующего победителя «Дакара»), Айрата Мардеева, Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова. Впервые за долгое время российские гонщики встретили Новый год дома, что должно придать им дополнительные силы и эмоции на марафоне.

Выступит на «Дакаре» и Сергей Карякин, одержавший победу в прошлом году в классе квадроциклов. Россиянин в самый последний момент сумел заручиться спонсорской поддержкой и 2 января вылетел в Перу, чтобы отстоять титул.

Интересно будет понаблюдать и за битвой внедорожников, где в последний раз выйдет на старт действующий триумфатор – «Пежо». Французская команда вновь выставит суперзвездный состав, занявший в прошлом году весь пьедестал.

Стефан Петерансель, Себастьен Леб, Сириль Депре и их менее везучий коллега Карлос Сайнс-старший сделают все для того, чтобы «львы» покинули «Дакар» с высоко поднятой головой.

Фото: kamazmaster.ru