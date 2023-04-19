Баха Грозный: ралли-рейд для поклонников скорости

4-7 мая 2023 года в Чеченской республике пройдёт Баха Грозный (Alpha Race). На старт состязания выйдут участники на квадроциклах, мотоциклах, мотовездеходах и автомобилях. Гонка имеет статус Кубка России по ралли-рейдам по линии МФР и всероссийских соревнований под эгидой Российской Автомобильной Федерации. Спортсменам предстоит преодолеть путь в 842 километра.

Старт гонке состязания будет дан с центральной площади имени А. Ш. Кадырова в Грозном, а скоростные спецучастки пройдут по территории Грозненского, Шелковского и Наурского районов Чеченской Республики. Особенно зрелищным обещает стать маршрут пролога по предгорьям Кавказского хребта с их легендарными панорамными видами.

Alpha Race — это новое имя гоночной серии от опытной команды организаторов, в чьем активе уже есть крупнейшие российские внедорожные гонки на квадроциклах и мотовездеходах: Can-AmTrophy Russia, Can-Am X Race.

В этом году серия представляет собой полностью некоммерческое мероприятие, призванное поддержать традиции отечественных внедорожных гонок. Расширение числа дисциплин за счет мотоциклов и автомобилей делает его открытым для всех любителей бездорожья, кроме, пожалуй, пешеходов.

Для абсолютных новичков в ралли-рейдах предусмотрен эксклюзивный зачет Adventure. Это знакомство с ралли-рейдами и быстрый старт в гонках. При максимально простых правилах и требованиях участников ждет полное погружение в мир внедорожных гонок — основательное обучение и подготовка, мастер-классы, настоящая боевая трасса, заряженная атмосфера бивуака, знакомство с опытными спортсменами, в том числе победителями и призерами мировых внедорожных серий.

Зачет пройдет по принципам ралли третьей категории. Здесь важно не кто быстрее, а кто более точно справится с заданием: пройти весь маршрут с определенной средней скоростью, финишировать максимально точно в заданное время, собрав в правильном порядке все точки на спецучастках. Протяженность маршрута для зачета Adventure составит чуть больше 160 км.

Всего в 2023 году в рамках серии Alpha Race состоится две гонки. Вторая пройдет в 7–10 сентября в республике Башкирия.

Соревнование можно увидеть:

В пятницу, 5 мая с 14:00 до 15:00. на центральной площади им. А. Ш. Кадырова торжественное Открытие.

Скоростной зрительский спецучасток пройдёт в районе поселка Октябрьский (перед посёлком необходимо повернуть направо на гравийную дорогу, обогнуть посёлок с левым поворотом, старт спецучастка будет отмечен флагами). Координаты точки для просмотра гонки: N43.347213 E45.523022. Экипажи будут проходить здесь примерно с 16:30.

Вход для зрителей свободный. Подбодрите участников, станьте частью большого спортивного праздника!